Tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng

Dự án đường bộ cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng có tổng chiều dài khoảng 82,5 km, trong đó, đoạn qua địa phận tỉnh Cao Bằng dài 29,08 km, gồm 21,84 km tuyến chính và 7,24 km tuyến kết nối với trung tâm tỉnh, đi qua địa bàn 2 phường Thục Phán, Tân Giang và 2 xã Minh Khai, Canh Tân. Tổng diện tích đất dự kiến thu hồi trên địa bàn tỉnh hơn 256,9 ha. Trong đó, xã Minh Khai có diện tích đất dự kiến thu hồi lớn nhất, khoảng 175,6 ha, ảnh hưởng đến 161 hộ gia đình, cá nhân; xã Canh Tân có khoảng 5,4 km tuyến đi qua, diện tích dự kiến thu hồi khoảng 48,2 ha, ảnh hưởng đến 83 hộ; phường Thục Phán có chiều dài tuyến khoảng 0,56 km, diện tích thu hồi khoảng 2,7 ha, ảnh hưởng đến 32 hộ; phường Tân Giang có 180 hộ bị ảnh hưởng.

UBND xã Canh Tân tổ chức cuộc họp thông tin kết quả kiểm đếm sơ bộ, phổ biến, tiếp nhận ý kiến về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và phối hợp giải phóng mặt bằng dự án đường bộ cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng, đoạn qua địa bàn xã.

Gia đình ông Trần Đức Thịnh, xóm Tân Cương, xã Canh Tân có hơn 5.000 m² đất ruộng đang trồng lúa và gần 2.000 m² đất trồng hoa màu nằm trong phạm vi thực hiện dự án. Đây là diện tích đất gắn bó với hoạt động sản xuất, sinh kế của gia đình. Sau khi được chính quyền địa phương tuyên truyền, giải thích về chủ trương thu hồi đất, gia đình ông đồng thuận, phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành đo đạc, kiểm đếm. Ông Thịnh chia sẻ: Gia đình nhất trí với chủ trương triển khai dự án, mong muốn tuyến cao tốc sớm hoàn thành để người dân đi lại thuận lợi, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Tại phường Thục Phán, gia đình ông Ngô Bảo Chung là 1 trong 32 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án. Sau khi được chính quyền địa phương tuyên truyền về chủ trương, gia đình sẽ thực hiện việc bàn giao mặt bằng, di dời theo kế hoạch. Tuy nhiên, bên cạnh sự đồng thuận, điều người dân quan tâm là các chính sách hỗ trợ cần được triển khai phù hợp, bảo đảm điều kiện ổn định cuộc sống sau khi bàn giao đất. Ông Chung chia sẻ: Gia đình tôi hiểu và ủng hộ chủ trương triển khai tuyến cao tốc. Đây là công trình có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của địa phương. Việc thu hồi đất, di dời nhà ở ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người dân. Chúng tôi mong muốn các cấp, ngành quan tâm thực hiện đầy đủ, thỏa đáng các chính sách bồi thường, hỗ trợ, tạo điều kiện để các hộ sớm ổn định nơi ở và cuộc sống sau khi bàn giao mặt bằng.

Những ý kiến từ người dân cho thấy, bên cạnh việc thông tin về quy mô, ý nghĩa của dự án, công tác giải phóng mặt bằng cần gắn với việc giải thích cụ thể quyền lợi, trách nhiệm của từng hộ gia đình, cá nhân. Việc công khai thông tin, rà soát nguồn gốc đất, diện tích thu hồi và tài sản gắn liền với đất có ý nghĩa quan trọng, giúp người dân nắm rõ các bước triển khai, chủ động phối hợp với cơ quan chức năng.

Tại xóm Chông Cá, xã Minh Khai, hơn 20 hộ dân nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng phục vụ xây dựng tuyến cao tốc. Trưởng xóm Chông Cá Triệu Văn Chòi cho biết: Các hộ dân đều đã được cấp ủy, chính quyền tuyên truyền về chủ trương thực hiện dự án. Hiện nay, người dân đang phối hợp với các cơ quan chức năng rà soát hồ sơ địa chính, xác minh nguồn gốc đất, đo đạc diện tích và kiểm đếm tài sản gắn liền với đất. Một số hộ chủ động đề nghị được kiểm đếm sớm để hoàn thiện thủ tục bồi thường, giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, quá trình triển khai tại địa bàn cũng phát sinh những vấn đề cần được quan tâm tháo gỡ. Cụ thể, có 5 hộ đã xây dựng nhà ở trong dự án tái định cư cho người dân di dời khẩn cấp do thiên tai nhưng chưa được giải ngân, hiện nay các hộ này lại nằm trong phạm vi dự án cao tốc. Các hộ dân mong muốn chính quyền sớm hoàn thiện thủ tục giải ngân vốn của dự án trước, hoặc tính toán các phương án hỗ trợ bồi thường hợp lý.

Với phạm vi thu hồi đất trải rộng trên địa bàn nhiều khu dân cư, liên quan đến quyền lợi của nhiều hộ gia đình, cá nhân, khối lượng công việc giải phóng mặt bằng đặt ra khá lớn. Các địa phương vừa tổ chức tuyên truyền, vận động, vừa phối hợp rà soát hồ sơ, xác định nguồn gốc đất, kiểm đếm tài sản, đồng thời chuẩn bị các điều kiện cần thiết để xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Đây là những phần việc đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền cơ sở và các cơ quan chuyên môn.

Phó Chủ tịch UBND xã Canh Tân Mã Vĩnh Quyết cho biết: Xã phối hợp tuyên truyền, giải thích để người dân hiểu rõ quyền lợi, trách nhiệm trong quá trình thực hiện dự án. Đến nay, 83 hộ dân bị ảnh hưởng đã hoàn thành kiểm đếm sơ bộ ngoài thực địa, diện tích đất dự kiến thu hồi khoảng 34,45 ha. Địa phương đang tổng hợp số liệu, chuẩn bị các bước xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Việc hoàn thành kiểm đếm sơ bộ ngoài thực địa là cơ sở để địa phương tiếp tục rà soát, đối chiếu hồ sơ, hoàn thiện thông tin phục vụ các bước tiếp theo.

Tại phường Tân Giang, công tác tuyên truyền, vận động người dân bàn giao mặt bằng sớm ghi nhận kết quả bước đầu. Đến nay, 40 hộ dân thuộc 2 tổ dân phố đã ký biên bản bàn giao mặt bằng sớm. Kết quả này thể hiện sự chủ động của địa phương trong vận động người dân phối hợp thực hiện dự án, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các bước triển khai tiếp theo.

Chính quyền phường Thục Phán tổ chức bàn giao cọc mốc thuộc địa phận tổ dân phố Thiên Văn, tại điểm cuối tuyến kết nối với tuyến đường tránh, đoạn lý trình Km89+175 - Km89+741. Việc bàn giao cọc mốc giúp xác định cụ thể phạm vi, vị trí tuyến đường đi qua, tạo cơ sở để địa phương và các đơn vị liên quan tiếp tục triển khai công tác kiểm đếm, rà soát đất đai và tài sản bị ảnh hưởng.

Hình mô phỏng dự án đường bộ cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng.

Thực tế tại các địa phương cho thấy, công tác giải phóng mặt bằng không chỉ là việc đo đạc, kiểm đếm diện tích đất thu hồi mà còn liên quan trực tiếp đến quyền lợi, tâm tư và nguyện vọng của người dân. Do đó, việc tăng cường đối thoại, giải thích chính sách, kịp thời tiếp nhận và xử lý kiến nghị có vai trò quan trọng. Những vấn đề thuộc thẩm quyền cần được giải quyết ngay từ cơ sở; những nội dung vượt thẩm quyền cần tổng hợp, báo cáo cơ quan chức năng xem xét, tránh để kéo dài, ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Nguyễn Thành Hải cho biết: Công tác đo đạc, chỉnh lý bản đồ tại 4 xã, phường có tuyến đường đi qua đã hoàn thành. Trung tâm đang tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động người dân, đồng thời triển khai các công việc liên quan đến lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Trong quá trình triển khai, đơn vị tập trung vận động nhân dân bàn giao sớm mặt bằng đảm bảo theo thời hạn mà tỉnh yêu cầu. Qua công tác tuyên truyền, nhân dân đều rất đồng tình, ủng hộ việc thu hồi đất để thực hiện dự án.

Tỉnh đặt mục tiêu bàn giao ít nhất 20 km mặt bằng tuyến chính dự án đường bộ cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng trước ngày 25/11/2026. Đây là nhiệm vụ quan trọng, đòi hỏi các địa phương có tuyến đường đi qua và các cơ quan chuyên môn tập trung cao độ, chủ động phối hợp, đẩy nhanh tiến độ từng phần việc. Vì vậy, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng không chỉ là yêu cầu trước mắt nhằm bảo đảm tiến độ dự án mà còn có ý nghĩa lâu dài đối với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Với sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh, sự phối hợp của các cơ quan chuyên môn, chính quyền cơ sở và sự đồng thuận của nhân dân, Cao Bằng đang tập trung tháo gỡ từng khó khăn, vướng mắc, phấn đấu hoàn thành mục tiêu bàn giao mặt bằng theo kế hoạch.