Tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể những tháng cuối năm 2026

Quang cảnh hội nghị.

Theo báo cáo, trong 9 tháng năm 2026, khu vực kinh tế tập thể và các HTX trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tiếp tục nhận được sự quan tâm hỗ trợ từ các cấp, các ngành. Nhờ đó, nhiều đơn vị đã từng bước mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, kết nối thị trường và tích cực ứng dụng khoa học, công nghệ vào thực tiễn.

Tuy nhiên, thảo luận tại hội nghị, đại diện các sở, ngành và địa phương cũng thẳng thắn chỉ ra những khó khăn, vướng mắc còn tồn đọng. Trong đó, các rào cản lớn nhất hiện nay vẫn là vấn đề tiếp cận nguồn vốn, quỹ đất, năng lực quản trị hạn chế, cũng như khâu xúc tiến thương mại và liên kết tiêu thụ sản phẩm chưa thực sự bền vững.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp đề nghị các sở, ngành, đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo và UBND các cấp cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp thực hiện hiệu quả các kế hoạch đề ra. Đặc biệt, cần tập trung rà soát những phần việc còn chậm, xác định rõ nguyên nhân để có giải pháp xử lý dứt điểm, đảm bảo tiến độ trong những tháng cuối năm.

Ông Võ Ngọc Hiệp nhấn mạnh một số nhóm nhiệm vụ trọng tâm: Tăng cường kiểm tra thực tế tại cơ sở, rà soát và làm sạch dữ liệu về các HTX, đặc biệt là các đơn vị đã ngừng hoạt động hoặc đang chờ giải thể; Các sở, ngành phối hợp triển khai hiệu quả các cơ chế về vốn, đào tạo, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và kết nối thị trường. Chú trọng xây dựng, nhân rộng các mô hình HTX hoạt động hiệu quả theo chuỗi giá trị gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm; Giao Liên minh HTX tỉnh Lâm Đồng khẩn trương phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện thủ tục pháp lý để sớm đưa Quỹ đi vào hoạt động thực tế, tạo nguồn lực tài chính thiết thực cho các đơn; Các địa phương tiếp tục kiện toàn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể và thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo.

Việc nâng cao chất lượng khu vực kinh tế tập thể, phát huy vai trò chủ đạo của HTX trong liên kết sản xuất không chỉ góp phần tạo việc làm, ổn định sinh kế và nâng cao thu nhập cho người dân, mà còn đóng vai trò chiến lược trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương vào cuối năm 2026.