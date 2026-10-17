Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn tạo đột phá trong chuyển đổi số

Một trong những hiệu quả khi thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ở tỉnh Quảng Trị là công tác cải cách thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến đem lại nhiều thuận lợi cho người dân. Tính đến nay, tỉnh Quảng Trị đã cung cấp 2.063 dịch vụ công trực tuyến, đạt 99,2% tổng số thủ tục hành chính. Trong quý III năm 2026, toàn tỉnh tiếp nhận 71.374 hồ sơ, trong đó 65.828 hồ sơ được tiếp nhận trực tuyến, chiếm 92,23%. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ trước và đúng hạn đạt 98,73%; tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt 100%.

Đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu rà soát tổng thể hạ tầng, nền tảng số và cơ sở dữ liệu; nâng cao hiệu quả kết nối, liên thông, bảo đảm phục vụ thiết thực công tác quản lý, điều hành. Đẩy mạnh điều hành dựa trên dữ liệu, tăng cường theo dõi tiến độ nhiệm vụ, nhất là các dự án đầu tư công và giải ngân vốn ngân sách Trung ương. Đối với nhân lực chuyển đổi số cấp xã, tỉnh xác định rõ nhu cầu, vị trí việc làm và nhiệm vụ thực tế; nghiên cứu thí điểm nhân lực công nghệ tại một số địa phương; đồng thời tập trung nghiên cứu, phát triển công nghệ trong những lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế; đề cao trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, cá nhân, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ đúng tiến độ.

Đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị chủ trì họp với lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương ở Quảng Trị bàn phương án phát triển nhanh về chuyển đổi số.

Quảng Trị chú trọng đi vào chiều sâu hoạt động phát triển kinh tế số, xã hội số, thanh toán không dùng tiền mặt và phong trào “Bình dân học vụ số”. Toàn tỉnh đã kiện toàn 917 Tổ Công nghệ số cộng đồng với 9.543 thành viên tại 78 xã, phường, đặc khu, góp phần hỗ trợ người dân tiếp cận, sử dụng các nền tảng số và dịch vụ công trực tuyến.

Ở nhiều xã, phường tỉnh Quảng Trị, lực lượng Công an cơ sở luôn "làm hết việc chứ không hết giờ" để phục vụ người dân chuyển đổi số.

Trong công tác chuyển đổi số ở Quảng Trị, lực lượng Công an tỉnh Quảng Trị luôn tiên phong dẫn đầu. Nhằm hỗ trợ người dân tiếp cận, sử dụng hiệu quả các tiện ích số, nhất là trong giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; góp phần thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện tại cơ sở, xây dựng chính quyền số, xã hội số và công dân số, Công an nhiều đơn vị, địa phương ở Quảng Trị đang “đi từng ngõ gõ cửa từng nhà” hỗ trợ người dân với phương châm “làm hết việc không hết giờ”.

Tại nhiều xã, phường ở Quảng Trị, những ngày nghỉ cuối tuần, lực lượng Công an xã cùng với các ban, ngành, đoàn thể địa phương, lực lượng An ninh cơ sở đồng loạt về tại các thôn, bản để giúp người dân tích hợp các giấy tờ trên ứng dụng VNeID. Từ sự hướng dẫn, hỗ trợ của cán bộ, chiến sĩ Công an, nhiều người dân trên địa bàn Quảng Trị đã khai thác, sử dụng hiệu quả ứng dụng VNeID, từng bước thay thế các loại giấy tờ truyền thống.

Công an tỉnh Quảng Trị là đơn vị tiên phong về chuyển đổi số ở Quảng Trị.

Việc xây dựng, chuẩn hóa và khai thác dữ liệu số ở Quảng Trị đang tiếp tục được đẩy mạnh. Tỷ lệ đồng bộ dữ liệu đất đai lên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về đất đai đạt 84,5%; dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được đồng bộ đạt 100%; dữ liệu cơ bản của đảng viên được chuẩn hóa, làm sạch đạt 99,9%. Hạ tầng viễn thông tiếp tục được mở rộng, với mạng 4G phủ khoảng 99,4% dân số và mạng 5G phủ khoảng 83,5%.

Để đẩy nhanh phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, tỉnh Quảng Trị vừa công bố 3 bài toán lớn gồm: Phát triển chuỗi giá trị vật liệu bán dẫn từ cát trắng, thạch anh; hệ sinh thái năng lượng xanh, năng lượng tái tạo và công nghệ lưu trữ năng lượng; phát triển nông nghiệp công nghệ cao, hữu cơ, tuần hoàn, giảm phát thải dựa trên dữ liệu số. Đây là những định hướng quan trọng nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương, thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất và nâng cao giá trị các ngành kinh tế.

Xã Hải Lăng tỉnh Quảng Trị niêm yết công khai bộ thủ tục hành chính bằng mã QR ở Trung tâm phục vụ hành chính công của xã tạo thuận lợi cho người dân khi đến làm thủ tục.

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, tính đến cuối tháng 9/2026, tỉnh Quảng Trị đã bố trí 336,102 tỷ đồng cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Tuy nhiên, tiến độ giải ngân còn thấp, vì vậy lãnh đạo tỉnh Quảng Trị yêu cầu tăng cường phối hợp giữa các sở, ngành và địa phương phường, xã, đặc khu; đồng thời xác định rõ trách nhiệm và khẩn trương xử lý các vướng mắc.

Thời gian tới, tỉnh Quảng Trị tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn trong việc chuyển đổi số, triển khai một số nhiệm vụ cụ thể như; nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến; hoàn thiện hạ tầng, dữ liệu và các nền tảng số dùng chung; đẩy nhanh tiến độ số hóa hồ sơ, tài liệu; huy động nguồn lực xã hội cho nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ.

Tỉnh Quảng Trị hợp tác với Công ty cổ phần FPT để đẩy nhanh việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW trên địa bàn về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Liên quan đến chuyển số, đồng chí Vương Quốc Tuấn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Trị yêu cầu chuyển mạnh từ báo cáo tiến độ sang đánh giá bằng sản phẩm, kết quả thực chất; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, kịp thời chấn chỉnh những đơn vị triển khai chậm. Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải ngân, phấn đấu đạt 75% vào ngày 30/10 và ít nhất 95% vào ngày 30/11; tập trung số hóa, chuẩn hóa dữ liệu đảng viên, làm sạch 95% dữ liệu đất đai trước ngày 30/10 và hoàn thành 100% trước ngày 15/11. Đồng thời, lựa chọn các sản phẩm khoa học, công nghệ có tiềm năng, lợi thế, bảo đảm tính ứng dụng và hiệu quả thực tế; yêu cầu cấp xã đăng ký sản phẩm cụ thể về cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ trước ngày 1/11.