Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực phát triển

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì phiên họp - Ảnh: X.P

Theo báo cáo của BCĐ PCTNLPTC, trong 9 tháng năm 2026, BCĐ tỉnh đã tập trung tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ PCTNLPTC bám sát chủ trương, định hướng của Trung ương; đồng thời gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương và yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy, triển khai có hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo được thực hiện kịp thời, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, từng bước nâng cao hiệu quả PCTNLPTC. Các giải pháp phòng ngừa tiếp tục được quan tâm, tăng cường.

Các đại biểu tham dự phiên họp - Ảnh: X.P

Các đại biểu tham dự phiên họp - Ảnh: X.P

Công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án được triển khai nghiêm túc, đúng quy định. Việc chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực được tập trung thực hiện, đúng quy định của pháp luật. Nổi bật là đã kết thúc và đưa 3 vụ án, vụ việc ra khỏi diện các vụ án, vụ việc Đoàn kiểm tra số 5 của BCĐ Trung ương giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo và đưa 1 vụ việc ra khỏi diện BCĐ tỉnh theo dõi.

Đồng chí Ly Kiều Vân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo PCTNLPTC tỉnh phát biểu tại phiên họp - Ảnh: X.P

Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh phát biểu ý kiến tại phiên họp - Ảnh: X.P

Tại phiên họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đề xuất các giải pháp khắc phục khó khăn, vướng mắc trong công tác PCTNLPTC, trọng tâm là đẩy nhanh tiến độ các dự án; giải ngân vốn đầu tư công; tình trạng dôi dư tài sản công sau sáp nhập tỉnh.

Các đại biểu dự phiên họp - Ảnh: X.P

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh một số kết quả nổi bật cần tiếp tục phát huy, đồng thời yêu cầu các thành viên BCĐ, các ngành nhìn nhận thẳng thắn vào những mặt tồn tại, triển khai ngay các giải pháp cụ thể, khả thi; xác định rõ trách nhiệm tập thể và cá nhân tập trung tháo gỡ “điểm nghẽn”, khơi thông nguồn lực, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trong năm 2026.

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì phiên họp - Ảnh: X.P

Về nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết năm 2026, đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, mỗi nhiệm vụ phải rõ cơ quan chủ trì, người chịu trách nhiệm, thời hạn, kết quả đầu ra, cơ chế kiểm tra. Trong đó, tập trung các nhóm nhiệm vụ sau: Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTNLPTC; quán triệt, thực hiện nghiêm các chủ trương của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy gắn với trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Tập trung giải quyết dứt điểm các vụ án, vụ việc thuộc diện BCĐ theo dõi, chỉ đạo; các cơ quan tiến hành tố tụng tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án.

Đồng chí Phạm Thị Minh Huệ, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy phát biểu tại phiên họp - Ảnh: X.P

Đại diện lãnh đạo Thanh tra tỉnh phát biểu ý kiến tại phiên họp - Ảnh: X.P

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đặc biệt nhấn mạnh nhiệm vụ xử lý dứt điểm các tồn tại về lãng phí, góp phần khơi thông, sử dụng hiệu quả các nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế-xã hội. Ngay sau phiên họp, giao Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh rà soát, phân loại, báo cáo chi tiết, cụ thể các dự án chậm tiến độ trước và có phương án tháo gỡ điểm nghẽn.

Chỉ đạo rà soát, phân loại, xác định phương án xử lý cụ thể đối với từng cơ sở nhà đất dôi dư sau sắp xếp, trước mắt tập trung cho thuê, thu hút tổ chức, doanh nghiệp đầu tư, khai thác; các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách ưu đãi cao nhất theo quy định pháp luật, nhất là giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với các dự án giáo dục, y tế, an sinh xã hội.

Đối với trụ sở dôi dư tại các xã, phường có vị trí thuận lợi, ưu tiên chuyển đổi công năng thành Trung tâm sinh hoạt văn hóa cộng đồng gắn với thư viện, không gian đọc và Trung tâm chăm sóc sức khỏe cộng đồng, người cao tuổi; phấn đấu mỗi xã, phường có ít nhất 1 thiết chế phù hợp phục vụ Nhân dân.

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại phiên họp - Ảnh: X.P

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu tăng cường kiểm soát quyền lực, giám sát bằng dữ liệu và phòng ngừa từ gốc, từ sớm, từ xa; đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của BCĐ tỉnh và các cơ quan chức năng.