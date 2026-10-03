Tập trung tháo gỡ khó khăn trong khám sức khỏe cho người dân

Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân. Ảnh tư liệu: Hồng Điệp/TTXVN

Theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Gia Lai, đến ngày 1/10, toàn tỉnh có hơn 1,85 triệu người được khám sức khỏe, khám sức khỏe định kỳ và khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, đạt 57,7% dân số. Trong đó, có 71.677 người thuộc nhóm có danh sách do UBND cấp xã phê duyệt; 336.945 người thuộc nhóm ngành Giáo dục và Đào tạo; 68.496 người lao động được khám sức khỏe định kỳ cùng các nhóm đối tượng khác và hơn 1,15 triệu người khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế trong 8 tháng đầu năm 2026 (theo dữ liệu của Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai).

Theo ông Lê Quang Hùng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết, công tác khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí còn gặp khó khăn do Trung ương chưa bổ sung kinh phí cho địa phương. Các hướng dẫn cụ thể về đối tượng, điều kiện, mức thanh toán và danh mục dịch vụ kỹ thuật khám sức khỏe định kỳ thuộc phạm vi chi trả của Quỹ Bảo hiểm y tế cũng chưa được ban hành.

Bên cạnh đó, địa phương cần hướng dẫn về phương pháp xác định, tổng hợp số liệu khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế được tính vào kết quả chương trình, bảo đảm tránh trùng lặp đối tượng. Hạ tầng công nghệ thông tin chưa đồng bộ; việc liên thông kết quả khám từ cơ sở khám, chữa bệnh lên Cổng dữ liệu sức khỏe của Bộ Y tế để tích hợp với ứng dụng VNeID chưa thông suốt, ảnh hưởng đến tiến độ cập nhật và quản lý dữ liệu.

Để đẩy nhanh thực hiện, Sở Y tế tiếp tục rà soát các cơ sở đủ điều kiện khám sức khỏe; điều phối nhân lực, trang thiết bị, phương tiện hỗ trợ địa bàn khó khăn; tăng cường kiểm tra chất lượng chuyên môn và tiến độ. Các đơn vị, địa phương triển khai chậm sẽ được tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo, chấn chỉnh.

Trong tháng 10/2026, Gia Lai phấn đấu hoàn thành khám sức khỏe tại 12 xã thuộc Kế hoạch số 222/KH-UBND, khám định kỳ cho trẻ dưới 6 tuổi và kiểm tra sức khỏe đầu năm học cho trẻ em, học sinh. Việc khám sức khỏe định kỳ, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho người lao động đặt mục tiêu hoàn thành trong tháng 11/2026. Kết quả khám được cập nhật lên Cổng dữ liệu sức khỏe của Bộ Y tế, ông Hùng cho biết thêm.