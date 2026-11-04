Tập trung tháo gỡ khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của năm 2026

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu phát biểu chỉ đạo buổi làm việc.

Trong 10 tháng năm 2026, Đảng bộ xã đã kịp thời quán triệt, cụ thể hóa các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, đặc biệt là 9 nghị quyết trụ cột của Trung ương; tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; hoàn thành sắp xếp 41 khu dân cư xuống còn 24 thôn, tổ chức lại 12 cơ sở giáo dục công lập xuống còn 3 trường.

Bên cạnh đó, xã đã hoàn thành việc tinh gọn đầu mối tổ chức Đảng; tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, góp phần củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Lãnh đạo xã Hiền Quan phát biểu tại buổi làm việc.

Đến nay, xã có 14 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Trong đó, thu ngân sách của xã ước đạt 44,9 tỷ đồng, bằng 103,5% kế hoạch; thành lập mới 22 doanh nghiệp, đạt kế hoạch đề ra... Đảng bộ xã hoàn thành chỉ tiêu kết nạp 46 đảng viên mới.

Thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, tỷ lệ cán bộ, công chức xã được bồi dưỡng và làm chủ kỹ năng số, ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành đạt 100%; tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính xử lý trực tuyến đạt 100%.

Hai tháng cuối năm, xã Hiền Quan xác định tập trung bứt tốc các chỉ tiêu còn thấp (vốn đầu tư toàn xã hội, giải ngân vốn đầu tư công, việc làm, bảo hiểm y tế, hồ sơ thủ tục hành chính toàn trình) và giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo xã Hiền Quan kiến nghị tỉnh hướng dẫn thủ tục khai thác đất san lấp, đồng thời hỗ trợ rà soát quy hoạch, quỹ đất để hoàn thiện thủ tục thành lập Cụm công nghiệp Thanh Uyên.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu biểu dương, ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của xã Hiền Quan trong 10 tháng năm 2026 đã hoàn thành và vượt 14/21 chỉ tiêu đề ra. Đồng chí đề nghị xã cần nỗ lực và quyết liệt hơn nữa để đạt các chỉ tiêu còn lại, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của năm 2026.

Quang cảnh hội nghị.

Đối với các khó khăn, vướng mắc và kiến nghị của xã, đồng chí đề nghị xã tiếp thu các ý kiến trao đổi tại cuộc họp và tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành trong quá trình triển khai thực hiện.

Bên cạnh đó, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý xã Hiền Quan cần tập trung ngay vào việc tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng, vật liệu san lấp để đẩy nhanh thi công và giải ngân vốn đầu tư công; nhanh chóng có phương án rà soát, đưa vào sử dụng có hiệu quả các trụ sở còn dôi dư và tập trung rà soát, đánh giá phân loại để xác định số lượng cán bộ dôi dư so với số biên chế được giao để có phương án điều động, bố trí hợp lý. Đồng chí cũng đề nghị xã bám sát và quản lý nguồn thật chặt nhằm bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2027.