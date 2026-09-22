Tập trung tham mưu thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, chính sách chiến lược

Đồng chí Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đồng Nai chủ trì hội nghị. Ảnh: Phương Hằng

Trong quý III, mặc dù khối lượng công việc lớn, phát sinh nhiều, song các cơ quan, đơn vị trong khối đã phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động phối hợp, bám sát chương trình công tác, chức năng, nhiệm vụ được giao, cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ theo Kết luận của Thường trực Thành ủy tại kỳ giao ban quý II-2026.

Cụ thể, Văn phòng Thành ủy đã hoàn thành 24/25 nhiệm vụ; đồng thời đã tham mưu, thực hiện 77 nhiệm vụ phát sinh. Trong đó tập trung theo dõi, đôn đốc việc cụ thể hóa các nghị quyết, kết luận của Trung ương và Thành ủy, nhất là Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ ba khóa XIV, Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 21-7-2026 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đồng Nai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2065; các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công, quy hoạch, đất đai, cải cách hành chính, tổ chức bộ máy, quốc phòng - an ninh. Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm để theo dõi, đôn đốc việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về phát động đợt thi đua đặc biệt 500 ngày đêm “đoàn kết - kỷ cương - hiệu quả - bứt phá, xây dựng Đồng Nai phát triển văn minh, hiện đại”, tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng thực hiện đến năm 2030.

Ban Tổ chức Thành ủy đã ban hành đề án, quyết định phân bổ biên chế cho các cơ quan, đơn vị, địa phương và hướng dẫn cấp xã rà soát, xây dựng phương án điều chuyển biên chế.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy chủ động theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng, chính trị trong nội bộ Đảng và các tầng lớp nhân dân, kịp thời định hướng dư luận, nhất là đối với các chủ trương lớn và quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương. Tổ chức tuyên truyền các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, địa phương và các hoạt động chào mừng dấu mốc phát triển mới của thành phố. Triển khai đồng bộ các biện pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng.

Ban Nội chính Thành ủy đã theo dõi, đôn đốc xử lý các vụ án, vụ việc (trong đó có các vụ thuộc diện Thường trực Thành ủy, Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của thành phố theo dõi, chỉ đạo). Tiếp nhận và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đạt tỷ lệ 100%. Tham mưu Bí thư Thành ủy và Thường trực Thành ủy tổ chức tiếp công dân định kỳ, giải quyết các vụ việc phức tạp, kéo dài.

Thành ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Lê Việt Hùng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Quốc Việt

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy tập trung kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm như: quản lý đất đai, đầu tư công, tài chính, công tác cán bộ và thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn. Kịp thời xử lý nghiêm các tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm, qua đó giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng.

Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai Hoàng Thị Bích Phú phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Quốc Việt.

Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai phản ánh đầy đủ, đậm nét các sự kiện chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của thành phố; bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy và UBND thành phố.

Tiến sĩ Phan Xuân Linh, Hiệu trưởng Trường Chính trị thành phố Đồng Nai phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Quốc Việt

Trường Chính trị thành phố cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch đã đề ra; công tác lãnh đạo, chỉ đạo có chuyển biến rõ rệt nhờ phát huy hiệu quả hoạt động của 7 tổ công tác chuyên đề...

Kết luận hội nghị, đồng chí Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị các ban Đảng, Văn phòng Thành ủy, Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai, Trường Chính trị thành phố rà soát các nhiệm vụ đã được giao, nhiệm vụ nào còn chậm so với yêu cầu thì phải có hướng giải quyết hiệu quả.

Một số đơn vị trong khối rà soát lại các văn bản đã phát hành, các nội dung trong văn bản nếu có tính chất tương đồng thì tích hợp lại, không ban hành quá nhiều văn bản. Đồng thời không tự ý đặt ra các quy trình thủ tục hành chính trái với quy định.

Đặc biệt, các cơ quan, đơn vị rà soát lại các nghị quyết, chính sách chiến lược xem có nội dung gì mới từ sau sáp nhập đến nay để tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy đôn đốc, tập trung nguồn lực thực hiện hiệu quả.

Các cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng nội dung tuyên truyền về định hướng phát triển của Đồng Nai trong thời gian tới; việc thực hiện các nghị quyết, chính sách chiến lược của Trung ương đối với Đồng Nai; tuyên truyền công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư để góp phần thực hiện hiệu quả việc xây dựng các công trình dự án trọng điểm, thúc đẩy đầu tư công. Trong công tác tuyên truyền phải đi trước một bước để tạo đồng thuận trong nhân dân, dẫn dắt dư luận xã hội.

Đồng chí nhấn mạnh, trước yêu cầu phát triển ngày càng cao, khối lượng công việc mà các cơ quan, đơn vị phải thực hiện ngày càng lớn, các đơn vị phải có phương pháp làm việc khoa học, nắm chắc vấn đề...