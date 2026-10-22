Tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh giải ngân vốn các chương trình mục tiêu quốc gia

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Hùng Đức chủ trì cuộc họp.

Theo báo cáo của Sở Tài chính, tổng kế hoạch vốn đầu tư ngân sách nhà nước năm 2025 được kéo dài sang năm 2026 để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia là hơn 969,2 tỷ đồng. Đến thời điểm báo cáo, giải ngân đạt gần 498,8 tỷ đồng, bằng 51,5% kế hoạch, tăng 35,8 tỷ đồng so với tháng 8-2026. Trong đó, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giải ngân hơn 74,6 tỷ đồng, đạt 43,1% kế hoạch; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giải ngân hơn 89,2 tỷ đồng, đạt 58,7%; Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giải ngân hơn 334,8 tỷ đồng, đạt 52% kế hoạch.

Đối với kinh phí thường xuyên được kéo dài từ năm 2025 sang năm 2026, tổng dự toán hơn 891,8 tỷ đồng, giải ngân gần 579,8 tỷ đồng, đạt 65% kế hoạch, tăng hơn 113 tỷ đồng so với tháng 8-2026. Trong đó, chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đạt 69,6%; chương trình giảm nghèo bền vững đạt 57,3%; chương trình xây dựng nông thôn mới đạt 27,6%.

Đồng chí Đỗ Hùng Đức, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Đối với các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030, nguồn vốn Trung ương phân bổ cho chương trình xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong cả giai đoạn là hơn 6.049 tỷ đồng. Riêng năm 2026, kế hoạch vốn đầu tư công được giao là hơn 460,6 tỷ đồng, trong đó tỉnh đã phân bổ hơn 184,2 tỷ đồng cho cấp xã; còn hơn 276,3 tỷ đồng chưa phân bổ tại thời điểm báo cáo. Dự toán chi thường xuyên năm 2026 của chương trình là hơn 160,1 tỷ đồng. Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy, tỉnh đã phân bổ 42 tỷ đồng kinh phí thường xuyên được Trung ương giao; tuy nhiên, số giải ngân mới đạt 1,1 tỷ đồng. Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa được giao hơn 268,1 tỷ đồng vốn đầu tư công và hơn 108,3 tỷ đồng kinh phí thường xuyên; số giải ngân tại thời điểm báo cáo chưa phát sinh. Một số chương trình mới về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển; hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo chưa được Trung ương giao đầy đủ kế hoạch vốn năm 2026.

Tiến độ thực hiện và giải ngân ở một số chương trình, dự án còn chậm. Nguyên nhân chủ yếu do năng lực của một số chủ đầu tư, ban quản lý dự án và đơn vị thi công chưa đáp ứng yêu cầu; việc phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương có lúc chưa đồng bộ. Quá trình bàn giao dự án, hồ sơ và trách nhiệm quản lý từ cấp huyện về cấp xã phát sinh nhiều công việc; một số cán bộ cơ sở còn thiếu kinh nghiệm quản lý dự án. Bên cạnh đó, vướng mắc về giải phóng mặt bằng tại một số công trình điện ảnh hưởng đến tiến độ thi công, nghiệm thu và giải ngân.

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung phân tích nguyên nhân, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ phân bổ vốn, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ và giải ngân nguồn lực được giao.

Đại diện Sở Dân tộc và Tôn giáo phát biểu tại cuộc họp.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Hùng Đức yêu cầu các sở, ngành, chủ đầu tư và UBND các xã, phường đề cao trách nhiệm, quyết liệt triển khai nhiệm vụ, xây dựng lộ trình giải ngân cụ thể, gắn tiến độ với trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, cá nhân. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; khẩn trương hoàn thành phân bổ kinh phí, đẩy nhanh thi công, nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành và hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Đối với các dự án được bổ sung vốn từ tháng 6-2026 và một số dự án khởi công mới thuộc chương trình phát triển vùng đồng bào DTTS&MN, đồng chí yêu cầu phấn đấu giải ngân đạt trên 75% kế hoạch trước ngày 31-10, trên 90% trước ngày 30-11 và hoàn thành 100% trước ngày 31-12-2026, bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn vốn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống nhân dân.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các chương trình mục tiêu quốc gia là yêu cầu quan trọng nhằm phát huy hiệu quả nguồn lực ngân sách, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững và nâng cao đời sống nhân dân, nhất là tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và địa bàn khó khăn.