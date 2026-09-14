Tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ Dự án đường dây 220kV Than Uyên - Lào Cai

HôLãnh đạo EVNNPT yêu cầu toàn công trường tập trung tháo gỡ các vướng mắc về giải phóng mặt bằng, đồng thời tăng cường nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành dự án theo đúng chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Quyền Tổng giám đốc EVNNPT Hoàng Xuân Khôi nghe báo cáo tiến độ thi công dự án

Tập trung tháo gỡ vướng mắc mặt bằng

Dự án đường dây 220kV Than Uyên - Lào Cai do EVNNPT làm chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc (NPMB) quản lý điều hành; sau khi hoàn thành sẽ được bàn giao cho Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1) quản lý vận hành.

Công trình có quy mô xây dựng mới đường dây 220kV hai mạch từ Trạm biến áp 220kV Than Uyên đến Trạm biến áp 500kV Lào Cai, chiều dài gần 75 km với 160 vị trí cột. Tuyến đi qua xã Mường Than (tỉnh Lai Châu) với chiều dài 5,8 km và 9 xã của tỉnh Lào Cai gồm: Nậm Xé, Minh Lương, Dương Quỳ, Văn Bàn, Nậm Chày, Võ Lao, Tằng Loỏng, Bảo Thắng và Xuân Quang, với chiều dài gần 69 km.

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Vũ Tất Thành - Phó Giám đốc NPMB cho biết, đến nay NPMB đã bàn giao mặt bằng cho nhà thầu tại tất cả các vị trí trong đất rừng tự nhiên, song song với việc hoàn thiện thủ tục thanh lý rừng.

Đối với phần móng, đã bàn giao 153/160 vị trí, còn 7 vị trí chưa bàn giao. Trong đó, tại xã Võ Lao còn 6 vị trí và xã Bảo Thắng còn 1 vị trí.

Đối với hành lang tuyến, đến nay đã bàn giao 43/86 khoảng néo, còn 43 khoảng néo chưa bàn giao, tập trung tại xã Võ Lao và xã Bảo Thắng. Các địa phương dự kiến bàn giao mặt bằng các vị trí cột và hành lang tuyến từ ngày 15-20/9/2026.

Quyền Tổng giám đốc EVNNPT Hoàng Xuân Khôi kiểm tra những vị trí có điều kiện thi công khó khăn của dự án

Về tiến độ thi công, dự án đã đúc xong móng tại 104/160 vị trí; 37 vị trí đang thi công. Có 12 vị trí đã bàn giao nhưng chưa triển khai thi công, chủ yếu liên quan đến công tác đền bù đất mượn, hoa màu, chặt cây, bố trí máy thi công và kinh phí chi trả đền bù thi công.

Dự án đã hoàn thành dựng 100 vị trí cột, đang dựng 3 vị trí. Công tác kéo dây đã hoàn thành 21/86 khoảng néo, đang triển khai tại 3 khoảng néo.

Ngoài những khó khăn về mặt bằng, quá trình thi công còn chịu ảnh hưởng của thời tiết mưa lớn kéo dài tại khu vực Tây Bắc. Một số khoảng kéo dây phải tạm dừng do chưa được cắt điện các đường dây giao chéo hoặc các nhà máy thủy điện chưa thể giảm công suất phát điện để tạo điều kiện thi công an toàn.

Huy động tối đa nguồn lực, tăng tốc thi công dự án

Tại cuộc họp rà soát tiến độ dự án, các đơn vị thi công cho biết địa hình hiểm trở, nhiều vị trí cột nằm trên núi cao, thời tiết mưa nhiều khiến việc vận chuyển vật tư và tổ chức thi công gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, các nhà thầu cam kết huy động tối đa nhân lực, thiết bị, tăng ca, tăng mũi thi công để bù tiến độ, bảo đảm chất lượng công trình và an toàn lao động.

Các đơn vị cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của EVNNPT, NPMB, PTC1 cùng chính quyền địa phương trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để sớm hoàn thành dự án.

Sau khi kiểm tra tình hình triển khai các hạng mục, nắm bắt thực tế thi công và những khó khăn đang ảnh hưởng đến tiến độ dự án, Quyền Tổng giám đốc EVNNPT Hoàng Xuân Khôi đã họp rà soát tiến độ với NPMB cùng các đơn vị tham gia dự án.

Quyền Tổng giám đốc EVNNPT Hoàng Xuân Khôi cho biết đây là dự án truyền tải điện trọng điểm, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc giải tỏa công suất các nguồn thủy điện khu vực Tây Bắc, tăng cường khả năng cung cấp điện cho hệ thống điện quốc gia, đồng thời góp phần phát triển kinh tế - xã hội và tăng nguồn thu ngân sách cho các địa phương. Theo chỉ đạo của EVN, dự án phải sớm hoàn thành để đáp ứng nhu cầu điện cho hệ thống.

Quyền Tổng giám đốc EVNNPT yêu cầu NPMB tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các nhà thầu, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận bàn giao mặt bằng; bám sát chính quyền các cấp, nhất là các xã có đường dây đi qua để thúc đẩy giải quyết vướng mắc trong công tác GPMB đặc biệt là các vị trí móng và hành lang tuyến chưa bàn giao.

Đoàn công tác của EVNNPT nghe báo cáo về những khó khăn vướng mắc mặt bằng các vị trí móng và hành lang tuyến của dự án

Đối với các nhà thầu tham gia dự án, lãnh đạo EVNNPT chia sẻ về những khó khăn khách quan như địa hình núi cao, thung sâu, thời tiết mưa lũ. Tuy nhiên, một số nhà thầu còn chậm huy động lực lượng phục vụ thi công. Chỉ đạo tại buổi họp, Quyền Tổng giám đốc EVNNPT đã yêu cầu các nhà thầu phải tập trung cao độ nguồn lực để bù đắp khối lượng công việc còn chậm trong thời gian qua. Tổ chức thi công khoa học, tranh thủ tối đa điều kiện thời tiết thuận lợi để triển khai đồng bộ các mũi thi công, tăng tốc và bù tiến độ. Đồng thời, các đơn vị phải thực hiện nghiêm các quy định về quản lý chất lượng, an toàn lao động và bảo vệ môi trường, bảo đảm tiến độ đi đôi với chất lượng công trình.

Quyền Tổng giám đốc EVNNPT cũng yêu cầu các đơn vị tiếp tục bám sát hiện trường, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc về mặt bằng; huy động tối đa nguồn lực, tổ chức thi công khoa học, tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ.

Với khối lượng công việc còn lại lớn và thời gian không còn nhiều, việc tổ chức thi công khoa học, huy động tối đa nguồn lực, đồng thời phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để xử lý dứt điểm các vướng mắc giải phóng mặt bằng là yêu cầu cấp thiết đối với toàn bộ các đơn vị tham gia dự án.

Thi công dựng cột vị trí 95 đường dây 220kV Than Uyên - Lào Cai

Những khó khăn về địa hình, thời tiết và giải phóng mặt bằng vẫn đang là thách thức lớn đối với dự án. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo quyết liệt của EVNNPT, sự đồng hành của các địa phương và tinh thần trách nhiệm của các đơn vị trên công trường, từng phần việc đang được tháo gỡ để tạo đà tăng tốc trong giai đoạn nước rút.

Mỗi vị trí cột được bàn giao, mỗi khoảng néo được hoàn thành sẽ góp phần đưa công trình tiến gần hơn đến mục tiêu đóng điện, bổ sung năng lực truyền tải cho khu vực Tây Bắc và đáp ứng yêu cầu vận hành an toàn, ổn định của hệ thống điện quốc gia.