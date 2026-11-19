Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới điểm cầu UBND 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lào Cai có đồng chí Phan Trung Bá - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Đồng chí Phan Trung Bá - Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lào Cai.

Tính đến hết ngày 31/10, 23/23 cơ quan ở Trung ương và 34/34 UBND tỉnh, thành phố đã tổng hợp trên 43.700 VBQPPL còn hiệu lực hoặc chưa có hiệu lực thuộc đối tượng, phạm vi tổng rà soát. Qua rà soát theo 6 tiêu chí, các cơ quan đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần, ban hành mới hơn 6.200 VBQPPL (chiếm 14,2%) và bãi bỏ toàn bộ 3.809 VBQPPL (chiếm 8,7%); đồng thời gần 8.000 VBQPPL cấp huyện trước sắp xếp sẽ tự động hết hiệu lực đến hết ngày 28/02/2027 theo quy định, giúp giảm sự cồng kềnh với 11.375 văn bản được loại bỏ, cùng với 6.242 văn bản đã được các cơ quan chủ động xử lý. Về lộ trình, dự kiến xử lý 7.070 VBQPPL trong năm 2026, 2.395 văn bản trong năm 2027, 301 văn bản giai đoạn 2028 - 2030, 10 văn bản sau năm 2030.

Các đại biểu tỉnh Lào Cai dự Hội nghị.

Bên cạnh những kết quả đạt được, dự thảo báo cáo cũng chỉ ra các bất cập có tính hệ thống, liên ngành cần xử lý đồng bộ như quản lý đất đai, đầu tư, xây dựng, thi hành án; phân cấp, phân quyền gắn với nguồn lực và trách nhiệm giải trình; quản lý thiết bị y tế, bảo hiểm y tế; chuyển đổi số và chia sẻ dữ liệu. Đồng thời thẳng thắn nêu những hạn chế như chất lượng rà soát chưa đồng đều, số liệu thống kê còn phải chỉnh lý, một số đề xuất chưa thống nhất với chương trình, định hướng lập pháp và việc ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI), bố trí nguồn lực ở một số nơi còn hạn chế.

Theo đó, hiện toàn tỉnh Lào Cai đã rà soát 718 văn bản quy phạm pháp luật, gồm 422 văn bản cấp tỉnh, 195 văn bản cấp huyện trước sắp xếp và 101 văn bản cấp xã. Ở cấp tỉnh, xác định 91 trường hợp cần xử lý, gồm: 5 văn bản sửa đổi, bổ sung; 50 văn bản thay thế; 24 văn bản bãi bỏ và 12 văn bản cần ban hành mới. Ở cấp xã, 10 văn bản cần xử lý đã được xử lý xong.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến với các địa phương.

Tỉnh Lào Cai đặc biệt quan tâm là không chờ kết thúc tổng rà soát mới xử lý. Ngay từ kết quả sơ bộ, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 377 ngày 06/8/2026 về xử lý văn bản của hai tỉnh Lào Cai, Yên Bái trước sắp xếp; nội dung nào đã rõ, đủ căn cứ, thuộc thẩm quyền thì xử lý ngay. Lộ trình xử lý cơ bản hoàn thành trong quý IV/2026; một số trường hợp phải chuyển sang năm 2027 do phụ thuộc vào văn bản của cơ quan cấp trên.

Qua rà soát, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Lào Cai cơ bản đáp ứng yêu cầu quản lý, không phát hiện văn bản trái Hiến pháp, pháp luật. Vướng mắc chủ yếu phát sinh sau sắp xếp đơn vị hành chính, thay đổi thẩm quyền và sửa đổi văn bản của Trung ương.

Các đại biểu phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung nghe tham luận và góp ý tập trung đánh giá kết quả rà soát của các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, UBND thành phố Hà Nội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cùng các doanh nghiệp, hiệp hội; trọng tâm là đề xuất giải pháp hoàn thiện thể chế, tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm của Bộ Tư pháp, các bộ, ngành và địa phương trong đợt tổng rà soát. Đồng chí yêu cầu Bộ Tư pháp tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc ý kiến tham vấn, góp ý của các cơ quan Trung ương, địa phương, tổ chức, hiệp hội, doanh nghiệp và chuyên gia để khẩn trương chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo báo cáo của Chính phủ, trình Ban Chỉ đạo tổng rà soát và Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu phát biểu kết luận Hội nghị.

Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương rà soát, đối chiếu, thống nhất số liệu; lượng hóa kết quả bằng dẫn chứng, số liệu cụ thể, chỉ rõ quy định mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập, điểm nghẽn pháp lý và kết quả xử lý. Các cấp, các ngành khẩn trương xây dựng kế hoạch xử lý cụ thể, gắn trách nhiệm người đứng đầu với tiến độ, chất lượng; chủ động rà soát toàn ngành, toàn lĩnh vực để sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hợp nhất, tinh gọn văn bản theo lộ trình; đề xuất điều chỉnh định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI, chương trình lập pháp năm 2027 và chương trình lập quy của Chính phủ, ưu tiên tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực phát triển.

Phó Thủ tướng Chính phủ lưu ý đổi mới phương pháp rà soát theo chuỗi hoạt động, quy trình, sản phẩm thực tế của người dân, doanh nghiệp nhằm cắt giảm thực chất thủ tục, điều kiện bất hợp lý; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, hoàn thiện Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật, bảo đảm “đúng, đủ, sạch, sống”, liên thông trong quý I/2027; hoàn thiện cơ chế tiếp nhận, xử lý kiến nghị trên Cổng Pháp luật quốc gia.