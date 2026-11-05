Tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ xây dựng vị trí việc làm

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh đóng góp ý kiến tại hội nghị.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo, trong giai đoạn I (từ ngày 22/10 - 3/11/2026), toàn tỉnh có 636 đầu mối phải thực hiện kê khai vị trí việc làm, gồm 44 đầu mối cấp tỉnh và 592 đầu mối cấp xã thuộc 4 khối (khối Đảng, khối HĐND, khối UBND, khối MTTQ).

Tính đến ngày 4/11, cấp tỉnh có 16/44 đầu mối hoàn thành biểu A1, A2, đạt 36,4%; cấp xã có 184/592 đầu mối hoàn thành, đạt khoảng 31%.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu phát biểu tại hội nghị.

Quá trình triển khai còn gặp một số khó khăn, vướng mắc, tập trung vào 5 vấn đề chính: Tiến độ thực hiện giữa các khối chưa đồng đều; một số đơn vị chưa hoàn thiện quy định về chức năng, nhiệm vụ sau sắp xếp, dẫn đến thiếu căn cứ pháp lý; khó khăn trong lượng hóa khối lượng công việc khi xây dựng biểu B1, B2; việc kiểm chứng, tổng hợp minh chứng còn phân tán, thiếu nhân lực thực hiện; mốc thời gian báo cáo giữa các cơ quan Trung ương chưa thống nhất...

Trên cơ sở đó, các đại biểu tập trung thảo luận, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm theo yêu cầu của Trung ương.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bùi Đình Thi báo cáo tiến độ triển khai tại hội nghị.

Đồng chí Giám đốc Sở Nội vụ Trần Việt Cường phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn nhấn mạnh: Xây dựng vị trí việc làm là nhiệm vụ quan trọng nhằm cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Quá trình thực hiện phải bám sát chủ trương, kết luận của Trung ương, hướng tới mục tiêu tinh giản biên chế từ 5-10%, kiên quyết không để tăng biên chế.

Trước tiến độ triển khai còn chậm, đồng chí yêu cầu các cấp, ngành, địa phương nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, tập trung chỉ đạo quyết liệt, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Đặc biệt, đây là nhiệm vụ mới, có tính chuyên môn, kỹ thuật cao, cần chú trọng hướng dẫn nghiệp vụ, bảo đảm việc xác định vị trí việc làm sát chức năng, nhiệm vụ và khối lượng công việc thực tế của từng cơ quan, đơn vị.

Quang cảnh hội nghị.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan thành lập các tổ công tác theo khu vực, bố trí cán bộ am hiểu chuyên môn trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị, địa phương theo phương châm “cầm tay chỉ việc”; khẩn trương cập nhật, chuẩn hóa số liệu trước ngày 11/11, phấn đấu hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ trước ngày 20/11/2026.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tăng cường theo dõi, kiểm tra, đôn đốc địa bàn được giao phụ trách.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo có trách nhiệm cập nhật tiến độ, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện hằng ngày; kịp thời tham mưu giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ đúng tiến độ, chất lượng và yêu cầu đề ra.