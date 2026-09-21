Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn dữ liệu ngành giáo dục

Quang cảnh tại điểm cầu Lâm Đồng

Tại điểm cầu Lâm Đồng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh; lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo cùng đại diện các sở, ngành, đơn vị liên quan tham dự.

Đồng chí Nguyễn Minh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lê Thị Bích Liên chủ trì tại điểm cầu tỉnh Lâm Đồng

Thực hiện Kế hoạch về hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong ngành giáo dục, đến ngày 19/9, toàn quốc đã phát hành thành công hơn 17,95 triệu học bạ số, đạt 93,11% tổng số học sinh; 18.584/25.591 trường đã ký số hồ sơ năm học 2025 - 2026, đạt 72,62%; dữ liệu học sinh năm học 2026 - 2027 đã được cập nhật 86,84% so với quy mô tham chiếu.

Đối với Lâm Đồng, 100% cơ sở giáo dục đã kết nối API và đồng bộ dữ liệu về Cơ sở dữ liệu Học bạ số của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tỷ lệ học bạ số năm học 2025 - 2026 phát hành thành công đạt 99,31%, tương ứng 690.357/695.158 học sinh.

Các đại biểu tham dự

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung, trao đổi, làm rõ một số điểm nghẽn cần xử lý như: trùng số định danh cá nhân/CCCD, thay đổi mã cơ sở giáo dục sau sắp xếp, định danh tổ chức, chữ ký số, xác thực dữ liệu dân cư và kết nối, đồng bộ dữ liệu giữa các hệ thống.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các địa phương khẩn trương khắc phục tồn tại; trong đó, chậm nhất ngày 25/9/2026, các cơ sở giáo dục phải đạt tối thiểu 90% dữ liệu năm học 2025 - 2026 được ký số và 100% học bạ số được phát hành, đồng bộ thành công về hệ thống của Bộ. Đồng thời, tiếp tục rà soát, làm sạch dữ liệu, hoàn thiện thông tin định danh học sinh và cơ sở giáo dục sau sắp xếp.