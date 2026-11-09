Tập trung tháo gỡ khó khăn trong vận hành 11 trường nội trú liên cấp

Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan; lãnh đạo UBND các xã và hiệu trưởng 11 trường nội trú liên cấp.

Các đại biểu tham dự cuộc họp.

Năm học 2026 - 2027, toàn tỉnh tuyển sinh gần 11.300 học sinh vào 11 trường nội trú liên cấp với 317 lớp. Sau hơn 2 tháng từ khi khai giảng, hoạt động dạy và học tại các trường cơ bản ổn định; công tác tổ chức, quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng học sinh từng bước đi vào nền nếp. Các nhà trường chủ động xây dựng kế hoạch giáo dục, bố trí đội ngũ, tổ chức các hoạt động dạy học, giáo dục kỹ năng sống, rèn luyện nền nếp sinh hoạt cho học sinh; tăng cường phối hợp với gia đình và chính quyền địa phương trong quản lý, chăm sóc, bảo đảm an toàn trường học.

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình tổ chức, vận hành các trường còn một số khó khăn, bất cập cần tháo gỡ. Đáng chú ý, việc bố trí đội ngũ giáo viên, nhân viên tại một số trường chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu theo định mức; hiện còn thiếu 4 giáo viên và 18 nhân viên. Một số vị trí phải bố trí giáo viên kiêm nhiệm hoặc dạy vượt giờ. Công tác quản lý học sinh nội trú, bán trú, tổ chức các hoạt động giáo dục, chăm sóc sức khỏe, bảo đảm an toàn và thực hiện các chế độ, chính sách cũng đặt ra những yêu cầu cần tiếp tục rà soát, hướng dẫn thống nhất.

Tại cuộc họp, đại diện các nhà trường, các sở, ngành, địa phương tập trung trao đổi những vấn đề phát sinh trong quá trình vận hành; việc sắp xếp, điều tiết đội ngũ giáo viên, nhân viên giữa các trường; công tác chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn của ngành giáo dục; tổ chức quản lý, chăm sóc học sinh nội trú, bán trú và thực hiện các chế độ, chính sách đối với học sinh, giáo viên, nhân viên. Đồng thời, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, kiến nghị UBND tỉnh và các cơ quan chuyên môn xem xét, giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền, bảo đảm các trường hoạt động ổn định, hiệu quả.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nhật Lệ phát biểu kết luận cuộc họp.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nhật Lệ ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của các địa phương, ban giám hiệu, đội ngũ giáo viên, nhân viên 11 trường trong tổ chức dạy học, quản lý và chăm sóc học sinh. Yêu cầu UBND các xã rà soát, bố trí, sử dụng biên chế và lao động hợp đồng đúng quy định; phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ xây dựng phương án điều tiết giáo viên, nhân viên giữa các trường phù hợp với nhu cầu thực tế, hạn chế xáo trộn hoạt động dạy học.

Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương ban hành văn bản hướng dẫn thống nhất việc thực hiện chế độ ăn nội trú, bán trú; tăng cường chỉ đạo chuyên môn, thường xuyên nắm bắt, giải quyết những khó khăn phát sinh trong quá trình vận hành. Giao Sở Tài chính căn cứ hướng dẫn của Bộ Tài chính để hướng dẫn các địa phương thực hiện thống nhất việc bố trí, thanh quyết toán kinh phí, bảo đảm đầy đủ chế độ, chính sách theo quy định. Đồng thời, yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ, rà soát các điều kiện phục vụ dạy học, sinh hoạt, bảo đảm an toàn và từng bước ổn định hoạt động của các trường nội trú liên cấp.