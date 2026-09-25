Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng, đất đai để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Hội nghị nhằm đánh giá tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, các nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị và mục tiêu tăng trưởng hai con số của 4 địa phương.

Đồng chí Trần Hữu Phước, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ (giữa) và lãnh đạo các xã chủ trì hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Hồ Trúc Giang, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã Năm Căn, cho biết, sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các xã đã nhanh chóng kiện toàn bộ máy, từng bước ổn định hoạt động của hệ thống chính trị, bảo đảm công việc và phục vụ người dân, doanh nghiệp được liên tục, thông suốt.

Các địa phương chú trọng gắn việc quán triệt, triển khai các nghị quyết với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính, chuyển đổi số.

Trong đó, một số kết quả nổi bật đạt được trong những tháng đầu năm 2026 như: xã Năm Căn thu ngân sách đạt trên 95% dự toán, giải quyết việc làm cho hơn 1.160 lao động; xã Phong Thạnh đang phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng 10%; xã Khánh Hưng ước tính thu ngân sách cả năm đạt 101,7% chỉ tiêu; xã Vĩnh Lộc đang đẩy mạnh phát triển sản xuất lúa - tôm, ứng dụng khoa học kỹ thuật, liên kết chuỗi, phấn đấu đạt mức tăng trưởng từ 10% trở lên.

Đồng chí Trần Hữu Phước, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Trần Hữu Phước, Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ, đánh giá cao nỗ lực của 4 xã trong việc duy trì đà tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội và an ninh trật tự.

Đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ cũng chỉ ra những hạn chế, tồn tại mà các xã cần tập trung tháo gỡ như: nhân sự một số nơi còn thừa, thiếu cục bộ; hạ tầng thuỷ lợi chưa đồng bộ; việc ứng dụng công nghệ thông tin hạn chế; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công chậm.

Để hoàn thành các mục tiêu đề ra, Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ Trần Hữu Phước đề nghị các địa phương tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền, dồn sức cho các chỉ tiêu còn đạt thấp; sớm tháo gỡ những điểm nghẽn về hạ tầng, đất đai, với nguyên tắc “vướng ở đâu khắc phục ngay ở đó”.

Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; chủ động nắm tình hình từ cơ sở, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu và tăng cường kiểm tra, đôn đốc cấp dưới trong thực hiện nhiệm vụ.

Đồng chí Nguyễn Cẩm Tú, Bí thư Đảng uỷ xã Phong Thạnh (trái), đại diện các xã trong cụm, trao bảng tượng trưng tặng căn nhà Đại đoàn kết cho xã Năm Căn.

Dịp này, các xã trong cụm đóng góp 80 triệu đồng hỗ trợ xây dựng 1 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ khó khăn trên địa bàn xã Năm Căn.

Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ Trần Hữu Phước tặng hoa đơn vị xã Năm Căn và xã Phong Thạnh nhận cờ đăng tai tổ chức hội nghị giao ban tiếp theo.

Đồng chí Huỳnh Minh Kiên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Năm Căn (bìa phải) và đồng chí Võ Văn Hành, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã, trao quà lưu niệm cho 3 xã trong cụm.

Trước buổi làm việc, đồng chí Trần Hữu Phước, Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ và lãnh đạo các xã đã đến dâng hương tại Nhà bia ghi danh các anh hùng liệt sĩ và tham quan Nhà trưng bày truyền thống thuộc Khu Di tích quốc gia Ban Ấn loát đặc biệt Nam Bộ (ấp Kinh Tắc, xã Năm Căn).

Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ Trần Hữu Phước cùng lãnh đạo các xã thắp hương tại Nhà bia ghi danh các anh hùng liệt sĩ trong Khu Di tích quốc gia Ban Ấn loát đặc biệt Nam Bộ.

Các đại biểu tham quan tại Nhà trưng bày truyền thống trong Khu Di tích quốc gia Ban Ấn loát đặc biệt Nam Bộ.

Đại biểu chụp hình lưu niệm tại Khu Di tích quốc gia Ban Ấn loát đặc biệt Nam Bộ.

Ngoài ra, đoàn đã đến khảo sát thực tế điểm sản xuất bánh phồng tôm của Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Kiên Cường (ấp Xóm Lớn, xã Năm Căn).