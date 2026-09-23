Tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công

Tiểu dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Thạch Hà có tổng mức đầu tư 986 tỷ đồng, được khởi công từ tháng 4/2024, dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2026. Đến nay, nguồn vốn giải ngân đã đạt hơn 760 tỷ đồng. Trước yêu cầu hoàn thành các hạng mục còn lại theo kế hoạch, liên danh 3 nhà thầu gồm: Công ty CP Xây dựng công trình Anh Đào, Công ty CP Xây dựng số 3 Hà Tĩnh, Công ty CP Xây dựng và Thương mại Dũng Lợi đang tổ chức thi công cuốn chiếu, ưu tiên những phần việc có thể triển khai đồng thời để rút ngắn thời gian thực hiện.

Tiểu dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Thạch Hà đã giải ngân hơn 760 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Thái Thân - Chỉ huy trưởng công trường, Công ty CP Xây dựng số 3 Hà Tĩnh (phường Thành Sen) cho biết: “Đến thời điểm này, tiểu dự án đã đạt khoảng 70% khối lượng. Thời gian còn lại không nhiều nên chúng tôi đang chủ động điều phối nhân lực, máy móc theo từng hạng mục để đẩy nhanh tiến độ. Trước mắt, nhà thầu tập trung hoàn thiện vỉa hè, mặt đường, hệ thống điện chiếu sáng và các hạng mục còn lại; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để kịp thời tháo gỡ những khó khăn phát sinh. Mục tiêu là vừa bảo đảm chất lượng, vừa đưa công trình hoàn thành đúng tiến độ đã đề ra”.

Tại dự án Bảo tàng Hà Tĩnh, các nhà thầu cũng đang đẩy nhanh tiến độ thi công. Khởi công từ tháng 12/2025, dự án có tổng mức đầu tư 300 tỷ đồng, đến nay đã giải ngân hơn 60 tỷ đồng. Trên công trường hiện có gần 100 cán bộ kỹ thuật, công nhân cùng máy móc, thiết bị được huy động để triển khai các hạng mục. Trong đó, xây dựng nhà chính, san nền và các phần việc liên quan đang được ưu tiên thực hiện, tạo cơ sở triển khai các hạng mục tiếp theo.

Trên công trường dự án Bảo tàng Hà Tĩnh, gần 100 cán bộ kỹ thuật, công nhân cùng máy móc, thiết bị được huy động để triển khai các hạng mục.

Ông Phạm Quốc Anh - Chỉ huy trưởng công trường, Công ty CP Xây dựng Tân Hải Sơn (phường Thành Sen) cho hay: “Hiện nay, chúng tôi đang huy động tối đa nhân lực, máy móc để tổ chức thi công đồng thời nhiều phần việc, trong đó tập trung vào khu vực nhà chính. Để đẩy nhanh tiến độ, các tổ đội được bố trí theo từng hạng mục, tăng cường phối hợp giữa các bộ phận và chủ động nguồn vật tư phục vụ thi công. Nhà thầu xác định tiến độ là một trong những yêu cầu quan trọng của dự án, vì vậy sẽ tiếp tục duy trì nhân lực, thiết bị phù hợp với từng giai đoạn, phấn đấu hoàn thành các khối lượng theo kế hoạch, góp phần bảo đảm tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công”.

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Dự án Bảo tàng Hà Tĩnh có tổng mức đầu tư 300 tỷ đồng, đến nay đã giải ngân hơn 60 tỷ đồng.

Theo ghi nhận, trước thời điểm bước vào mùa mưa kéo dài, các chủ đầu tư và nhà thầu đang tập trung thi công những hạng mục ngoài trời để tạo thêm khối lượng, làm cơ sở nghiệm thu, thanh toán vốn. Cùng với tăng tốc trên công trường, các chủ đầu tư cũng tập trung xử lý những điểm nghẽn về mặt bằng, thủ tục, tổ chức thi công và nguồn lực, nhằm tránh phát sinh độ trễ trong quá trình thực hiện dự án.

Ông Nguyễn Danh Phong – Quyền Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh cho biết: "Để đẩy nhanh giải ngân nguồn vốn đầu tư công, nhất là đối với các dự án trọng điểm, đơn vị phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, địa phương liên quan, tập trung cao cho công tác giải phóng mặt bằng. Đồng thời, yêu cầu các nhà thầu huy động đầy đủ máy móc, thiết bị, nhân lực để tổ chức thi công liên tục, bảo đảm tiến độ đề ra. Ban cũng phân công cán bộ kỹ thuật bám sát từng dự án, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ và gắn kết quả thực hiện với đánh giá hiệu quả công việc, KPI của từng cá nhân".

Tổng giá trị giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh đến ngày 15/9/2026 đạt 6.075,688 tỷ đồng.

Theo số liệu từ Sở Tài chính, tổng kế hoạch vốn năm 2026 đã được phân bổ và giao chi tiết đến ngày 15/9/2026 (bao gồm vốn kéo dài) là 11.846,637 tỷ đồng. Tổng giá trị giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh đến ngày 15/9/2026 (bao gồm vốn kéo dài) đạt 6.075,688 tỷ đồng, đạt 68,9% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và bằng 51,3% kế hoạch địa phương triển khai.

Đầu tư công được xác định là nguồn “vốn mồi” quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, không chỉ tạo khối lượng xây dựng mà còn tác động lan tỏa tới sản xuất, việc làm và các hoạt động kinh tế liên quan. Vì vậy, UBND tỉnh đang tập trung chỉ đạo, tháo gỡ các điểm nghẽn để nâng khả năng hấp thụ vốn của từng dự án. Bên cạnh những kết quả đạt được, thực tế triển khai vẫn còn một số khó khăn tác động đến tiến độ triển khai các dự án như giá nguyên, nhiên vật liệu biến động làm tăng chi phí, ảnh hưởng đến tiến độ; công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại một số dự án còn chậm; tổ chức điều hành của một số chủ đầu tư chưa quyết liệt…

Hà Tĩnh phấn đấu giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn Thủ tướng giao và đạt mức cao nhất kế hoạch tỉnh đã phân bổ chi tiết. Ảnh: Văn Đức.

Với mục tiêu giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn Thủ tướng giao và đạt mức cao nhất kế hoạch tỉnh đã phân bổ chi tiết, tại cuộc họp của Thường trực Tỉnh ủy nghe tình hình giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh đã yêu cầu Đảng ủy UBND tỉnh, các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch điều hành quý IV/2026 chi tiết đến từng dự án, rà soát toàn bộ danh mục dự án, xác định rõ số vốn còn lại, khối lượng có thể hoàn thành, các dự án có thể đẩy nhanh, dự án phải tập trung tháo gỡ khó khăn… Đồng thời, xử lý dứt điểm vướng mắc trong giải phóng mặt bằng từng dự án; đẩy nhanh phân bổ và giải ngân nguồn vốn khắc phục hậu quả thiên tai; chủ động kiến nghị, tháo gỡ các vướng mắc thuộc thẩm quyền trung ương; kiên quyết điều chuyển vốn từ dự án không có khả năng giải ngân sang dự án có khối lượng, đủ điều kiện…