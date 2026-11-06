Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại 12 dự án ở Phổ Yên

Chiều 6-11, đồng chí Bùi Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên, chủ trì Hội nghị làm việc với phường Phổ Yên nhằm rà soát, xử lý những khó khăn, vướng mắc tại các dự án trên địa bàn.

Đồng chí Bùi Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên, chủ trì Hội nghị làm việc với phường Phổ Yên.

Theo báo cáo của phường Phổ Yên, trên địa bàn hiện có 12 dự án còn khó khăn, vướng mắc cần tập trung giải quyết, gồm: Khu dân cư Phú Đại Cát; Khu dân cư Yên Thứ; Khu dân cư và Trung tâm Hành chính - Kinh tế - Dịch vụ thị trấn Ba Hàng; Khu dân cư Thành Đồng; Khu dân cư tập trung Thành Lập; Khu dân cư Hồng Diện; Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư Đồng Tiến; Khu dân cư Vinaconex 3; Khu dân cư tiểu khu 1, thị trấn Ba Hàng (cũ); Đường nội thị kết nối đường Z131; Nhà máy nước sạch Yên Bình và dự án liên quan đến Công ty TNHH Xây dựng Mai Linh.

Đại biểu dự Hội nghị.

Ban Thường vụ Đảng ủy phường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các kết luận thanh tra, rà soát và xử lý những tồn tại tại các dự án. Tuy nhiên, tiến độ khắc phục ở một số dự án còn chậm.

Nhiều vướng mắc chưa được giải quyết dứt điểm, nhất là các vấn đề liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng; cần hoàn thiện hồ sơ pháp lý về đất đai, điều chỉnh quy hoạch, bàn giao công trình và thực hiện nghĩa vụ của chủ đầu tư...

Lãnh đạo phường Phổ Yên báo cáo tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Bùi Văn Lương nhấn mạnh: Việc xử lý những tồn tại tại các dự án và thực hiện nghiêm các kết luận thanh tra là nhiệm vụ chính trị quan trọng, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị.

Đảng ủy, chính quyền phường Phổ Yên cần đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc quá trình thực hiện, kiên quyết khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

Đồng chí Bùi Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Đồng chí yêu cầu phường Phổ Yên rà soát cụ thể từng dự án, xác định rõ những nội dung còn tồn tại, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan; xây dựng phương án và lộ trình giải quyết cụ thể.

Các sở, ngành và đơn vị liên quan cần nâng cao trách nhiệm phối hợp, chủ động hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn thuộc thẩm quyền, bảo đảm công việc được triển khai thực chất, đúng tiến độ.

Đồng chí Bùi Văn Lương lưu ý, kết quả xử lý phải được thể hiện bằng sản phẩm cụ thể, không chỉ dừng ở việc hoàn thiện hồ sơ, thủ tục mà phải giải quyết được những tồn tại trên thực tế, bảo đảm các dự án được triển khai, hoàn thành, đưa vào sử dụng và phát huy hiệu quả.

Đối với những vấn đề liên quan đến người dân, địa phương cần tăng cường đối thoại, tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp.