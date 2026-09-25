Tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ xử lý các dự án tồn đọng, kéo dài

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Duy Đông - Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Bùi Huy Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Mạnh Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Cùng dự có đại diện Ủy ban Kiểm tra Trung ương, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Đảng ủy UBND tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe Đảng ủy UBND tỉnh báo cáo tiến độ rà soát, xử lý các dự án; những khó khăn, vướng mắc và đề xuất nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới.

Các đại biểu trao đổi, đóng góp ý kiến nhằm đẩy nhanh tiến độ giải quyết, bảo đảm tuân thủ quy định và phù hợp với tình hình thực tế của từng dự án.

Đại diện Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương nhấn mạnh: Việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài là nhiệm vụ quan trọng nhằm giải phóng nguồn lực, phòng, chống lãng phí và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Đảng ủy UBND tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo rà soát từng dự án; xác định rõ nhiệm vụ, cơ quan thực hiện và tiến độ giải quyết; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền đối với những nội dung còn khó khăn, vướng mắc. Cùng với đó, các cơ quan liên quan tăng cường phối hợp, theo dõi và báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.

Quang cảnh hội nghị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Văn phòng Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.