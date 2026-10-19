Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ triển khai đẩy nhanh tiến độ Dự án Nhà máy Nhiệt điện BOT Nam Định 1

Quang cảnh Hội nghị.

Dự án Nhà máy nhiệt điện BOT Nam Định 1 tại xã Hải Thịnh được Bộ Kế hoạch và Đầu tư (nay là Bộ Tài chính) cấp Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu ngày 15/6/2017. Tổ chức kinh tế thực hiện dự án là Nam Dinh First Power Holdings PTE. LTD (Tên tiếng Việt: Công ty TNHH Điện lực Nam Định thứ nhất).

Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh báo cáo những khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ triển khai đẩy nhanh tiến độ Dự án Nhà máy Nhiệt điện BOT Nam Định 1.

Mục tiêu đầu tư của dự án là thiết kế, xây dựng, vận hành và chuyển giao nhà máy nhiệt điện đốt than, công suất thuần khoảng 1.109,4 MW, bao gồm hai tổ máy với công suất thuần khoảng 554,7 MW mỗi tổ máy. Tổng diện tích dự án là 242,71 ha, với tổng vốn đầu tư đăng ký 2,072 tỷ USD (tương đương khoảng 47.000 tỷ đồng (theo tỷ giá năm 2017).

Đại biểu xã Hải Thịnh phát biểu tại hội nghị.

Dự án được nghiên cứu từ năm 2010, dù đã đàm phán kéo dài, Bộ Hợp đồng BOT vẫn chưa được ký kết chính thức và chưa có ngày khởi công cụ thể. Những vướng mắc chủ yếu liên quan đến quá trình nhà đầu tư tái cấu trúc nhiều lần, thay đổi nguồn vốn; khó khăn trong đàm phán giá điện với EVN, sự thay đổi của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (Luật PPP) và pháp luật về bảo vệ môi trường.

Ngày 21/6/2026, Văn phòng Chính phủ ban hành Văn bản số 5817/VPCN-CN, thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, thống nhất chủ trương thực hiện các thủ tục để tiếp tục triển khai dự án, giao Bộ Công thương chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện. Ngày 16/7/2026, Bộ Công thương ban hành Văn bản số 5519/BCT-ĐL, hướng dẫn xử lý các nội dung liên quan đến hợp đồng BOT, bảo lãnh Chính phủ, hợp đồng mua bán điện và hợp đồng thuê đất. UBND tỉnh Ninh Bình đã thành lập Ban Chỉ đạo tại Quyết định số 2564/QĐ-UBND ngày 6/7/2026, giao Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh làm cơ quan thường trực, theo dõi, tổng hợp vướng mắc và tham mưu giải pháp xử lý.

Đại diện nhà đầu tư phát biểu tại hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, một số hợp đồng quan trọng đang được hoàn thiện thủ tục ký kết. Cụ thể: Hợp đồng BOT và Bảo lãnh Chính phủ đã ký tắt năm 2020; Hợp đồng mua bán điện đã được EVN phê duyệt và trình dự thảo ký kết lên Bộ Công thương ngày 20/9/2026; hợp đồng cung cấp than dài hạn đã được ký chính thức vào tháng 12/2020; Hợp đồng thuê đất đang được rà soát, thống nhất các nội dung để tiến tới ký kết.

Đại biểu Sở Nông nghiêp và Môi trường phát biểu tại hội nghị.

Lãnh đạo Sở Công thương phát biểu tại hội nghị.

Tuy nhiên, để dự án có thể chuyển sang giai đoạn triển khai thực tế, nhiều khó khăn, vướng mắc cần sớm được giải quyết, nhất là về thẩm quyền ký hợp đồng thuê đất; căn cứ pháp lý của hợp đồng và tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng đang ảnh hưởng đến kế hoạch chung. Theo báo cáo, thời gian dự kiến giải phóng mặt bằng, bàn giao hai lô đất là 569 ngày, có thể ảnh hưởng đến việc thu xếp tài chính và tiến độ chung của nhà đầu tư. Bên cạnh đó, việc xử lý khoản nợ công tại khu tái định cư; chênh lệch giá đất; tiền hỗ trợ lỡ vụ và đơn giá bồi thường cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án cũng cần được rà soát, giải quyết theo quy định.

Đồng chí Nguyễn Cao Sơn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Cao Sơn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo đã ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự chủ động phối hợp của các cơ quan, đơn vị liên quan, trong quá trình chuẩn bị tiếp tục triển khai dự án; đồng thời yêu cầu các đơn vị tập trung giải quyết những vấn đề tồn tại, xác định rõ trách nhiệm, tiến độ thực hiện, không để các vướng mắc kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính hướng dẫn cơ chế xử lý dứt điểm khoản công nợ tại Khu tái định cư tập trung theo Quyết định số 2912/QĐ-UBND ngày 8/12/2020 của UBND tỉnh; đồng thời hướng dẫn phương án quyết toán, chuyển tiếp khoản kinh phí trên 8 tỷ đồng đã chi từ nguồn tạm ứng của Hội đồng giải phóng mặt bằng huyện Hải Hậu (cũ); Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng và các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn việc triển khai di dời các công trình hạ tầng (điện, giao thông, thủy lợi) bị ảnh hưởng trong phạm vi dự án, đảm bảo ổn định đời sống, sản xuất của Nhân dân.

Đối với nhà đầu tư, đồng chí yêu cầu cần chủ động chuẩn bị đầy đủ năng lực tài chính, đảm bảo nguồn kinh phí chi trả bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định. Xã Hải Thịnh cần tăng cường công tác tuyên truyền về cơ chế, chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng; kịp thời nắm bắt, giải quyết kiến nghị của người dân, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của các tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng, tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai dự án…