Tập trung tạo chuyển biến thực chất trong giáo dục, y tế

Dự hội nghị có các đồng chí: Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Phan Huy Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ma Thế Hồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ban, ngành tỉnh; lãnh đạo các bệnh viện, trường cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị.

Giáo dục từng bước đổi mới

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, sau một năm triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW, tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và cụ thể hóa nghị quyết bằng nhiều chương trình, kế hoạch, đề án.

Tỉnh đã ban hành Chương trình hành động số 11-CTr/TU ngày 18/11/2025; cùng nhiều nghị quyết, kế hoạch, đề án nhằm cụ thể hóa các mục tiêu về phát triển giáo dục, phổ cập giáo dục, giáo dục nghề nghiệp, sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh chủ trì hội nghị.

Ngành Giáo dục đã đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý và dạy học; đưa vào sử dụng 11 chatbot, trợ lý AI phục vụ quản lý, dạy học; tổ chức cuộc thi “Sáng tạo với AI trong giáo dục” với 491 sản phẩm dự thi. Toàn tỉnh có 54 trường được lựa chọn xây dựng mô hình điển hình về chuyển đổi số. Tỉnh cũng huy động các đơn vị hỗ trợ 13 phòng học STEM hiện đại với tổng trị giá trên 21 tỷ đồng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh phát biểu kết luận tại hội nghị.

Công tác phổ cập giáo dục tiếp tục được duy trì. Có 123/124 xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3; tỷ lệ huy động học sinh học tiểu học đạt 99,9%, THCS đạt 97%. Việc sắp xếp hệ thống giáo dục nghề nghiệp đã hoàn thành, giảm 12 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và 1 trường cao đẳng.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy và đại biểu tại hội nghị.

Tỉnh đã thực hiện khởi công, xây dựng 17 trường phổ thông nội trú TH&THCS tại 17 xã biên giới khu vực biên giới theo chỉ đạo của Trung ương, cơ bản đảm bảo tiến độ, chất lượng; hiện đã khánh thành và đưa vào sử dụng 6 công trình từ năm học 2026-2027.

Công tác sắp xếp lại các cơ sở giáo dục công lập được tổ chức thực hiện đảm bảo về chỉ tiêu, tiến độ theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Giáo dục và Đào tạo, góp phần tinh giản đầu mối, giảm biên chế quản lí, tăng biên chế giáo viên trực tiếp giảng dạy, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng dạy học.

Ngành Giáo dục đã chủ động tham mưu, triển khai quyết liệt các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục dạy và học tại các cơ sở giáo dục phổ thông như: Thành lập các Cụm chuyên môn, Tổ tư vấn chuyên môn, Tổ ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số để kịp thời tư vấn, hỗ trợ chuyên môn cho cán bộ quản lý, giáo viên phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Tăng cường kiểm tra, tư vấn, hỗ trợ chuyên môn tại các cơ sở giáo dục theo hình thức trực tiếp, trực tuyến.

Chất lượng giáo dục mũi nhọn có bước phát triển vượt bậc; lần đầu tiên, tỉnh Tuyên Quang có 01 học sinh được tham gia Đội tuyển quốc gia dự thi Olympic Tin học Châu Á - Thái Bình Dương năm 2026.

Đồng chí Phan Huy Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Tuy nhiên, việc thực hiện các mục tiêu Nghị quyết 71 vẫn còn những vấn đề cần tập trung khắc phục. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia còn thấp so với mục tiêu, với 38,3% trường mầm non và 41,7% trường phổ thông đạt chuẩn. Tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ hiện đạt 25,6%, trong khi mục tiêu là 35%; cơ sở giáo dục đại học chưa đạt chuẩn theo mục tiêu đề ra.

Đặc biệt, sau sắp xếp lại mạng lưới các cơ sở giáo dục công lập, tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia có biến động lớn, giảm mạnh. Đây là một trong những vấn đề đặt ra yêu cầu tiếp tục rà soát, đầu tư và nâng cao chất lượng giáo dục trong giai đoạn tới.

Chuyển mạnh từ chữa bệnh sang phòng bệnh

Đối với Nghị quyết số 72-NQ/TW, tỉnh đã ban hành Chương trình hành động số 12-CTr/TU ngày 18/11/2025 và Kế hoạch số 95/KH-UBND ngày 13/3/2026 để triển khai thực hiện. Quan điểm “Sức khỏe Nhân dân là vốn quý nhất, là mục tiêu và động lực của sự phát triển” được quán triệt trong quá trình tổ chức thực hiện.

Trong 5 mục tiêu đến năm 2030 của Chương trình hành động số 12-CTr/TU, đã có 1 mục tiêu hoàn thành, 4 mục tiêu đang thực hiện theo lộ trình. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế năm 2026 ước đạt 96,7% dân số, vượt mục tiêu trên 95%.

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Minh Xuân phát biểu tại hội nghị.

Công tác khám sức khỏe cho Nhân dân được triển khai trên toàn tỉnh. Đến ngày 10/9/2026, đã khám cho 660.651/1.748.247 người, đạt 37,79%. Dữ liệu khám sức khỏe được cập nhật trên hệ thống cổng dữ liệu sức khỏe của Bộ Y tế. Tỉnh đồng thời triển khai các hoạt động phòng, chống dịch, kiểm soát an toàn thực phẩm, phòng chống bệnh không lây nhiễm và chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em.

Năng lực khám, chữa bệnh từng bước được nâng lên. Bệnh viện Đa khoa tỉnh triển khai máy CT256 và chuyển giao kỹ thuật chụp CT256; Trung tâm Y tế khu vực Chiêm Hóa triển khai máy CT128; Bệnh viện Đa khoa Phương Bắc triển khai can thiệp mạch và đưa vào sử dụng máy MRI 3.0. Công tác đào tạo, thu hút nhân lực y tế cũng được quan tâm; từ năm 2025 đến tháng 3/2026 đã thu hút 33 người, trong đó có 27 bác sĩ và 6 bác sĩ chuyên khoa I về công tác tại một số cơ sở y tế của tỉnh.

Bên cạnh kết quả đạt được, ngành Y tế còn thiếu nhân lực so với định mức; cơ cấu giữa bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên chưa bảo đảm; nhân lực chất lượng cao còn thiếu và phân bố chưa đồng đều. Sau sáp nhập, địa bàn rộng, việc tiếp cận dịch vụ y tế của người dân vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới còn khó khăn. Một số chuyên ngành sâu, chuyên ngành khó tuyển vẫn thiếu nhân lực.

Đồng chí Trần Quang Minh, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Tập trung nguồn lực, tạo chuyển biến thực chất

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung phân tích kết quả thực hiện hai nghị quyết sau một năm, nhất là những chỉ tiêu đã đạt, đang thực hiện theo lộ trình và những chỉ tiêu còn khoảng cách so với mục tiêu đề ra; đồng thời làm rõ những khó khăn về cơ sở vật chất, nhân lực, chất lượng giáo dục, năng lực y tế cơ sở và khả năng tiếp cận dịch vụ của người dân sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Các ý kiến tập trung vào yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng AI trong giáo dục; tiếp tục đầu tư trường lớp, thiết bị dạy học, nhà công vụ giáo viên, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, gắn đào tạo với nhu cầu thị trường lao động. Các đại biểu cũng có ý kiến cần nâng cao năng lực y tế dự phòng, thu hút và giữ chân bác sĩ, nhân lực chất lượng cao; đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc và các điều kiện bảo đảm hoạt động khám, chữa bệnh…

Đồng chí Phan Huy Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh đánh giá cao sự nỗ lực của các cấp, các ngành trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW và Nghị quyết số 72-NQ/TW. Nhiều nhiệm vụ mới, việc khó đã được các cấp, các ngành nghiêm túc triển khai và bước đầu đạt kết quả; hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, y tế có chuyển biến theo hướng thực chất hơn.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế. Ở một số nơi, việc quán triệt nghị quyết chưa được cụ thể hóa đầy đủ; còn thiếu kế hoạch, chỉ tiêu, tiêu chí để tổ chức thực hiện. Một số cấp, ngành chưa dành sự quan tâm, nguồn lực tương xứng cho hai lĩnh vực. Công tác tuyên truyền có nơi chưa được chú trọng. Trong điều kiện nguồn lực của địa phương còn khó khăn, việc huy động và sử dụng nguồn lực cần được quan tâm hơn; công tác phối hợp giữa một số cơ quan, đơn vị còn hạn chế.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị sau hội nghị, tất cả các tổ chức đảng, chính quyền, các sở, ngành rà soát toàn bộ mục tiêu, chỉ tiêu đề ra trong năm 2026, xác định rõ những nhiệm vụ còn tồn đọng, chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa đạt yêu cầu để tập trung hoàn thành. Việc tổ chức thực hiện phải phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian hoàn thành, gắn kết quả thực hiện với đánh giá cán bộ. Đồng thời, xây dựng hệ thống chỉ tiêu, tiêu chuẩn có thể định lượng và các tiêu chí cụ thể để làm cơ sở hướng dẫn, tổ chức thực hiện tại các xã, phường.

Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Thành Hưng báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 72-NQ/TW.

Đồng chí yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các nội dung của Nghị quyết số 71-NQ/TW và Nghị quyết số 72-NQ/TW. Các cơ quan truyền thông đại chúng, các tổ chức hội, chi bộ đảng và các tổ chức hội ở cơ sở cần tăng cường tuyên truyền, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn hệ thống chính trị và Nhân dân.

Cùng với đó, tiếp tục rà soát các chính sách, quy định thuộc thẩm quyền của tỉnh để hoàn thiện việc thể chế hóa, tạo cơ sở triển khai thực hiện; nghiên cứu, đề xuất các chính sách hỗ trợ phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Trên cơ sở kế hoạch đã đề ra, việc phân công nhiệm vụ phải hết sức cụ thể, xác định rõ cá nhân chịu trách nhiệm. Những vấn đề vượt thẩm quyền cần được báo cáo, đề xuất kịp thời để xem xét, giải quyết. Các đồng chí Ủy viên ban Thường vụ Tỉnh ủy được phân công phụ trách địa bàn phải tăng cường đôn đốc, kiểm tra việc triển khai các nội dung thuộc lĩnh vực mình phụ trách, kịp thời nắm bắt khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp tháo gỡ.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Anh Tuấn báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 71-NQ/TW tại hội nghị.

Đối với công tác tổ chức bộ máy và nhân lực, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, sở, ngành liên quan đến lĩnh vực giáo dục và y tế đánh giá, rà soát, đề xuất với tỉnh việc kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí các chức danh phù hợp, bảo đảm nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phục vụ Nhân dân. Hoàn thiện việc giao biên chế, đồng thời đề xuất tăng biên chế đối với những nơi còn thiếu; đẩy mạnh phân cấp, tăng cường công tác quản lý một cách đồng bộ. Cùng với đó, củng cố, kiện toàn tổ chức đảng trong các cơ sở giáo dục, y tế, bảo đảm thực hiện đúng Điều lệ Đảng, nhất là tại những đơn vị sau sáp nhập.

Tỉnh sẽ ưu tiên tối đa trong khả năng cân đối để bố trí nguồn vốn cho lĩnh vực giáo dục và y tế, trong đó ưu tiên các công trình, dự án phục vụ trực tiếp cho cơ sở giáo dục, y tế. Đồng thời, đẩy mạnh xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục, y tế, không chỉ về nguồn lực mà cả đầu tư xây dựng cơ sở vật chất.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa các ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan. UBND tỉnh lựa chọn, làm việc trực tiếp với một số cơ quan, đơn vị đối với những nội dung cấp thiết; rà soát kỹ từng vấn đề để xây dựng cơ chế, chính sách và có chiến lược cụ thể đối với từng mô hình.