Tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công

Chiều 2-11, các đồng chí: Trần Hòa Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Thanh Bình - Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc của Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh với một số sở, ngành, địa phương trong tỉnh, một số chủ đầu tư dự án về báo cáo kết quả giám sát chuyên đề tiến độ thực hiện một số dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Trần Hòa Nam phát biểu tại buổi làm việc.

Quang cảnh buổi làm việc.

Trên cơ sở làm việc với UBND tỉnh, một số sở, ngành, các chủ đầu tư dự án đầu tư công và khảo sát tại 7 dự án, Đoàn Giám sát đánh giá, với sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của UBND tỉnh, sự nỗ lực của các cấp, ngành, chủ đầu tư, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh đã có chuyển biến tích cực qua các năm. Cụ thể, năm 2022 đạt 91,6%, năm 2023 và năm 2024 đạt 95,4%, năm 2025 đạt 97,52%. Một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án đã được tập trung xử lý, góp phần thúc đẩy tiến độ triển khai, giải ngân nguồn vốn.

Đặc biệt, công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đối với các dự án đầu tư công trọng điểm và giải ngân nguồn vốn đầu tư công luôn được UBND tỉnh và các cấp, ngành tập trung thực hiện; các chủ đầu tư đã xác định rõ trách nhiệm, chủ động tổ chức thực hiện với mục tiêu hoàn thành 100% kế hoạch vốn được giao. Tuy nhiên, thực tế triển khai cho thấy việc hoàn thiện các thủ tục đầu tư, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng vẫn là những điểm nghẽn chủ yếu, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ các dự án và khả năng giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công.

Lãnh đạo Sở Tài chính phát biểu tại buổi làm việc.

Đại diện Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh báo cáo một số vấn đề liên quan đến dự án do đơn vị làm chủ đầu tư.

Tại buổi làm việc, đoàn giám sát cùng đại diện các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư đã trao đổi, làm rõ một số vấn đề liên quan đến tiến độ triển khai, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, bố trí và giải ngân vốn; đồng thời phân tích những tồn tại, vướng mắc và nguyên nhân ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện 7 dự án được khảo sát.

Các dự án gồm: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT.652B và ĐT.652D (đoạn từ đường ĐT.652 đến Quốc lộ 26B, địa bàn phường Đông Ninh Hòa); Đường nối từ thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận (cũ) đi ngã tư Tà Năng, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng (cũ); Đầu tư cơ sở hạ tầng chống ngập lụt, xói lở khu dân cư Mỹ Thanh, xã Cam Thịnh Đông, TP. Cam Ranh (cũ), kè bờ hữu sông Cái và kè bờ sông Cái qua xã Vĩnh Phương, TP. Nha Trang (cũ); Hồ điều hòa khu vực phía bắc TP. Nha Trang (nay là Dự án Hồ điều hòa khu vực phường Tây Nha Trang); Đường Minh Mạng thị xã Ninh Hòa (cũ) - giai đoạn 2; Khu công viên biển Bình Sơn; Di dân, tái định cư vùng sạt lở núi Đá Lăn xã Phước Kháng, huyện Thuận Bắc (nay là Dự án Di dân, tái định cư vùng sạt lở núi Đá Lăn xã Thuận Bắc).

Trên cơ sở kết quả giám sát, đoàn giám sát đã đưa ra một số kiến nghị cụ thể đối với UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Hòa Nam đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan và chủ đầu tư khẩn trương kiểm tra, rà soát, làm rõ những vấn đề được đoàn giám sát nêu tại buổi làm việc. Trên cơ sở các kiến nghị, đề xuất cụ thể của đoàn giám sát, UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị, địa phương và chủ đầu tư liên quan triển khai thực hiện, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án, sớm hoàn thành và đưa vào khai thác.