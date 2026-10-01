Tập trung tháo gỡ khó khăn thực hiện chương trình OCOP, quản lý mã số vùng trồng

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, năm 2026, tỉnh khảo sát 120 sản phẩm của 36 xã, phường đăng ký đánh giá OCOP, lựa chọn 60 sản phẩm tiềm năng của 39 chủ thể đủ điều kiện tiếp tục hoàn thiện, chuẩn hóa. Trong đó, dự kiến có 58 sản phẩm đạt OCOP 3 sao và 2 sản phẩm nâng hạng lên 4 sao. Ngành nông nghiệp đang triển khai các thủ tục lựa chọn đơn vị tư vấn hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ, phấn đấu hoàn thành trong tháng 12/2026; lập hồ sơ trình Trung ương đánh giá 1 sản phẩm tiềm năng 5 sao là “Trà Tiên Kolia - Olong Thuần Việt” của Công ty TNHH Kolia Cao Bằng.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nông Quốc Hùng phát biểu ý kiến.

Đối với các sản phẩm OCOP đã được công nhận, qua rà soát có 67 sản phẩm của 45 chủ thể sắp hết thời hạn công nhận, trong đó, 25 sản phẩm có nhu cầu tiếp tục đánh giá, phân hạng lại, 42 sản phẩm không đăng ký đánh giá lại. Việc duy trì và phát triển sản phẩm OCOP tiếp tục được gắn với xây dựng vùng nguyên liệu, mở rộng thị trường và các kênh bán hàng hiện đại. Hiện có 112/123 chủ thể OCOP tham gia các kênh bán hàng hiện đại, chiếm 91%; 38/118 chủ thể sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông sản đã xây dựng chuỗi giá trị gắn với vùng nguyên liệu ổn định.

Về mã số vùng trồng, trong giai đoạn vừa qua, toàn tỉnh được cấp 191 mã số, trong đó có 189 mã số vùng trồng cây thạch đen phục vụ xuất khẩu và 2 mã số phục vụ tiêu thụ trong nước. Tuy nhiên, đến nay không còn mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu được duy trì; 189 mã số vùng trồng thạch đen đã bị thu hồi, chủ yếu do không duy trì diện tích sản xuất, không thực hiện đầy đủ việc ghi chép nhật ký sản xuất hoặc không còn nhu cầu sử dụng mã số. Toàn tỉnh được cấp 8 mã số cơ sở đóng gói, trong đó 5 mã số đã thu hồi, còn 3 cơ sở đủ điều kiện duy trì hoạt động phục vụ xuất khẩu.

Ngành nông nghiệp và môi trường xác định việc cấp mã số vùng trồng thời gian tới phải gắn với vùng sản xuất ổn định, doanh nghiệp, hợp tác xã liên kết sản xuất, thu mua, chế biến và tiêu thụ; đồng thời xác định rõ trách nhiệm của chủ thể quản lý vùng trồng, tăng cường kiểm tra, giám sát và duy trì các điều kiện sau khi được cấp mã. Thực hiện phân cấp quản lý, bàn giao UBND các xã, phường cấp, quản lý hồ sơ, thông tin các mã số để địa phương tiếp nhận, quản lý, theo dõi và thực hiện theo thẩm quyền.

Về tín chỉ các-bon rừng, Cao Bằng có tiềm năng lớn với gần 339.000 ha rừng tự nhiên có thể nghiên cứu các dự án giảm phát thải khí nhà kính do mất rừng và suy thoái rừng REDD+; trên 37.500 ha đất lâm nghiệp có cây tái sinh và gần 81.400 ha diện tích có thể nghiên cứu khoanh nuôi, trồng và tái trồng rừng. Tuy nhiên, việc triển khai các dự án các-bon rừng mới ở giai đoạn bước đầu, tỉnh chưa có hệ thống đo đạc, báo cáo, thẩm tra riêng và chưa hình thành mô hình thí điểm hoàn chỉnh.

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung trao đổi về kết quả đạt được, những điểm nghẽn trong phát triển sản phẩm OCOP; tháo gỡ khó khăn trong quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói và truy xuất nguồn gốc. Đối với phát triển sản phẩm OCOP, các đại biểu cho rằng cần quan tâm tháo gỡ những hạn chế về nguồn vốn, năng lực quản trị kinh doanh; khắc phục tình trạng sản xuất quy mô nhỏ, chủ yếu theo hộ gia đình. Cùng với đó, tiếp tục phát huy vai trò của kinh tế tập thể, tăng cường kết nối, hỗ trợ người dân và hợp tác xã trong tổ chức sản xuất, hoàn thiện sản phẩm và mở rộng thị trường. Việc lựa chọn, phát triển sản phẩm OCOP cần ưu tiên những sản phẩm đã có cơ sở, nhà máy sản xuất, có khả năng nâng quy mô và đáp ứng yêu cầu thị trường. Các đại biểu cũng đề nghị quan tâm tháo gỡ khó khăn trong đăng ký, xác lập quyền sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Văn Thạch đề nghị ngay sau cuộc họp, các sở tập trung tháo gỡ khó khăn thực hiện chương trình OCOP, quản lý mã số vùng trồng.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Văn Thạch đề nghị các cơ quan chuyên môn tiếp tục tuyên truyền, vận động, hướng dẫn cụ thể các chủ thể hoàn thiện hồ sơ đối với các sản phẩm được thẩm định trong năm, phấn đấu đạt tối đa số lượng sản phẩm đủ điều kiện công nhận OCOP; rà soát, hướng dẫn các chủ thể thực hiện gia hạn đối với những sản phẩm OCOP đến thời hạn công nhận.

Đối với mã số vùng trồng, đề nghị tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân, hợp tác xã, doanh nghiệp thực hiện cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói đối với nhiều loại nông sản, chủ động chuẩn bị các điều kiện phục vụ định hướng xuất khẩu. Về phát triển tín chỉ các-bon rừng, giao các cơ quan chuyên môn nghiên cứu, tham khảo thêm kinh nghiệm của các địa phương lân cận để có cơ sở triển khai phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh.

Với đề xuất tổ chức hội chợ OCOP, đồng chí Hoàng Văn Thạch đề nghị các đơn vị liên quan nghiên cứu thời gian tổ chức phù hợp, có thể lồng ghép các hoạt động OCOP với hội thảo, hội chợ và các sự kiện liên quan, qua đó sử dụng hiệu quả nguồn lực, tiết kiệm thời gian và kinh phí tổ chức.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan ngay sau cuộc họp chủ động triển khai các nội dung được giao, tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành các nhiệm vụ theo yêu cầu.