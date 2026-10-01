Tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ công trình trọng điểm

Tham dự Phiên họp tại điểm cầu tỉnh Đồng Tháp có đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Quang cảnh tại điểm cầu tỉnh Đồng Tháp.

Theo báo cáo, việc triển khai các công trình trọng điểm lĩnh vực xây dựng, đến nay đã hoàn thành 4/5 nhiệm vụ đúng thời hạn; 25 nhiệm vụ đang được triển khai; 1 nhiệm vụ liên quan công tác giải phóng mặt bằng chưa đáp ứng tiến độ yêu cầu.

Cụ thể, đối với các dự án thuộc Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông vận tải trước đây, hiện có 55 dự án/124 dự án thành phần, đã đưa vào khai thác là 30 dự án; đang lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Báo cáo nghiên cứu khả thi là 33 dự án và đang thi công 61 dự án, trong đó có 26 dự án đang chậm so với kế hoạch. Trong 33 dự án/dự án thành phần đang chuẩn bị đầu tư và lựa chọn nhà đầu tư, nhà thầu, có 7 dự án/dự án thành phần chậm so với yêu cầu.

Bên cạnh đó, ngành Công Thương trình bày các báo cáo về các dự án năng lượng trọng điểm, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, phát triển hạ tầng điện và nâng cao năng lực sản xuất công nghiệp…

Đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp phát biểu tại điểm cầu tỉnh Đồng Tháp.

Đối với tỉnh Đồng Tháp, có 3 dự án trọng điểm, trong đó 1 dự án do UBND tỉnh làm cơ quan chủ quản và 2 dự án do các cơ quan Trung ương tổ chức thực hiện.

Đối với cao tốc Cao Lãnh - An Hữu, giai đoạn 1, dự án đạt khoảng 81% khối lượng thi công. Tỉnh đang tập trung hoàn thành phương án bồi thường, xử lý nền yếu và phối hợp với tỉnh An Giang bảo đảm nguồn vật liệu đá phục vụ thi công. Tỉnh quyết tâm đưa dự án vào khai thác, sử dụng trong năm 2026.

Đối với cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh, giai đoạn 1, tỉnh đã bàn giao 100% mặt bằng; nguồn vật liệu đá cơ bản được giải quyết. Tỉnh đề nghị đẩy nhanh tiến độ thực hiện để bảo đảm kết nối giao thông.

Đối với dự án mở rộng cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận, tỉnh đang thực hiện các thủ tục để hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và giao mặt bằng cho chủ đầu tư, đơn vị thi công trong tháng 10-2026.

Đối với các dự án tỉnh làm chủ đầu tư, Đồng Tháp cam kết tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm hoàn thành kế hoạch được Chính phủ, Thủ tướng và Phó Thủ tướng giao trong năm 2026.

Phát biểu tại phiên họp, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh, các công trình, dự án trọng điểm lĩnh vực công thương và xây dựng có vai trò đặc biệt quan trọng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, phát triển sản xuất, bảo đảm an ninh năng lượng, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo động lực phát triển trong giai đoạn mới.

Bên cạnh đó, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chủ động bảo đảm nguồn cung vật liệu xây dựng phục vụ các công trình, dự án trọng điểm; tăng cường điều phối, phân bổ, khai thác và sử dụng hợp lý nguồn vật liệu giữa các địa phương, ưu tiên cho các công trình trọng điểm, không để thiếu vật liệu làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong theo dõi, cập nhật, giám sát tiến độ…