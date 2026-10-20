Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên điều hành nội dung phiên họp. Ảnh: Quang Khánh

Tăng cường cắt giảm thủ tục hành chính, tháo gỡ 31 nội dung đang vướng mắc

Theo Tờ trình của Chính phủ về dự án Luật, do Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Mạnh Hùng trình bày, dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 4 luật về công thương được xây dựng dựa trên 3 định hướng cốt lõi gồm: đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với năng lực thực hiện; tăng cường cắt giảm thủ tục hành chính; tập trung tháo gỡ điểm nghẽn thực tiễn thúc đẩy sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế xã hội.

Dự thảo Luật có 6 điều gồm: 4 điều sửa luật, 1 điều về hiệu lực và 1 điều về chuyển tiếp. Tại dự thảo luật, Bộ trưởng Bộ Công Thương cho biết, Chính phủ đã đề xuất bãi bỏ, đơn giản hóa 20 thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, phân cấp, phân quyền 10 nội dung, tháo gỡ 31 nội dung đang vướng mắc, nhất là gắn với yêu cầu của môi trường kinh tế số và nền tảng số.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng trình bày tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Ảnh: Phạm Thắng

Đối với sửa đổi, bổ sung các luật cụ thể, Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng cho biết, với Luật Thương mại, dự thảo bãi bỏ 3 nhóm điều kiện kinh doanh, 4 thủ tục hành chính và phân cấp 1 thủ tục, sửa đổi 3 nội dung chồng chéo.

Với Luật Cạnh tranh, dự thảo Luật đơn giản hóa 2 thủ tục theo phương thức điện tử và hoàn thiện 3 nội dung hướng đến hoàn thiện các quy định nhằm bảo đảm duy trì môi trường cạnh tranh lành mạnh, xử lý nghiêm các hành vi phản cạnh tranh trong nền kinh tế số và các mô hình kinh doanh mới.

Với Luật Quản lý ngoại thương, dự thảo luật bãi bỏ 2 thủ tục, đơn giản hóa 9 thủ tục, phân cấp 5 nội dung và hoàn thiện 4 nội dung cho hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam.

Với Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, dự thảo luật phân cấp 4 nội dung và hoàn thiện 1 nội dung để thống nhất với pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Phân cấp, phân quyền phải gắn với trách nhiệm giải trình, kiểm tra, giám sát và nguồn lực thực hiện

Trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho biết, Ủy ban Kinh tế và Tài chính tán thành sự cần thiết sửa đổi, bổ sung 4 Luật nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng về hoàn thiện thể chế, tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh cạnh tranh lành mạnh và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế số.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi trình bày Báo cáo thẩm tra về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Ảnh: Phạm Thắng

Ủy ban cũng nhất trí phạm vi sửa đổi như Chính phủ trình, tập trung xử lý các vấn đề đã được nhận diện rõ, có căn cứ thực tiễn và đồng thuận cao; các vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau tiếp tục được nghiên cứu trong quá trình rà soát toàn diện các luật có liên quan.

Ủy ban Kinh tế và Tài chính đề nghị tiếp tục rà soát các quy định về hạn chế quyền, xác lập nghĩa vụ, xử lý vi phạm và chuyển tiếp; bảo đảm thống nhất với Bộ luật Dân sự, pháp luật về đầu tư, doanh nghiệp, thương mại điện tử, dữ liệu, hải quan và điều ước quốc tế. Việc phân cấp, phân quyền phải gắn với trách nhiệm giải trình, kiểm tra, giám sát và nguồn lực thực hiện; tiếp tục số hóa thủ tục hành chính, xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung và hoàn thiện đồng bộ các văn bản quy định chi tiết.

Về sửa đổi, bổ sung Luật Thương mại, Ủy ban Kinh tế và Tài chính có ý kiến về độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại; hạn mức khuyến mại, mức giảm giá tối đa; việc bãi bỏ các quy định về hợp đồng; chế tài xử lý vi phạm. Trong đó, về hạn mức khuyến mại, mức giảm giá tối đa, Ủy ban đề nghị làm rõ nguyên tắc, tiêu chí và giới hạn điều chỉnh, bảo đảm ổn định, minh bạch, có khả năng dự báo; có quy định phù hợp với giao dịch trên nền tảng số; phân định rõ với hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh hoặc cạnh tranh không lành mạnh để tránh xử lý trùng lặp.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi trình bày Báo cáo thẩm tra về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Ảnh: Quang Khánh

Về sửa đổi, bổ sung Luật Cạnh tranh, Ủy ban Kinh tế và Tài chính đề nghị tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định về xác định hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, hành vi lạm dụng vị trí độc quyền bị cấm theo hướng bảo đảm bao quát toàn diện các hành vi trên cả môi trường thị trường truyền thống và thị trường đa diện, nền tảng số, hạn chế tối đa can thiệp vào quyền tự do kinh doanh, cơ chế vận hành của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Đồng thời, tiếp tục rà soát các hành vi theo hướng hành vi – hậu quả, đáp ứng điều kiện đủ là phải gây ra hoặc có khả năng gây ra thiệt hại ở mức độ được xác định là “đáng kể” để làm căn cứ xác đáng, chặt chẽ đưa ra kết luận. Tiếp tục hoàn thiện quy định về các hành vi cạnh tranh không lành mạnh bị cấm theo hướng khái quát hơn, lựa chọn những dấu hiệu, đặc trưng, tiêu biểu trực tiếp nhận diện.

Về sửa đổi, bổ sung Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Ủy ban Kinh tế và Tài chính tán thành tăng quyền chủ động của người tiêu dùng khi lựa chọn mục đích, phạm vi thu thập, sử dụng thông tin. Đề nghị tiếp tục bảo đảm thống nhất với pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân, nhất là việc tách biệt dữ liệu cần thiết để thực hiện hợp đồng với dữ liệu dùng cho quảng cáo, cá nhân hóa; quyền rút lại sự đồng ý, trách nhiệm chứng minh đã có sự đồng ý và việc xử lý dữ liệu của người chưa thành niên, người tiêu dùng dễ bị tổn thương.