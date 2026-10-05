Tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ đường Đạo Nghĩa - Quảng Khê

Đoàn công tác của tỉnh đi kiểm tra tuyến đường Đạo Nghĩa - Quảng Khê, tỉnh Đắk Nông (cũ)

Dự án đường Đạo Nghĩa - Quảng Khê, tỉnh Đắk Nông (cũ) giai đoạn 2 có tổng mức đầu tư là 830 tỷ đồng; đến nay tỷ lệ giải ngân mới đạt 24,6% kế hoạch. Dự án có tổng chiều dài 25,77 km. Trong quá trình thực hiện, đại đa số các hộ dân đồng thuận, đồng tình và đã bàn giao mặt bằng cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3 và đơn vị thi công đủ điều kiện thực hiện triển khai thi công với chiều dài 11,5 km.

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3 đã nhận bàn giao mặt bằng thi công được tổng 13,87km. Tuy nhiên, 31 hộ dân có nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất bị ảnh hưởng đã phê duyệt phương án nhưng không đồng ý nhận tiền và bàn giao mặt bằng.

Qua kiểm tra thực địa trên tuyến đường đang thi công chỉ có vài công nhân và máy móc đang hoạt động

Qua kiểm tra thực tế, một số vị trí đã đủ điều kiện để thi công mặt đường bê tông nhựa nhưng nhà thầu chưa tổ chức triển khai. Tại công trường, máy móc, thiết bị và nhân lực được huy động rất ít, trong khi thời tiết thuận lợi, mặt bằng đã được bàn giao, đủ điều kiện thi công.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Võ Ngọc Hiệp yêu cầu chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ triển khai, chất lượng và hiệu quả thực hiện dự án; khẩn trương xây dựng kế hoạch, sơ đồ tiến độ cụ thể theo ngày, tuần, tháng; đồng thời đôn đốc các nhà thầu huy động đầy đủ nhân lực, máy móc, thiết bị, tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm hoàn thành khối lượng và giải ngân nguồn vốn được bố trí; hằng tuần có trách nhiệm báo cáo UBND tỉnh về tình hình thực hiện dự án, trong đó nêu rõ tiến độ, kết quả thực hiện.

Đồng chí Võ Ngọc Hiệp, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng kết luận buổi làm việc

Đối với công tác giải phóng mặt bằng, chủ đầu tư phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất số 2 và UBND phường Đông Gia Nghĩa xây dựng sơ đồ tiến độ cụ thể, xác định rõ trách nhiệm của từng đơn vị và mốc thời gian hoàn thành đối với từng phần việc. Chính quyền các địa phương gồm phường Đông Gia Nghĩa, xã Nhân Cơ, Kiến Đức phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư và các đơn vị liên quan, tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, xác định đây là trách nhiệm, danh dự của địa phương. Các Sở Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính chủ động rà soát, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc thuộc lĩnh vực phụ trách. Trung tâm Phát triển quỹ đất số 2 phải bảo đảm công tác kiểm đếm, đo đạc chính xác, minh bạch, hạn chế tối đa việc phải điều chỉnh, bổ sung hồ sơ nhiều lần.