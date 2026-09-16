Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về mặt cụ thể hóa, thể chế hóa nghị quyết 68

Đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XVI tỉnh Tuyên Quang; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành thành viên Ban Chỉ đạo.

Quang cảnh hội nghị.

Quán triệt hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, kinh tế tư nhân là bộ phận rất quan trọng, góp phần đóng góp cho thu ngân sách, thúc đẩy tăng trưởng của tỉnh, vì vậy, Ban Chỉ đạo cần triển khai nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao đồng hành, bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn, nhất là về cơ chế chính sách, cải cách thủ tục hành chính giúp nhà đầu tư, cộng đồng doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn, tiếp cận quy hoạch, tiếp cận đất đai thuận lợi…

Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh phát biểu kết luận hội nghị.

Trong quý III và 9 tháng năm 2026, việc triển khai Nghị quyết số 68 và Chương trình hành động số 06 về phát triển kinh tế tư nhân được các cấp, các ngành tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, bước đầu tạo chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực. Vai trò điều phối, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của Ban Chỉ đạo được phát huy; các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, cải cách hành chính, chuyển đổi số và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được quan tâm triển khai. Đến ngày 10/9/2026, toàn tỉnh có 6.794 doanh nghiệp, với tổng vốn đăng ký trên 96.324 tỷ đồng, đạt khoảng 68% mục tiêu về số lượng doanh nghiệp đến năm 2030. Đến ngày 31/8/2026, khu vực kinh tế tư nhân đóng góp khoảng 36% cho ngân sách nhà nước, nằm trong khoảng mục tiêu 35-40% đến năm 2030.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Thị Kim Dung và các đại biểu dự hội nghị.

Bên cạnh kết quả đạt được, khu vực kinh tế tư nhân vẫn còn những hạn chế như quy mô, năng lực tài chính, quản trị, sức cạnh tranh và khả năng đổi mới sáng tạo của nhiều doanh nghiệp còn hạn chế; doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ và hộ kinh doanh chiếm tỷ trọng lớn. Việc tiếp cận đất đai, mặt bằng sản xuất, tín dụng, nguồn nhân lực và chính sách hỗ trợ ở một số trường hợp còn khó khăn. Ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số chưa đồng đều; liên kết giữa các doanh nghiệp, xúc tiến và mở rộng thị trường còn hạn chế.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Tuấn thảo luận tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận bàn giải pháp, đề xuất tháo gỡ một số khó khăn liên quan đến đất đai, đầu tư, xây dựng, hạ tầng giao thông, tín dụng và nguồn nhân lực… Theo các đại biểu, đây là những vấn đề cần tiếp tục được tập trung tháo gỡ trong thời gian tới, tạo điều kiện để khu vực kinh tế tư nhân phát triển ổn định, bền vững, đóng góp ngày càng tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng chí Vân Đình Thảo, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Quản lý các khu công nghiệp và khu kinh tế tỉnh thảo luận tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hầu A Lềnh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các thành viên Ban Chỉ đạo triển khai nhiệm vụ và đã đạt những kết quả khá toàn diện.

Về nhiệm vụ 3 tháng cuối năm, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các thành viên, các sở, ngành rà soát các nhiệm vụ được giao, nhiệm vụ đã hoàn thành, chưa hoàn thành để có giải pháp thực hiện cụ thể; thời gian thực hiện, kết quả cụ thể. Tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức về tinh thần Nghị quyết 68, kế hoạch hành động và các mô hình hay, các làm hiệu quả. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về mặt cụ thể hóa, thể chế hóa, phổ biến, quán triệt nghị quyết. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, đo đếm, đánh giá kết quả gắn với trách nhiệm người đứng đầu.

Giám đốc Sở Tài chính Phạm Kiều Vân thảo luận tại hội nghị.

Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ công tác quy hoạch, tạo ra không gian phát triển mới của tỉnh nói chung, của các ngành, các địa phương nói riêng. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tránh nhũng nhiễu, phiền hà người dân, doanh nghiệp. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng chính trị, đạo đức nghề nghiệp đội ngũ cán bộ quản lý, thực thi nhiệm vụ đảm bảo hết lòng vì nhiệm vụ, gắn với đạo tạo nghề phù hợp với nhu cầu từng ngành, nghề tại địa phương; đẩy mạnh công tác tuyên truyền gắn với chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo.

Giám đốc Sở Xây dựng Lê Thanh Sơn thảo luận tại hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp đoàn kết, hỗ trợ nhau, đồng hành, chung tay cùng tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân.