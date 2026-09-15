Tập trung tháo gỡ khó khăn cho các dự án khu công nghiệp

Chiều 15-9, đồng chí Nguyễn Việt Hùng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì làm việc với một số doanh nghiệp đầu tư hạ tầng khu công nghiệp (KCN) có đóng góp lớn cho GRDP của tỉnh. Tham dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương liên quan.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Việt Hùng chủ trì buổi làm việc.

Theo báo cáo, hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 20 KCN với tổng diện tích gần 6.100ha; trong đó có 5 KCN đã đi vào hoạt động (hơn 1.200ha), 9 KCN đang thực hiện giải phóng mặt bằng và triển khai xây dựng (hơn 2.968ha), 6 KCN đang kêu gọi nhà đầu tư (hơn 1.931ha). Bên cạnh đó, tỉnh định hướng phát triển thêm 6 KCN khi được phân bổ chỉ tiêu đất, với tổng diện tích 1.525ha, gồm: KCN Ninh Diêm 4 quy mô 500ha; KCN Vạn Ninh 250ha; KCN Ninh An 2 quy mô 500ha; KCN Ninh Thọ 2 quy mô 160ha; KCN Ninh Diêm 1 - Giai đoạn 2 quy mô 65ha; KCN Thành Hải - Giai đoạn 2 quy mô 50ha. Trong số này, 5 KCN dự kiến phát triển trong giai đoạn 2026 - 2030, riêng KCN Thành Hải - Giai đoạn 2 dự kiến phát triển sau năm 2030.

Quang cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, chủ đầu tư các KCN đã phản ánh những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị UBND tỉnh có hướng giải quyết nhằm hỗ trợ doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, thu hút đầu tư, tạo thêm các nguồn thu ổn định, bền vững cho tỉnh. Trong đó, Công ty Cổ phần Hoàn Cầu Vân Phong kiến nghị UBND tỉnh khẩn trương chỉ đạo các đơn vị liên quan đẩy nhanh việc giải phóng mặt bằng, giao mặt bằng theo tiến độ để chủ đầu tư sớm hoàn thành hạ tầng, thu hút đầu tư. Đồng thời chỉ đạo các đơn vị liên quan giải quyết những vấn đề về quy hoạch; việc thi công các nút giao trên Quốc lộ 26B. UBND tỉnh sớm xem xét, trình Đảng ủy UBND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho chủ trương đối với Dự án mở rộng Bến cảng tổng hợp Nam Vân Phong.

Đối với Khu công nghiệp Phước Nam, chủ đầu tư gặp khó khăn về tình trạng đất khu công nghiệp bị các hộ dân lấn chiếm với diện tích 14ha và 14ha diện tích mỏ chưa giải phóng được mặt bằng. Ngoài ra, hệ thống thoát nước mặt và thoát nước thải KCN đã được đầu tư nhưng hạ tầng phía ngoài KCN chưa đầu tư đồng bộ để đấu nối với hệ thống thoát mưa và xả thải của KCN gây ngập lụt cục bộ vào mùa mưa. Hệ thống đường giao thông phía sau KCN kết nối với Cảng Cà Ná chưa được thực hiện.

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Phước Nam báo cáo các khó khăn.

Lãnh đạo Ban quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh giải đáp một số thắc mắc của các chủ đầu tư.

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Dốc Đá Trắng báo cáo tiến độ thực hiện.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại buổi làm việc.

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Du Long kiến nghị một số vấn đề với lãnh đạo tỉnh.

Chủ đầu tư các KCN Du Long, KCN Thành Hải phản ánh về việc gặp khó khăn trong việc thiếu nước thô, điện và hệ thống xử lý nước thải, hệ thống tiêu thoát lũ. Chủ đầu tư kiến nghị UBND tỉnh sớm chỉ đạo các đơn vị liên quan giải quyết những khó khăn này. Chủ đầu tư KCN Dốc Đá Trắng mong muốn đẩy nhanh thu hồi đất giai đoạn 2; chủ đầu tư KCN Ninh Diêm 1 đề nghị tỉnh bố trí nguồn điện, nước chuẩn bị cho KCN khi đi vào hoạt động; chủ đầu tư KCN Cà Ná kiến nghị tỉnh thực hiện dự án thoát lũ cho khu vực KCN và vùng phụ cận, giải quyết các bất cập về hệ thống kênh mương đi qua KCN…

Lãnh đạo Sở Xây dựng giải đáp một số vấn đề về quy hoạch.

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Ninh Thủy phát biểu tại buổi làm việc.

Lãnh đạo phường Đông Ninh Hòa giải đáp một số vấn đề mà các chủ đầu tư khu công nghiệp phản ánh.

Lãnh đạo Sở Tài chính phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Việt Hùng yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương nhanh chóng giải quyết những vướng mắc, khó khăn mà chủ đầu tư các KCN đã phản ánh. Trong đó, các đơn vị sớm hoàn thành giải phóng mặt bằng, giao đất cho các chủ đầu tư; tính toán vấn đề điện, nước phục vụ KCN. Đối với một số vấn đề mang tính phức tạp, tỉnh sẽ tổ chức họp chuyên đề nhằm tìm ra hướng giải quyết thỏa đáng và lâu dài để giúp các dự án thuận lợi triển khai thực hiện, đi vào hoạt động. Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh làm đầu mối giải quyết những vấn đề liên quan cho các dự án KCN; giao Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh về vấn đề xúc tiến đầu tư. Đối với các chủ đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Việt Hùng yêu cầu phải tập trung hoàn thành thủ tục đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thi công hạ tầng theo cam kết nhằm sớm thu hút nhà đầu tư thứ cấp trong thời gian sớm nhất.