Tập trung sắp xếp, điều phối cán bộ, công chức, khắc phục tình trạng thừa, thiếu biên chế

Dự hội nghị có đồng chí Lương Tuấn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành và 56 xã, phường.

Các đại biểu dự cuộc họp.

Phát biểu quán triệt tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Thăng An yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung thảo luận, làm rõ 6 nội dung trọng tâm: Đánh giá thực chất nguyên nhân thừa, thiếu biên chế, trách nhiệm của cơ quan tham mưu và người đứng đầu; rà soát khả năng điều động, bố trí công chức từ nơi thừa sang nơi thiếu, từ cấp xã lên cấp tỉnh, bảo đảm công khai, minh bạch nhu cầu tiếp nhận; đánh giá đúng năng lực, kết quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, nhận xét chung chung; xác định cụ thể các trường hợp dôi dư, khả năng điều động, đào tạo, bồi dưỡng hoặc giải quyết chế độ chính sách theo đúng quy định; làm rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương trong phối hợp, điều phối, tiếp nhận và sử dụng công chức; đồng thời đề xuất phương án, tiến độ thực hiện cụ thể, bảo đảm hoàn thành việc sắp xếp.

Theo báo cáo của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, tổng biên chế được giao năm 2026 là 19.335 người, gồm 4.810 công chức và 14.525 viên chức. Hiện toàn tỉnh có 19.167 cán bộ, công chức, viên chức, còn thiếu 168 người so với biên chế được giao, trong đó thiếu 17 công chức và 151 viên chức.

Việc phân bổ, bố trí biên chế giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương chưa đồng đều. Toàn tỉnh có 40 cơ quan, đơn vị, địa phương còn thiếu công chức so với biên chế được giao; trong đó, 22 đơn vị cấp tỉnh còn 146 chỉ tiêu chưa sử dụng và 18 xã, phường còn thiếu 67 chỉ tiêu. Có 28 xã, phường đề xuất giới thiệu, điều động 157 công chức đến các cơ quan, đơn vị có nhu cầu; 25 xã, phường đề xuất giải quyết chế độ, chính sách đối với 74 người.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lê Hải Yến phát biểu về các phương án, rà soát đánh giá công chức cấp xã.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong công tác điều phối, tiếp nhận và bố trí công chức. Nhân lực dôi dư tập trung ở một số chuyên ngành, lĩnh vực luật, nông, lâm nghiệp, văn hóa; các vị trí kế toán, công nghệ thông tin, tài chính còn thiếu nhân lực. Việc triển khai tại một số địa phương còn hạn chế, chưa xây dựng phương án xử lý cụ thể đối với từng trường hợp; giới thiệu nhân sự có nơi chưa phù hợp với chuyên môn, vị trí việc làm và nhu cầu thực tế của đơn vị tiếp nhận.

Các đại biểu đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương; bảo đảm việc sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức phù hợp với vị trí việc làm, năng lực chuyên môn và yêu cầu nhiệm vụ của chính quyền cấp xã trong giai đoạn mới.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Thăng An phát biểu kết luận cuộc họp.

Phát biểu kết luận, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Thăng An nhấn mạnh: Tình trạng thừa, thiếu biên chế giữa các cơ quan, địa phương vẫn còn lớn, việc điều phối, bố trí nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu, không thể để kéo dài tình trạng nơi thiếu người phải tăng cường công suất làm việc, nơi khác còn nhân lực chưa được bố trí phù hợp. Yêu cầu việc sắp xếp phải xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm; đánh giá đúng thực chất năng lực, phẩm chất, sở trường, kết quả công tác của từng cán bộ, công chức, viên chức; khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, đánh giá hình thức, bảo đảm công tâm, khách quan, đúng người, đúng việc.

Đối với các xã, phường có nhân sự dôi dư, phải chịu trách nhiệm về kết quả đánh giá từng trường hợp, lập hồ sơ làm rõ năng lực, sở trường để chủ động sắp xếp trong nội bộ và giới thiệu đến các cơ quan, đơn vị có nhu cầu. Các địa phương, sở, ngành còn thiếu biên chế phải chủ động xác định vị trí cần bổ sung, trực tiếp rà soát, đánh giá, lựa chọn nhân sự phù hợp, không trông chờ điều phối. Những trường hợp không thể bố trí công việc phù hợp phải được xem xét giải quyết chế độ, chính sách đúng quy định.

Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ chuẩn hóa số liệu, kết nối, điều phối nguồn nhân lực, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh việc điều động, tiếp nhận và giải quyết chế độ, chính sách. Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương triển khai quyết liệt; tổng hợp những vướng mắc về chế độ, chính sách để báo cáo Bộ Nội vụ hướng dẫn tháo gỡ; rà soát nhu cầu nhân lực tại các xã vùng sâu, vùng xa, biên giới, đề xuất tuyển dụng mới đối với những vị trí thiết yếu không thể bổ sung từ nguồn hiện có.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu mỗi cán bộ, công chức, viên chức chủ động học tập, bồi dưỡng chuyên môn, kiến thức pháp luật, kỹ năng số, nâng cao năng suất và hiệu quả thực thi công vụ. Người đứng đầu phải trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện. Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp với Sở Nội vụ theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước ngày 10/12/2026.