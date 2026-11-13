Tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công

Đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì cuộc họp.

Các đại biểu dự họp.

Lãnh đạo Sở Tài chính phát biểu tại cuộc làm việc.

Theo báo cáo của Sở Tài chính, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 của tỉnh là hơn 7.866 tỷ đồng, trong đó vốn kéo dài từ năm trước hơn 1.978 tỷ đồng, vốn giao năm 2026 gần 5.888 tỷ đồng. Đến ngày 11/11, toàn tỉnh đã phân bổ chi tiết gần 7.460 tỷ đồng, đạt 94,8%; giải ngân gần 4.688 tỷ đồng, đạt 59,6% tổng kế hoạch, tăng hơn 252 tỷ đồng so với ngày 31/10, nhưng vẫn chậm so với tiến độ đề ra. Tỷ lệ giải ngân của các xã, phường đạt 49,6%; các ban quản lý đạt 66%; các chủ đầu tư khác đạt 79,6%.

Toàn tỉnh còn hơn 3.178 tỷ đồng chưa giải ngân; 21/75 xã, phường có tỷ lệ giải ngân dưới 20%, trong đó 8 xã chưa phát sinh giải ngân, gồm: Long Hẹ, Chiềng Mai, Phiêng Khoài, Lóng Sập, Tân Phong, Pắc Ngà, Bó Sinh và Chiềng Khoong. Bên cạnh đó, dự kiến hụt thu khoảng 115 tỷ đồng tiền sử dụng đất và hơn 67 tỷ đồng vốn nước ngoài đề nghị điều chuyển, tạo áp lực lớn đối với công tác giải ngân những tuần cuối năm.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn; rà soát, phân loại vốn chưa giải ngân, xác định khả năng thực hiện đến hết năm 2026; tập trung giải ngân các nguồn vốn có số dư lớn; kịp thời xử lý các nguồn vốn không có khả năng giải ngân, phấn đấu đạt tỷ lệ giải ngân cao nhất trong năm 2026.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, phường trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm về kết quả giải ngân, không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm. Giao Sở Tài chính phối hợp rà soát các nguồn vốn, tham mưu điều chuyển vốn không có khả năng giải ngân sang các dự án có tiến độ tốt, thiếu vốn. Các đơn vị thực hiện nghiêm chế độ báo cáo tiến độ hằng tuần; công khai phê bình, xem xét trách nhiệm tập thể, cá nhân chậm trễ, không hoàn thành kế hoạch giải ngân đã cam kết. Yêu cầu Ban Quản lý dự án các công trình giao thông tỉnh thực hiện nghiêm các kết luận của UBND tỉnh.