Tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia

Đồng chí Hà Quang Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp. Dự cuộc họp còn có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các thành viên Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, Ban Chỉ đạo các xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh hội nghị.

Năm 2026, tổng kế hoạch nguồn vốn giao CTMTQG là 190,813 tỷ đồng, đến nay đã giải ngân đạt 135,487 tỷ đồng (71% kế hoạch). Vốn đầu tư: đạt 89,2% (125,829/141,090 tỷ đồng), có 21/36 xã giải ngân đạt 100%. Vốn sự nghiệp: đạt 19% (9,658/49,723 tỷ đồng), tiến độ giải ngân còn chậm do mất nhiều thời gian rà soát đối tượng và xây dựng phương án. Nguồn vốn năm 2025 kéo dài sang năm 2026 (197,339 tỷ đồng): Lũy kế giải ngân đạt 86,454 tỷ đồng (43,8%). Vốn đầu tư đạt 71,8%; vốn sự nghiệp đạt 39%. Tổng vốn không còn nhiệm vụ chi đề nghị trả lại ngân sách là 20,787 tỷ đồng để phân bổ lại cho các đơn vị có nhu cầu.

Các đại biểu dự hội nghị.

Lãnh đạo Sở Tài chính báo cáo tại hội nghị.

Thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2026-2030, toàn tỉnh hiện đạt bình quân 2,7 tiêu chí/xã (mục tiêu hết năm 2026 đạt bình quân 4,5 tiêu chí/xã). Ngoài ra, toàn tỉnh hiện có 191 sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên còn thời hạn (gồm 178 sản phẩm 3 sao và 13 sản phẩm 4 sao). 100% các xã, phường đang gấp rút triển khai rà soát hộ nghèo năm 2026, dự kiến hoàn thành trong tháng 11. Công tác giảm nghèo và an sinh: 100% xã, phường đang triển khai rà soát hộ nghèo năm 2026, dự kiến hoàn thành trong tháng 11/2026. Tỉnh phấn đấu mức giảm tỷ lệ hộ nghèo năm 2026 đạt 3,88%, đưa tỷ lệ nghèo đa chiều xuống còn 13,36%, thu nhập bình quân đầu người đạt 37,1 triệu đồng/người/năm.

Đồng chí Tống Thanh Hải - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Hà Trọng Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Tại cuộc họp, Ban Chỉ đạo đã tập trung thảo luận về các giải pháp tháo gỡ khó khăn, hạn chế tồn tại như: chênh lệch giải ngân giữa vốn đầu tư và vốn sự nghiệp; vướng mắc trong rà soát đối tượng, thủ tục thanh quyết toán vốn sự nghiệp; một số sản phẩm OCOP hết hạn chưa được đánh giá lại. Thực hiện các quy định mới của trung ương (Nghị quyết số 46/2026/QH16, Nghị định số 387/2026/NĐ-CP, Quyết định số 1966/QĐ-TTg) về Chương trình mục tiêu quốc gia hợp nhất phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026-2035, tỉnh Lai Châu đang tích cực chuẩn bị các điều kiện vận hành cho giai đoạn mới.

Nhiệm vụ 2 tháng cuối năm 2026, Ban Chỉ đạo CTMTQG tỉnh xác định các nhiệm vụ trọng tâm: đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn sự nghiệp năm 2026 và nguồn vốn năm 2025 kéo dài; khẩn trương hoàn thành công tác rà soát, đối chiếu số liệu và xử lý chuyển tiếp vốn trước ngày 31/12/2026. Chính quyền cấp xã chủ động lựa chọn dự án, công khai nguồn lực, tạo điều kiện cho cộng đồng dân cư trực tiếp tham gia xây dựng và giám sát công trình...

Đồng chí Hà Quang Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Quang Trung yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung tháo gỡ triệt để các điểm nghẽn trong giải ngân vốn sự nghiệp; chủ động phối hợp chặt chẽ để hoàn thiện hệ thống văn bản hướng dẫn chuyên môn, duy trì chế độ kiểm tra báo cáo thường xuyên từ tỉnh đến các địa phương. Khẩn trương hoàn thiện thủ tục để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, rà soát, điều chỉnh cơ chế phân bổ nguồn lực phù hợp với thực tế địa phương; tăng cường trách nhiệm của chủ tịch các cấp trong việc sử dụng ngân sách hiệu quả. Phát triển đội ngũ cán bộ thực thi; lựa chọn cán bộ có kinh nghiệm thực tiễn để tham gia văn phòng điều phối CTMTQG; tận dụng đội ngũ cán bộ đã nghỉ hưu để tư vấn và hỗ trợ công tác điều hành; đào tạo kỹ năng quản lý cho cán bộ trẻ để đáp ứng yêu cầu công việc mới. Với mục tiêu quyết tâm hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững năm 2026, tạo tiền đề vững chắc cho việc triển khai CTMTQG giai đoạn 2026-2035.