Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, nâng cao hiệu quả điều hành kinh tế - xã hội năm 2027

Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình tham gia thảo luận tại Tổ số 9 cùng Đoàn ĐBQH thành phố Huế.

Phiên thảo luận do đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Huế và đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình điều hành.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội và đồng chí Lê Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội dự phiên thảo luận.

Các đại biểu dự phiên thảo luận.

Dự phiên thảo luận có đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội và đồng chí Lê Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội.

Thảo luận về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và dự kiến kế hoạch năm 2027, các đại biểu đánh giá cao sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, chủ động, linh hoạt của Chính phủ. Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, kinh tế Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực; sản xuất công nghiệp, thương mại, đầu tư, thu ngân sách và thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tiếp tục tăng khá; kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, các cân đối lớn được bảo đảm. Công tác hoàn thiện thể chế, cải cách hành chính, chuyển đổi số có nhiều chuyển biến; các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế và an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm.

Bên cạnh kết quả đạt được, các đại biểu phân tích những khó khăn, thách thức liên quan đến các động lực tăng trưởng, giải ngân vốn đầu tư công, năng lực của khu vực doanh nghiệp, áp lực lạm phát, huy động nguồn lực và tổ chức thực thi chính sách. Trên cơ sở đó, các đại biểu đề nghị Chính phủ tiếp tục hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu quả thực thi, khơi thông nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn trong phân cấp, phân quyền và bổ sung các giải pháp phù hợp nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng cao trong năm 2027.

Đại biểu Lê Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội phát biểu thảo luận.

Phát biểu tại phiên thảo luận, đại biểu Lê Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội kiến nghị Chính phủ quan tâm 7 vấn đề: an toàn vệ sinh thực phẩm; an toàn giao thông; phòng, chống cháy nổ; chế độ, chính sách đối với cán bộ cơ sở; đấu tranh phòng, chống tội phạm lừa đảo công nghệ cao, lừa đảo trên không gian mạng; chất lượng bữa ăn học đường và bảo đảm tính ổn định của hệ thống pháp luật. Trong đó, với nội dung an toàn vệ sinh thực phẩm, đại biểu nêu rõ: “Đây là bức xúc hàng đầu của cử tri và người dân. Người dân hiện nay rất bất an về nguồn thực phẩm sử dụng hàng ngày”. Từ thực tế đó, đại biểu đề nghị Chính phủ tập trung cao độ cho công tác này; Quốc hội và Chính phủ cần rà soát Luật An toàn thực phẩm, cân nhắc chuyển từ phương thức “hậu kiểm” sang “tiền kiểm” đối với một số lĩnh vực, mặt hàng đặc thù.

Về tính ổn định của hệ thống pháp luật, đại biểu nhấn mạnh: “Hệ thống pháp luật không ổn định sẽ tác động xấu đến đời sống nhân dân và làm giảm niềm tin của các nhà đầu tư”. Đại biểu đề nghị Chính phủ cần có tầm nhìn chiến lược, xây dựng các chính sách dài hơi để bảo đảm tính thống nhất và bền vững của pháp luật.

Đại biểu Mai Thị Phương Hoa, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội phát biểu thảo luận.

Đại biểu Mai Thị Phương Hoa, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội đánh giá công tác hoàn thiện thể chế đã đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần tháo gỡ điểm nghẽn, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Tuy nhiên, đại biểu đề nghị Chính phủ làm rõ nguyên nhân chậm tiến độ của một số nhiệm vụ theo Kết luận số 18 và Nghị quyết số 25 của Quốc hội; rà soát việc ban hành văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh, nghị quyết.

Đại biểu cũng lưu ý yêu cầu bảo đảm tính ổn định của hệ thống pháp luật, tránh sửa đổi liên tục trong thời gian ngắn. Về chuyển đổi từ cơ chế “tiền kiểm” sang “hậu kiểm”, đại biểu đề nghị: “Cần nghiên cứu, đánh giá kỹ các điều kiện: phải có đầy đủ dữ liệu và tổ chức quản lý dựa trên rủi ro thì hậu kiểm mới phát huy hiệu quả. Không nên mặc nhiên tự động chuyển hết sang hậu kiểm. Vẫn có những việc phải thực hiện tiền kiểm thật chặt chẽ, đặc biệt là 3 lĩnh vực Bộ Chính trị đã chỉ đạo cần xử lý nghiêm: môi trường, an toàn thực phẩm, và sức khỏe cộng đồng”.

Trong công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, đại biểu đề nghị Chính phủ tiếp tục chỉ đạo làm tốt công tác phòng ngừa từ sớm, từ xa; hoàn thiện hệ thống pháp luật tư pháp; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là đối với người cao tuổi, người hạn chế tiếp cận công nghệ và người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Đại biểu Trần Thị Hồng Thanh, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Ninh Bình thảo luận.

Đánh giá cao kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, đại biểu Trần Thị Hồng Thanh, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Ninh Bình đề nghị Chính phủ đánh giá kỹ hơn những rủi ro, thách thức liên quan đến sức mua, giải ngân vốn đầu tư công, đầu tư tư nhân, hoạt động của doanh nghiệp, nhập siêu, áp lực lạm phát và khả năng huy động vốn từ thị trường vốn.

Về kế hoạch năm 2027, đại biểu thống nhất với các định hướng, mục tiêu, chỉ tiêu và các nhóm nhiệm vụ, giải pháp Chính phủ đã nêu trong báo cáo. Đối với mục tiêu tăng trưởng GDP, đại biểu đề nghị đánh giá sát kết quả ước thực hiện năm 2026, khả năng đóng góp của từng động lực tăng trưởng và năng lực hấp thụ nguồn lực để xây dựng các kịch bản khoa học, khả thi. Bên cạnh đó, đề xuất tập trung vào 4 nhiệm vụ trọng tâm: quyết liệt thực thi nhiệm vụ; tháo gỡ điểm nghẽn bộ máy; phát triển kinh tế tư nhân; khơi thông nguồn lực, tháo gỡ nút thắt thể chế. Trong đó, cần xác định rõ thứ tự ưu tiên, nguồn lực, tiến độ, sản phẩm và trách nhiệm của từng cơ quan; kịp thời tháo gỡ khó khăn trong vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp; tạo môi trường kinh doanh minh bạch, ổn định và bảo đảm cơ hội tiếp cận nguồn lực bình đẳng cho doanh nghiệp.

Đại biểu Lê Văn Thế, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Ninh Bình phát biểu thảo luận.

Tham gia thảo luận, đại biểu Lê Văn Thế, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Ninh Bình đề xuất cần phân cấp quyền hạn phải đi đôi với chuẩn bị năng lực thực thi; đánh giá đội ngũ cán bộ, công chức theo vị trí việc làm và yêu cầu chuyên môn thực tế; có cơ chế điều động, biệt phái cán bộ chuyên môn sâu hỗ trợ các địa bàn khó khăn, gắn với hướng dẫn, kèm cặp và chuyển giao năng lực. Đồng thời, cần hoàn thiện quy hoạch, hệ thống dữ liệu và quy trình phối hợp liên thông để thẩm quyền phân cấp phát huy hiệu quả trên thực tế.

Các ý kiến tại phiên thảo luận tại Tổ của Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình đã góp phần làm rõ những kết quả, hạn chế trong thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả điều hành, phát huy nguồn lực và tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu phát triển năm 2027.