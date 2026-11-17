Tham gia đoàn có đồng chí Trần Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Trong chương trình, đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra hiện trường thi công, nghe chủ đầu tư và các đơn vị liên quan báo cáo tiến độ, tình hình tổ chức triển khai thực hiện dự án.

Đoàn kiểm tra tại địa điểm triển khai dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Quốc Việt

Theo báo cáo tại buổi kiểm tra, cả hai dự án đang tập trung thi công hạng mục san nền. Trong đó, dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Quốc Việt được triển khai tại thôn Bình Độ, xã Quốc Việt, hiện công tác thi công san nền và vận chuyển đổ thải khối lượng đạt khoảng 350.000 m3/522.000 m3; khối lượng đắp nền đạt khoảng 95%. Một số hạng mục nhà nội trú đã hoàn thành phần móng, các hạng mục nhà hành chính - hiệu bộ - thư viện đang triển khai các bước thi công nền móng.

Đoàn kiểm tra tại địa điểm triển khai dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Kháng Chiến

Đối với Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Kháng Chiến (xây dựng tại thôn Pác Pàu, xã Kháng Chiến), đến nay công tác đào nền đạt khoảng 290.000 m3/610.000 m3; công tác đắp nền và lu lèn đang thi công đạt khoảng 59.000m3/68.000m3. Các đơn vị đang triển khai công tác chuẩn bị thi công móng đối với các khối nhà học, nhà hành chính, nhà nội trú và nhà đa năng.

Đoàn kiểm tra tại địa điểm triển khai dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Quốc Việt

Cả hai công trình đều do Công an tỉnh làm chủ đầu tư, được thiết kế với quy mô 20 lớp học, đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt cho 700 học sinh mỗi trường. Trong đó, dự án tại xã Quốc Việt có tổng diện tích khoảng 6,2 ha, dự án tại xã Kháng Chiến có tổng diện tích khoảng 7,1 ha.

Đại diện đơn vị tư vấn thiết kế báo cáo đoàn kiểm tra về tiến độ hồ sơ thiết kế

Tại buổi kiểm tra, các thành viên đoàn công tác, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan đã trao đổi, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai; đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án.

Đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi kiểm tra

Qua kiểm tra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu đơn vị tư vấn thiết kế chủ động phối hợp với đơn vị thẩm tra, kịp thời điều chỉnh, hoàn thiện hồ sơ thiết kế, bảo đảm chất lượng và đáp ứng yêu cầu thi công thực tế, không làm ảnh hưởng đến tiến độ chung. Chủ đầu tư cần tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc các đơn vị liên quan thực hiện đúng trách nhiệm; bảo đảm chất lượng công trình, an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong suốt quá trình thi công.

Đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi kiểm tra

Đồng chí cũng yêu cầu các nhà thầu, đơn vị liên quan tiếp tục huy động, bổ sung nhân lực, máy móc, phương tiện, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ; rà soát các hạng mục thiết kế, bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế, đồng thời thực hiện tốt công tác giải ngân. Các sở, ngành liên quan theo chức năng nhiệm vụ kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh, góp phần đưa các dự án triển khai đúng kế hoạch.