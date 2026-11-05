Tập trung tháo gỡ khó khăn, phát huy tiềm năng, lợi thế xã Sông Đốc

Đó là yêu cầu của đồng chí Lâm Văn Bi, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng uỷ xã Sông Đốc về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và một số nội dung liên quan, vào chiều 5/11.

Đồng chí Lâm Văn Bi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và đồng chí Lê Văn Ngời, Bí thư Đảng uỷ xã Sông Đốc, chủ trì buổi làm việc.

Với sự tập trung chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng uỷ xã Sông Đốc, ước đến cuối năm 2026, xã đạt và vượt 14/15 chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết. Nổi bật, tổng sản lượng thuỷ sản ước đạt 134.000 tấn; thành lập mới 43 doanh nghiệp, vượt 168,75% kế hoạch; tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt trên 10%; thu nhập bình quân đầu người đạt 100 triệu đồng/năm. Thu ngân sách nhà nước của xã đạt 186% dự toán. Các lĩnh vực văn hoá - xã hội, an sinh xã hội, cải cách hành chính và chuyển đổi số tiếp tục chuyển biến tích cực; quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Đồng chí Lê Văn Ngời, Bí thư Đảng uỷ xã Sông Đốc, nêu những khó khăn và đề xuất các sở, ngành tỉnh hỗ trợ tháo gỡ.

Tuy nhiên, bộ máy hiện còn thiếu 12/51 biên chế; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn chậm; công tác quản lý đất công, xử lý vi phạm trật tự xây dựng và lấn chiếm đất công chưa đạt yêu cầu. Nhiều vướng mắc tại các dự án, công trình trọng điểm chưa được giải quyết dứt điểm. Tiến độ xây dựng nông thôn mới còn chậm, hiện xã đạt 4/10 tiêu chí; giải ngân vốn 36 dự án đạt 72,6%. Tình hình tội phạm ma tuý có chiều hướng gia tăng.

Tại buổi làm việc, các sở, ngành tỉnh trao đổi, làm rõ những khó khăn, vướng mắc thuộc từng lĩnh vực, đồng thời xem xét các kiến nghị, đề xuất của địa phương nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để xã Sông Đốc thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển trong thời gian tới.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Tô Hoài Phương đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn cho địa phương trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lâm Văn Bi, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, ghi nhận, đánh giá cao những kết quả xã Sông Đốc đạt được trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Đồng thời, đề nghị địa phương tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế kinh tế biển; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt các nhiệm vụ còn hạn chế, nhất là những chỉ tiêu chưa đạt theo kế hoạch.

Đồng chí Lâm Văn Bi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Đồng chí Lâm Văn Bi cũng lưu ý địa phương quan tâm thực hiện tốt công tác quản lý tàu cá, bảo đảm an ninh trật tự, chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm; không để phát sinh vụ việc mới trong công tác quản lý đất đai. Đồng thời, chú trọng nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội./.