Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa kiểm tra tiến độ thi công dự án trường nội trú liên cấp.

Theo báo cáo của Văn phòng Tỉnh ủy, đến tuần 45 năm 2026, trong số 11 trường thuộc giai đoạn 1, đã có 5 trường đưa học sinh vào học tập tại cơ sở mới. Trong đó, các trường tại xã Trà Lĩnh, Hạ Lang cơ bản bảo đảm điều kiện học tập, sinh hoạt; các trường tại xã Phục Hòa, Đức Long, Lũng Nặm vẫn còn một số hạng mục nhà nội trú, nước sạch, hạ tầng kỹ thuật chưa hoàn thành. Đáng chú ý, một số công trình có hạng mục chính mới đạt gần 15% khối lượng, tiến độ chậm, khó bảo đảm mục tiêu hoàn thành trước ngày 30/11/2026.

Đối với giai đoạn 2, Thủ tướng Chính phủ đã giao kế hoạch vốn năm 2026 là 1.327,5 tỷ đồng, tuy nhiên đến thời điểm báo cáo, chưa có dự án nào hoàn thành giải phóng mặt bằng. Tổng số vốn đầu tư công năm 2026 chưa giải ngân của cả hai giai đoạn khoảng 1.970 tỷ đồng.

Trước thực trạng trên, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các chủ đầu tư và cơ quan liên quan rà soát từng dự án, xác định rõ khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân, trách nhiệm, thời hạn và biện pháp xử lý. Trong đó, ưu tiên cao nhất là bảo đảm an toàn, điều kiện học tập và sinh hoạt của học sinh; kiểm tra, có phương án tách biệt khu vực thi công với khu vực học tập, sinh hoạt tại các trường vừa tổ chức dạy học vừa thi công; khẩn trương bảo đảm chỗ ở nội trú, nước sạch, vệ sinh và các điều kiện thiết yếu trong thời gian hoàn thiện công trình.

Đồng thời, tập trung hoàn thiện nhà nội trú, hạ tầng kỹ thuật, hệ thống cấp và lọc nước cùng các hạng mục thiết yếu; rà soát tiến độ, huy động nhân lực, thiết bị phù hợp; xử lý các nhà thầu, đơn vị tư vấn chậm tiến độ theo hợp đồng và quy định pháp luật. Xác định rõ mốc hoàn thành từng trường, từng hạng mục và trách nhiệm của chủ đầu tư; khẩn trương nghiệm thu, bàn giao, đưa vào sử dụng các công trình đủ điều kiện, không đưa vào sử dụng những hạng mục chưa bảo đảm an toàn, chất lượng. Đẩy nhanh giải ngân theo khối lượng hoàn thành, đúng quy định, phấn đấu hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn năm 2026.

Đối với các dự án giai đoạn 2, Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện; phối hợp với các bộ, cơ quan Trung ương xử lý đề xuất điều chỉnh danh mục dự án, hỗ trợ kinh phí giải phóng mặt bằng; rà soát khả năng cân đối nguồn lực, chuẩn bị phương án giải phóng mặt bằng và hồ sơ đầu tư theo quy định, bảo đảm điều kiện triển khai ngay sau khi được cấp có thẩm quyền quyết định.

Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu Đảng ủy các xã Cô Ba, Xuân Trường, Cần Yên, Trùng Khánh, Lý Quốc, Phục Hòa, Hạ Lang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc công tác giải phóng mặt bằng; thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, trình tự và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và người có uy tín trong cộng đồng để tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, tôn trọng phong tục, tín ngưỡng khi di dời nhà ở, phần mộ. Phấn đấu hoàn thành bàn giao mặt bằng trong tháng 11/2026 đối với các dự án đủ điều kiện theo quy định.

Văn phòng Tỉnh ủy được giao theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện, kịp thời tham mưu báo cáo Thường trực Tỉnh ủy những khó khăn, vướng mắc, nội dung chậm tiến độ hoặc có nguy cơ không bảo đảm an toàn. Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các đảng ủy được giao nhiệm vụ khẩn trương triển khai thực hiện; những vấn đề thuộc thẩm quyền phải kịp thời giải quyết, không đùn đẩy; vấn đề vượt thẩm quyền phải tổng hợp, báo cáo, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Công văn số 914-CV/TU, ngày 11/11/2026 về việc tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới