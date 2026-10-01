Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, phấn đấu hoàn thành cao nhất nhiệm vụ năm 2026

Toàn cảnh Hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái chủ trì hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong và Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh dự hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng và đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; đại diện các ban xây dựng Đảng Trung ương và lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh.

Kinh tế - xã hội tiếp tục duy trì ổn định

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục duy trì ổn định và đạt nhiều kết quả tích cực.

Tốc độ tăng trưởng GRDP 9 tháng ước đạt 8,54%, cao hơn 0,35% so với cùng kỳ; riêng quý III tăng 10,49%. Thu ngân sách Nhà nước ước đạt 49.836 tỷ đồng, bằng 96,5% dự toán; tổng huy động vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 108.844,6 tỷ đồng, tăng 13,1%.

Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Nguyễn Lợi Đức trình bày báo cáo.

Trong 9 tháng, toàn tỉnh thu hút 109 dự án đầu tư trực tiếp, trong đó có 17 dự án FDI, với tổng vốn đăng ký 16.763 tỷ đồng và 238 triệu USD. Công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài tiếp tục đạt kết quả tích cực. Toàn tỉnh đã rà soát 303 dự án, xử lý, tháo gỡ 287 dự án, đạt 94,7%; qua đó giải phóng hơn 144.571 tỷ đồng vốn đầu tư và gần 2.086 ha đất.

Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, giáo dục, y tế, an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm; quốc phòng - an ninh, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững.

Cho ý kiến vào dự thảo báo cáo, bên cạnh đánh giá cao những kết quả đạt được, các đồng chí Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ ra những hạn chế và chỉ tiêu còn khó hoàn thành, như: Tốc độ tăng trưởng GRDP 9 tháng tuy được cải thiện nhưng vẫn thấp so với yêu cầu; tổng giá trị xuất khẩu mới đạt 69,2%, tổng vốn đầu tư trên địa bàn đạt 64,8%. Đáng chú ý, giải ngân vốn đầu tư công đến ngày 21/9 mới đạt 50,3% kế hoạch; việc xác định giá đất cụ thể tại một số dự án còn chậm; nguồn cung cát xây dựng còn thiếu lớn so với nhu cầu.

Trong tổng số 31 chỉ tiêu chủ yếu năm 2026, dự kiến có 7 chỉ tiêu hoàn thành vượt kế hoạch, 17 chỉ tiêu hoàn thành kế hoạch; còn 7 chỉ tiêu khó hoàn thành, trong đó có tốc độ tăng trưởng GRDP, GRDP bình quân đầu người, tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu, tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn và tốc độ tăng năng suất lao động xã hội.

Chuyển mạnh từ tháo gỡ sang tổ chức thực hiện

Từ thực tiễn kết quả 9 tháng qua, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nêu rõ: 3 tháng cuối năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là thời gian quyết định kết quả thực hiện nhiệm vụ cả năm. Vì vậy, các cấp, các ngành phải chuyển mạnh từ rà soát, tháo gỡ sang tổ chức thực hiện quyết liệt, kiểm đếm cụ thể kết quả từng nhiệm vụ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong phát biểu tại hội nghị.

Các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu phải phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, chủ động, sáng tạo, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện; sâu sát cơ sở, bám chắc địa bàn, lĩnh vực được phân công, kịp thời nhận diện khó khăn, điểm nghẽn và trực tiếp chỉ đạo xử lý theo thẩm quyền.

Các địa phương, đơn vị phải rà soát toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng; xác định rõ chỉ tiêu đạt thấp, nhiệm vụ chậm tiến độ, nguyên nhân, trách nhiệm và khối lượng công việc còn lại. Trên cơ sở đó, bổ sung giải pháp, phân công rõ trách nhiệm, tiến độ, sản phẩm và thường xuyên kiểm đếm kết quả. Trọng tâm là tạo chuyển biến nhanh đối với tăng trưởng GRDP, vốn đầu tư thực hiện, kim ngạch xuất khẩu và tiến độ các dự án lớn, trọng điểm.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng phát biểu tại hội nghị.

Đối với đầu tư công, cần tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân; rà soát cụ thể từng dự án, xác định rõ nguyên nhân chậm, trách nhiệm và giải pháp xử lý; chủ động điều chuyển vốn theo quy định, không để dồn khối lượng giải ngân vào cuối năm, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Thủy phát biểu tại hội nghị.

Tỉnh tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; đẩy mạnh cải cách hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, phát huy hiệu quả cơ chế “làn xanh”; duy trì đối thoại với doanh nghiệp, kịp thời giải quyết kiến nghị, tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh và triển khai dự án.

Cùng với đó, đẩy mạnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; hoàn thiện hạ tầng số, hạ tầng dữ liệu, chuẩn hóa và kết nối dữ liệu; chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ, công chức cấp xã; đánh giá cán bộ thực chất, gắn với sản phẩm, hiệu suất công việc và trách nhiệm người đứng đầu. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; xử lý các dự án tồn đọng, cơ sở nhà, đất dôi dư và những lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm, lãng phí, tiêu cực.

Không để dồn việc vào cuối năm

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái nêu rõ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cơ bản thống nhất với dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, trọng tâm công tác quý IV năm 2026.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái phát biểu kết luận hội nghị.

Đánh giá kết quả 9 tháng, nhất là trong quý III, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái cho rằng, nhiều lĩnh vực đã có chuyển biến tích cực so với 6 tháng đầu năm; một số điểm nghẽn được tập trung tháo gỡ, nguồn lực được khơi thông. Tuy nhiên, kết quả chưa thật vững chắc; một số chỉ tiêu quan trọng còn khó hoàn thành; giải ngân đầu tư công còn chậm; năng lực sản xuất mới bổ sung chưa đáp ứng yêu cầu; một số dự án lớn, trọng điểm tiếp tục chậm tiến độ.

Đồng chí nhấn mạnh, quý IV là thời gian quyết định kết quả thực hiện nhiệm vụ cả năm. Các cấp, các ngành phải tập trung cao nhất, hành động quyết liệt hơn; giải pháp phải cụ thể, khả thi và đo đếm được.

Khẩn trương rà soát toàn bộ chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026, xác định rõ phần việc còn lại, trách nhiệm, thời hạn và sản phẩm; tập trung thúc đẩy tăng trưởng, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công và tiến độ các dự án lớn, trọng điểm; tăng thu ngân sách bền vững; tháo gỡ dứt điểm các điểm nghẽn về đất đai, giải phóng mặt bằng, vật liệu xây dựng; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao hiệu quả vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu không để dồn việc vào cuối năm; kiên quyết khắc phục tình trạng chậm trễ, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm làm ảnh hưởng đến kết quả chung.

Đại biểu dự hội nghị.

Đối với các dự án tồn đọng, kéo dài đã được tháo gỡ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 10/6/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tập trung rà soát, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai sau tháo gỡ, bảo đảm kết quả xử lý được chuyển hóa thành tiến độ thực tế, sớm đưa dự án vào hoạt động, phát huy hiệu quả nguồn lực đất đai và vốn đầu tư.

Định kỳ ngày 30 hằng tháng tổng hợp, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy; trong đó làm rõ số dự án đã hoàn thành, đưa vào hoạt động; số dự án đang tiếp tục triển khai và tiến độ thực hiện; những khó khăn, vướng mắc còn lại và thời gian dự kiến hoàn thành, đưa vào hoạt động.

Đối với việc sắp xếp, xử lý, quản lý, sử dụng và khai thác các cơ sở nhà, đất dôi dư, tiếp tục thực hiện nghiêm Kết luận số 524-KL/TU ngày 24/6/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tổ chức thực hiện quyết liệt, thực chất, đúng quy định và tiến độ đã được kết luận tại Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 46, hoàn thành trước ngày 20/11/2026.

Đại biểu dự hội nghị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu việc xử lý không chỉ dừng ở hoàn tất thủ tục mà phải đưa tài sản vào quản lý, sử dụng, khai thác hiệu quả; không để tài sản tiếp tục bỏ trống, xuống cấp; không để xảy ra sai phạm, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong quá trình thực hiện.

Đối với các chương trình mục tiêu quốc gia, nhất là chương trình xây dựng nông thôn mới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh rà soát toàn diện tiến độ, kết quả thực hiện và giải ngân; kịp thời tháo gỡ vướng mắc về phân bổ vốn, thủ tục, phân cấp và tổ chức thực hiện; xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, địa phương, không để vốn chậm giải ngân, nguồn lực phân tán, nhiệm vụ kéo dài.

Đại biểu dự hội nghị.

Riêng xây dựng nông thôn mới, cần chuyển mạnh sang nâng cao chất lượng, tính bền vững của các tiêu chí, gắn với thu nhập, môi trường, hạ tầng và chất lượng đời sống Nhân dân; rà soát các tiêu chí sau sắp xếp đơn vị hành chính, tập trung hoàn thành các mục tiêu năm 2026 thực chất, không chạy theo thành tích, không phát sinh nợ đọng, không huy động quá sức dân.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái giao Văn phòng Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh và các cơ quan liên quan tiếp thu đầy đủ ý kiến tại hội nghị; cập nhật, hoàn thiện báo cáo, bảo đảm đánh giá đúng thực chất, làm rõ kết quả, hạn chế, nguyên nhân và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý IV, trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét, cho ý kiến.