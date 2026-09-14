Tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ Dự án Chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao

Dự buổi làm việc có đồng chí Hoàng Văn Thạch, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Trần Văn Thanh, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Trang trại bò sữa công nghệ cao; đại diện lãnh đạo và chuyên viên các sở, ngành: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và xã Phục Hòa.

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Dự án Chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao được triển khai tại xóm Hòa Chung, xã Phục Hòa, với tổng diện tích khoảng 66,7 ha. Dự án gồm khu vực trang trại chăn nuôi bò sữa khoảng 63,7 ha và khu vực nhà máy sữa khoảng 3 ha; quy mô đàn bò 10.000 con, nhà máy chế biến sữa công suất 49.000 tấn/năm, tổng vốn đầu tư hơn 2.544,5 tỷ đồng.

Theo báo cáo, đến nay nhà đầu tư đã triển khai nhiều hạng mục hạ tầng và chuồng trại trên phần diện tích đã được thuê đất. Một số hạng mục như hạ tầng giao thông, hệ thống cấp, thoát nước, điện chiếu sáng, các chuồng nuôi bò tơ và bò vắt sữa đang được thi công; tỷ lệ xây dựng các chuồng nuôi đạt khoảng 75%, dự kiến hoàn thành các hạng mục hạ tầng chính trong tháng 12/2026. Tuy nhiên, dự án hiện còn vướng mắc khoảng 2,25 ha đất, tương đương 22.508,8 m², theo rà soát, phần diện tích còn vướng gồm đất rừng sản xuất có rừng tự nhiên, đất rừng sản xuất có rừng trồng và một phần diện tích cần tiếp tục xác định hiện trạng.

Tại buổi làm việc, các đại biểu trao đổi về những khó khăn, vướng mắc giải phóng mặt bằng; công tác thi công xây dựng các hạng mục gói phụ trợ; thủ tục điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết xây dựng dự án; rà soát, hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục pháp lý còn thiếu; tập trung hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch, hồ sơ đấu nối với đường tỉnh 205 và hồ sơ tuyến đường ống cấp nước để gửi cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa phát biểu kết luận buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa khẳng định: Dự án Chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao là dự án trọng điểm, có quy mô sử dụng đất lớn, có ý nghĩa lớn với mục tiêu tăng trưởng hai con số, phát triển kinh tế - xã hội; tỉnh quyết tâm xây dựng mô hình nông nghiệp thông minh, công nghệ cao; tạo ưu đãi tối đa cho dự án, tiến tới việc xuất khẩu sản phẩm sữa chính ngạch.

Yêu cầu nhà đầu tư tập trung cao độ, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ, thi công các hạng mục phụ trợ; chủ động bố trí đầy đủ nguồn lực, nhân lực, nhất là đội ngũ cán bộ kỹ thuật có chuyên môn, bảo đảm tiến độ thực hiện các hạng mục của dự án.

Đề nghị thành lập tổ công tác của tỉnh theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện dự án, trong đó xác định rõ đầu mối chịu trách nhiệm, nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan, đơn vị và nhà đầu tư; xây dựng “đường găng” tiến độ với các mốc công việc cụ thể, theo dõi tiến độ hằng ngày, hằng tuần, kịp thời báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy những vấn đề phát sinh. Phấn đấu trước ngày 22/12/2026 đưa những con bò đầu tiên về dự án, với mục tiêu khoảng 600 con; trong năm 2027 tiếp tục tăng đàn, hướng tới lộ trình quy mô 10.000 con bò.

Đối với vùng nguyên liệu, Sở Nông nghiệp và Môi trường cần phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, chính quyền địa phương và nhà đầu tư, rà soát quỹ đất, xây dựng phương án phù hợp quy định pháp luật, bảo đảm nguồn thức ăn phục vụ chăn nuôi, đồng thời từng bước hình thành vùng nguyên liệu ổn định, đáp ứng yêu cầu phát triển lâu dài của dự án.

Về giải phóng mặt bằng, yêu cầu các cơ quan chuyên môn và địa phương phải quyết liệt tháo gỡ bằng được các vướng mắc, nhất là diện tích khoảng 2,25 ha còn tồn tại. Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát toàn bộ các phương án, nghiên cứu giải pháp phù hợp quy định pháp luật để xử lý dứt điểm; không để tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án.

Yêu cầu các cơ quan liên quan khẩn trương thống nhất phương án đấu nối, cấp nước phục vụ sản xuất; các vấn đề về điện, nước, xử lý nước thải và hạ tầng thiết yếu khác phải được rà soát, bảo đảm đồng bộ với hệ thống của dự án và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư. Về chính sách hỗ trợ, tỉnh đang hoàn thiện dự thảo Nghị quyết quy định chính sách đặc thù hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026 - 2030, dự kiến trình HĐND tỉnh tại kỳ họp chuyên đề.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, việc triển khai dự án không chỉ với mục tiêu hình thành trang trại bò sữa quy mô lớn và nhà máy chế biến sữa, mà còn hướng tới tạo việc làm, sinh kế cho người dân, thúc đẩy phát triển vùng nguyên liệu, hình thành chuỗi sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, đồng thời đưa xã Phục Hòa trở thành trung tâm phát triển nông nghiệp của tỉnh, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở khu vực biên giới.