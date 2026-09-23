Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, tạo động lực tăng trưởng những tháng cuối năm

Tăng trưởng quý III cao hơn quý II, nhưng chưa đạt kịch bản

Theo báo cáo, trong quý III năm 2026, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt, linh hoạt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; tổ chức các hội nghị chuyên đề về kịch bản tăng trưởng, công tác thống kê phục vụ điều hành tăng trưởng, quy hoạch; làm việc với doanh nghiệp, nhà đầu tư, các tập đoàn, tổng công ty, chuyên gia kinh tế nhằm tham vấn chiến lược, kế hoạch, phương án kiến tạo phát triển kinh tế - xã hội.

Quang cảnh cuộc họp.

Tốc độ tăng trưởng GRDP quý III năm 2026 ước tăng 8,26% so với cùng kỳ, cao hơn 1,04 điểm phần trăm so với quý II nhưng thấp hơn 3,76 điểm phần trăm so với kịch bản đề ra là 12,02%.

Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 5,11%; khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 9,11%; khu vực dịch vụ tăng 9,66%. Riêng ngành xây dựng tăng 14,36%, đạt mức kịch bản đề ra; công nghiệp tăng 7,19% và dịch vụ tiếp tục là khu vực đóng góp lớn vào tăng trưởng chung.

Tính chung 9 tháng năm 2026, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh ước đạt 7,85%, thấp hơn 1,05 điểm phần trăm so với kịch bản 8,9%, song cao hơn tốc độ tăng cùng kỳ năm 2025.

Nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 5,25%; công nghiệp - xây dựng tăng 9,57%; dịch vụ tăng 8,55%. Sản xuất nông nghiệp duy trì ổn định; một số mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi bước đầu phát huy hiệu quả. Công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 14,02%; chỉ số sản xuất công nghiệp 9 tháng tăng 9,01% so với cùng kỳ.

Các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch tiếp tục có chuyển biến. Trong 9 tháng, toàn tỉnh đón trên 3,243 triệu lượt khách du lịch, đạt 79% kế hoạch, tổng chi tiêu của khách du lịch đạt trên 8.984 tỷ đồng. Kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt 1.075,74 triệu USD, tăng 30,21% so với cùng kỳ năm 2025. Thu ngân sách nhà nước ước đạt 5.731,1 tỷ đồng, bằng 79,7% dự toán Trung ương giao và 78,6% kế hoạch tỉnh giao.

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo chỉ rõ một số lĩnh vực vẫn còn khó khăn. Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt yêu cầu; đến ngày 14-9 mới đạt 37,5% kế hoạch. Một số dự án ngoài ngân sách triển khai chậm; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại một số dự án còn vướng mắc. Sản xuất công nghiệp gặp khó khăn về nguyên liệu, nhiên liệu, lao động và thị trường tiêu thụ; hạ tầng một số cụm công nghiệp chưa đồng bộ. Hạ tầng du lịch và chất lượng dịch vụ còn hạn chế, chưa thu hút được nhiều khách có mức chi tiêu cao.

Tập trung vào các động lực tăng trưởng

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung đánh giá kết quả tăng trưởng của từng khu vực kinh tế, phân tích những yếu tố tác động đến kết quả 9 tháng và khả năng thực hiện các chỉ tiêu trong quý IV. Các nội dung trọng tâm được đặt ra là khả năng tạo thêm năng lực sản xuất từ các dự án công nghiệp, tiến độ đầu tư công, giải phóng mặt bằng, tháo gỡ khó khăn cho các dự án đang triển khai; đồng thời khai thác dư địa tăng trưởng trong nông nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch và xuất nhập khẩu.

Các đại biểu dự họp.

Qua thảo luận cho thấy: quý IV được xác định còn nhiều dư địa, nhất là từ các dự án công nghiệp, xây dựng và dịch vụ dự kiến hoàn thành, đi vào hoạt động. Tỉnh đặt mục tiêu hỗ trợ 29 dự án hoàn thành trong năm 2026; trong đó 7 dự án đã hoàn thành từ 90-98% khối lượng. Một số dự án, công trình lớn dự kiến đưa vào hoạt động trong những tháng cuối năm được xác định là nguồn lực quan trọng bổ sung năng lực sản xuất, tạo việc làm, tăng thu ngân sách và đóng góp vào tăng trưởng.

Đối với đầu tư công, khối lượng vốn còn phải giải ngân trong 3 tháng cuối năm rất lớn, nếu được tổ chức thực hiện quyết liệt, đây sẽ là động lực trực tiếp cho tăng trưởng ngành xây dựng, công nghiệp vật liệu xây dựng, vận tải và nhiều ngành dịch vụ liên quan.

Lĩnh vực dịch vụ, nhất là du lịch, thương mại và kinh tế cửa khẩu, cũng được xác định còn dư địa tăng trưởng trong những tháng cuối năm. Các hoạt động du lịch, lễ hội, nhu cầu mua sắm, tiêu dùng cuối năm và việc hoàn thiện một số công trình thương mại, dịch vụ được kỳ vọng tạo thêm động lực cho khu vực này.

Lãnh đạo Sở Tài chính phát biểu ý kiến tại cuộc họp.

Dồn lực cho quý IV, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc nhấn mạnh yêu cầu các cấp, các ngành tiếp tục tập trung cao độ cho nhiệm vụ tăng trưởng trong những tháng cuối năm; trên cơ sở kết quả 9 tháng, rà soát cụ thể từng ngành, từng lĩnh vực, từng dự án để xác định rõ dư địa, khả năng đóng góp và trách nhiệm thực hiện. Tỉnh vẫn còn nhiều tiềm năng, dư địa để phát triển, song những lợi thế này chưa được khai thác đầy đủ, hiệu quả. Vì vậy, các cấp, các ngành cần tiếp tục nỗ lực, chủ động hơn nữa trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo chuyển biến rõ nét trong những tháng cuối năm.

Đồng chí yêu cầu công tác thống kê, báo cáo phải được thực hiện kịp thời, đầy đủ, chính xác, phục vụ hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Từ tháng sau, cơ quan, đơn vị, địa phương nào báo cáo thiếu, không đầy đủ hoặc không bảo đảm thời gian quy định phải được nhắc nhở, phê bình. Thống kê tỉnh chủ động làm việc với các sở, ngành, địa phương, thống nhất, rà soát số liệu, bảo đảm đầy đủ trước kỳ họp tiếp theo. Đồng thời, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các sở, ngành, địa phương trong công tác báo cáo, thống kê, không để xảy ra tình trạng số liệu chậm, thiếu, ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo, điều hành.

Lãnh đạo Thống kê tỉnh phát biểu ý kiến.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị lãnh đạo các sở, ngành, địa phương phải phát huy cao hơn nữa trách nhiệm, kịp thời báo cáo, tham mưu UBND tỉnh các giải pháp cụ thể để khắc phục những điểm nghẽn, khó khăn, vướng mắc phát sinh. Những vấn đề thuộc thẩm quyền phải chủ động giải quyết; đối với những nội dung vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo để được xem xét, tháo gỡ, không để công việc chậm trễ kéo dài. Tiếp tục phải đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án, nhất là những vấn đề liên quan đến giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư và tổ chức thực hiện. Cùng với đó, chủ động nắm bắt, giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư; tạo điều kiện thuận lợi để các dự án đẩy nhanh tiến độ, sớm phát huy hiệu quả, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Các sở, ban, ngành, địa phương bám sát nhiệm vụ được giao, chủ động phối hợp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở; xác định rõ trách nhiệm, tiến độ và kết quả thực hiện, tạo chuyển biến thực chất trong những tháng cuối năm, góp phần hoàn thành cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.