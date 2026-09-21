Tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông chủ trì hội nghị.

Ban Quản lý dự án khu vực Phú Thọ đang quản lý 155 dự án, trong đó có 83 dự án được giao làm chủ đầu tư và 72 dự án tiếp nhận từ UBND các huyện, thành phố trước đây.

Trong tổng số dự án đang quản lý, có 27 dự án đã được phê duyệt quyết toán; 89 dự án đã hoàn thành, đang thực hiện thủ tục bàn giao, quyết toán; 20 dự án đang thi công, triển khai thực hiện và 19 dự án trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư.

Để bảo đảm tiến độ thực hiện, Ban đã phân công các phòng chuyên môn theo dõi, quản lý từng dự án; xây dựng kế hoạch triển khai theo tháng, quý và năm; thường xuyên rà soát, xử lý những khó khăn, vướng mắc liên quan đến thủ tục đầu tư, thiết kế, dự toán, lựa chọn nhà thầu, giải phóng mặt bằng, nguồn vật liệu, nghiệm thu, thanh toán và giải ngân vốn.

Đến ngày 20/9/2026, đối với vốn dự án cấp tỉnh, đã giải ngân đạt 625,536 tỷ đồng, bằng 30,8% kế hoạch; dự kiến đến ngày 30/9/2026, giải ngân ước đạt 666 tỷ đồng, bằng 32,8% kế hoạch.

Đối với vốn dự án do cấp Bộ quyết định đầu tư, đến ngày 20/9/2026, giải ngân đạt 118,617 tỷ đồng, bằng 9,6% kế hoạch; dự kiến đến ngày 30/9/2026, giải ngân ước đạt 130 tỷ đồng, bằng 10,5% kế hoạch.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn phát biểu tại hội nghị.

Lãnh đạo Sở Xây dựng phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện Ban Quản lý dự án khu vực Phú Thọ cho biết công tác quản lý, triển khai các dự án còn nhiều khó khăn, vướng mắc.

Khối lượng hồ sơ bàn giao lớn, không đồng nhất về thành phần, tình trạng và chất lượng. Một số hồ sơ thiếu tài liệu gốc, hồ sơ giải phóng mặt bằng và quyết toán chưa được bàn giao đầy đủ.

Vì thế, Ban vừa quản lý, thực hiện các dự án đang triển khai, vừa rà soát, bổ sung và hoàn thiện hồ sơ của các dự án tồn đọng.

Bên cạnh đó, công tác phối hợp và đôn đốc ở một số thời điểm chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu; việc tổng hợp thông tin, cập nhật hồ sơ, xác định trách nhiệm và tiến độ xử lý tại một số trường hợp còn chưa kịp thời...

Lãnh đạo Ban Quản lý dự án khu vực Phú Thọ báo cáo tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông yêu cầu Ban Quản lý dự án khu vực Phú Thọ tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm, quyết liệt hơn nữa trong tổ chức thực hiện, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch đề ra, nhất là tiến độ triển khai các dự án và giải ngân vốn đầu tư công.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh yêu cầu rà soát, đánh giá thực chất kết quả thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, từ lãnh đạo, quản lý đến cán bộ chuyên môn; phân công rõ người, rõ việc, gắn trách nhiệm từng cá nhân với tiến độ, chất lượng và kết quả thực hiện từng dự án.

Đối với những khó khăn, vướng mắc phát sinh, Ban chủ động nghiên cứu, đề xuất giải pháp tháo gỡ kịp thời, không để tồn đọng kéo dài, ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Đối với các dự án đã hoàn thành, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý dự án khu vực Phú Thọ phối hợp chặt chẽ với Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, giải quyết dứt điểm công tác quyết toán.

Về giải phóng mặt bằng, cần rà soát cụ thể từng địa phương còn chậm tiến độ, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và đề xuất phê bình người đứng đầu đối với những trường hợp thiếu quyết liệt trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, yêu cầu Ban Quản lý dự án khu vực Phú Thọ rà soát sát thực tế khả năng giải ngân của từng dự án, kịp thời đề xuất điều chỉnh, điều chuyển vốn phù hợp, tránh tình trạng bố trí vốn nhưng không giải ngân được.

Đồng thời, ưu tiên tập trung nguồn lực cho các dự án thuộc “luồng xanh”, đẩy nhanh tiến độ thi công, nghiệm thu, hoàn thiện thủ tục thanh toán, phấn đấu hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công đã đề ra.