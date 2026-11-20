Do đó, thời gian qua, các cấp chính quyền thành phố Quảng Ninh quyết liệt vào cuộc tháo gỡ nút thắt còn tồn tại trong quá trình giải phóng mặt bằng.

Cả hệ thống chính trị vào cuộc, người dân đồng thuận

Diện tích hơn 23.000 m2 đầm nuôi thủy sản được gia đình anh Nguyễn Văn Minh, khu Sông Khoai, phường Hiệp Hòa, thành phố Quảng Ninh bàn giao sớm nhất cho phường, nhằm tạo mặt bằng giúp đơn vị thi công dự án đường ven sông, đoạn qua phường Hiệp Hòa. Ảnh: Đức Hiếu/TTXVN

Từ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phường Hiệp Hòa, thành phố Quảng Ninh tiếp nhận, triển khai công tác giải phóng mặt bằng 11 dự án, trong đó, có 3 dự án trọng điểm thuộc khu kinh tế, khu công nghiệp với tổng diện tích thu hồi 8 dự án là 660,56 ha (chủ yếu là đất lúa, đất nông nghiệp). Việc giải phóng mặt bằng liên quan đến khoảng 3.700 tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất.

Đảng ủy phường Hiệp Hòa thành lập Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm để thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, cho ý kiến kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện. Cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị vào cuộc, thường xuyên chỉ đạo rà soát tiến độ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tuyên truyền vận động, tạo sự đồng thuận nhân dân.

Ông Trịnh Văn Khởi, quyền Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ phường Hiệp Hòa chia sẻ, từ khi tiếp nhận nhiệm vụ giải phóng mặt bằng đến nay, phường đã bàn giao mặt bằng được 42,26 ha tương đương với 425 phương án, trong đó bao gồm 268 phương án bồi thường về đất và 147 phương án bồi thường di dời mộ (với 310 ngôi mộ). Toàn bộ diện tích này các hộ dân đã nhận tiền, ký biên bản bàn giao mặt bằng. Đặc biệt, thông qua công tác tuyên truyền, vận động, phường vận động thành công 37/45 trường hợp tồn đọng kéo dài từ các năm 2022, 2023 đồng ý nhận tiền bồi thường và tự nguyện bàn giao mặt bằng mà không phải tổ chức cưỡng chế thu hồi đất. Diện tích chưa giải phóng mặt bằng còn lại khoảng 169,86 ha. Dự án Khu công nghiệp Sông Khoai có khối lượng rất lớn, phường đang tập trung cao độ cho công tác giải phóng mặt bằng với quyết tâm cao nhất sớm hoàn thành theo chỉ đạo của thành phố.

Để hỗ trợ địa phương, thành phố Quảng Ninh cử các cán bộ có chuyên môn thuộc Thanh tra, Ban Kinh tế, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng xuống hỗ trợ kiểm đếm, xác minh nguồn gốc đất, lập phương án bồi thường, hỗ trợ và giải quyết kiến nghị của người dân. Việc này giúp đẩy nhanh tiến độ, nâng cao hiệu quả trong công tác giải phóng mặt bằng, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Ông Vũ Thanh Lâm, cán bộ tăng cường thuộc Thanh tra thành phố Quảng Ninh chia sẻ, tổ công tác gồm 11 đồng chí xuống hỗ trợ phường Hiệp Hòa thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng. Tổ công tác tập trung rà soát tiến độ từng dự án, phân loại khó khăn, xác định rõ nguyên nhân và trách nhiệm xử lý. Các vấn đề về nguồn gốc đất, hồ sơ pháp lý, kiểm đếm tài sản và đối tượng bồi thường được phối hợp giải quyết theo từng trường hợp để hoàn thành đúng tiến độ đề ra.

Tuyến đường ven sông, đoạn qua địa phận phường Hiệp Hòa, thành phố Quảng Ninh, có tổng diện tích phải giải phóng mặt bằng là 22,34 ha. 25 tổ chức, hộ dân bị ảnh hưởng và đã hoàn thành việc giải phóng mặt bằng. Ảnh: Đức Hiếu/TTXVN

Là một trong những hộ dân đầu tiên bàn giao mặt bằng cho dự án đường ven sông của thành phố Quảng Ninh đoạn qua phường Hiệp Hòa, gia đình anh Nguyễn Văn Minh, khu Sông Khoai, phường Hiệp Hòa chia sẻ, ngay khi dự án đi qua khu vực nuôi trồng thủy sản của gia đình, được cán bộ phường tuyên truyền, giải thích gia đình tự nguyện bàn giao hơn 23.000 m2 đầm nuôi thủy sản và chưa nhận tiền đền bù. Anh Nguyễn Văn Minh cho rằng, đây là dự án lớn của thành phố, giúp kết nối giao thông và người dân được hưởng lợi khi con đường mới đưa vào hoạt động nên gia đình rất đồng thuận.

Phường Hà An có 2 dự án trọng điểm là Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh và Đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh với diện tích giải phóng mặt bằng rất lớn. Dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh có tổng diện tích thu hồi trên địa bàn phường là 3.186,8 ha, ảnh hưởng đến 1.828 cá nhân, tổ chức. Đến nay, phường hoàn thành giải phóng mặt bằng đạt 95,34% diện tích (tương đương 3.038,37 ha). Dự án Tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh phường Hà An hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đúng kế hoạch, bàn giao 10,97 ha mặt bằng sạch cho chủ đầu tư triển khai thi công; phần diện tích 2,5 ha đất quốc phòng còn lại đang được phối hợp hoàn tất thủ tục chuyển đổi theo đúng quy định.

Ông Hoàng Ngọc Sơn, Chủ tịch UBND phường Hà An cùng lãnh đạo Trung tâm Cung ứng dịch vụ, phòng, ban, ngành của phường xuống tận các gia đình để đối thoại và vận động người dân; bám sát từng hộ dân, giải thích rõ quy định của Luật Đất đai năm 2024, đồng thời phối hợp giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, kiến nghị chính đáng của nhân dân.

Phường Hà An xác định phương châm xuyên suốt là công khai, minh bạch, giải quyết thấu tình đạt lý nhưng kiên quyết giữ nghiêm kỷ cương pháp luật, ông Hoàng Ngọc Sơn, Chủ tịch UBND phường Hà An chia sẻ.

Vẫn còn nút thắt cần tháo gỡ

Lãnh đạo Trung tâm Cung ứng dịch vụ phường Hiệp Hòa, thành phố Quảng Ninh tuyên truyền, vận động người dân bàn giao mặt bằng cho dự án đường ven sông, đoạn qua địa phận phường. Ảnh: Đức Hiếu/TTXVN

Theo một số địa phương, hồ sơ quản lý đất đai qua nhiều thời kỳ, công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng không chặt chẽ, biến động đất đai phức tạp (xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, mua bán chuyển nhượng không có giấy tờ, quỹ đất 5% không có hồ sơ quản lý để xác định chính xác, việc sử dụng đất có nhiều biến động không được thường xuyên cập nhật, tình trạng tự ý tự chuyển đổi, dồn điền, đổi thửa diễn ra qua nhiều thời kỳ, gây khó khăn trong việc xác minh nguồn gốc đất và chủ sử dụng đất). Bên cạnh đó, hồ sơ thất lạc, không đầy đủ, nhiều hồ sơ kiểm đếm không đủ các thành phần ký nay phải làm lại.

Dự án trải qua nhiều thời kỳ, kéo dài nhiều năm, một số phân đoạn bồi thường đã hết thời gian đầu tư theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ban đầu, phải chờ làm thủ tục gia hạn đầu tư mới đủ cơ sở pháp lý tiếp tục triển khai công tác giải phóng mặt bằng.

Ông Trịnh Văn Khởi, quyền Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ phường Hiệp Hòa chia sẻ, chúng tôi nhận nhiệm vụ giải phóng mặt bằng từ tháng 12/2025 với khối lượng rất lớn. Trong khi đó, công tác giải phóng mặt bằng được triển khai trong giai đoạn chuyển tiếp qua nhiều Luật Đất đai, các quy định mới của Trung ương và của thành phố dẫn đến thay đổi chính sách và độ trễ trong triển khai chính sách mới, tổ chức thực hiện, ảnh hưởng đến tiến độ giải phóng mặt bằng.

Tại phường Hà An, trong quá trình triển khai, một số hộ dân còn băn khoăn về phương án, đơn giá bồi thường, hỗ trợ. Trước thực tế đó, lãnh đạo phường cùng các phòng, ban chuyên môn trực tiếp kiểm tra hiện trường, gặp gỡ, trao đổi, lắng nghe ý kiến và giải thích rõ chủ trương, chính sách cũng như ý nghĩa của dự án đối với đời sống dân sinh. Cùng với sự vào cuộc của các tổ công tác, vướng mắc từng bước được tháo gỡ, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Một trong những khó khăn ảnh hưởng đến tiến độ giải phóng mặt bằng thời gian qua là việc xác định giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ tại một số dự án. Trước thực tế này, thành phố Quảng Ninh rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2026. Đặc biệt, Quyết định số 88/2026/QĐ-UBND ngày 19/9/2026 của UBND thành phố Quảng Ninh về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2026, có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 đã góp phần tháo gỡ vướng mắc trong xác định giá đất bồi thường, tạo cơ sở để các địa phương tiếp tục lập, thẩm định, phê duyệt phương án đối với trường hợp còn tồn đọng.

Lãnh đạo UBND phường Hà An cùng Trung tâm Cung ứng dịch vụ phường và phòng ban đối thoại và vận động người dân bàn giao mặt bằng cho dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh. Ảnh: Đức Hiếu/TTXVN

Ông Trần Đình Phượng, Phó Chủ tịch UBND phường Hà An cho biết, một số hộ nuôi trồng thủy sản tại vùng 156 ha còn khiếu nại về việc xác định loại đất từ đất giao sang đất thuê hoặc trường hợp đất hết hạn thuê tại thời điểm lập phương án nên không đủ điều kiện bồi thường về đất, dẫn đến người dân chưa đồng thuận. Do đó, phường tập trung lập, thẩm định và phê duyệt dứt điểm phương án bồi thường đối với các hồ sơ thuộc diện điều chỉnh, mở rộng ranh giới; đồng thời đề nghị chủ đầu tư khẩn trương chi trả tiền thưởng tiến độ cho các hộ dân đã đồng thuận bàn giao mặt bằng. Các trường hợp được vận động, thuyết phục đầy đủ, đúng trình tự nhưng vẫn cố tình không chấp hành bàn giao mặt bằng, UBND phường hoàn thiện hồ sơ để tổ chức cưỡng chế thu hồi đất theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm tiến độ chung của dự án.

Giải phóng mặt bằng là một trong những khâu có ý nghĩa quyết định đến tiến độ triển khai các dự án đầu tư. Những vướng mắc trong công tác này không chỉ làm chậm quá trình thi công, kéo dài thời gian thực hiện mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả sử dụng vốn. Để đạt được kết quả đó, nhiều địa phương tập trung xử lý hồ sơ phức tạp, tăng cường tuyên truyền, đối thoại, vận động nhân dân; tổ chức chi trả bồi thường, hỗ trợ, bố trí tái định cư và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư triển khai dự án.

Theo số liệu thống kê, hiện trên địa bàn thành phố Quảng Ninh có 15 dự án đầu tư trọng điểm đang triển khai công tác giải phóng mặt bằng, trong đó có 3 dự án đầu tư công, 12 dự án đầu tư ngoài ngân sách. Tổng diện tích phải thực hiện giải phóng mặt bằng trên 8.400 ha, đến nay đã hoàn thành giải phóng mặt bằng trên 6.000 ha.