Tập trung rà soát, xử lý những vấn đề dân sinh bức xúc

Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Nguyễn Đức Dũng phát biểu kết luận buổi làm việc.

Báo cáo với đoàn công tác, Bí thư Đảng ủy phường Quảng Phú Bùi Ngọc Ảnh cho biết, trong 9 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách trên địa bàn phường đạt hơn 314,4 tỷ đồng, bằng 122,8% dự toán. Địa phương đã giải ngân 74,6/137,9 tỷ đồng vốn đầu tư công; vận động 318 hộ dân hiến 41.834m² đất (trị giá quy đổi khoảng 19,5 tỷ đồng) để xây dựng hạ tầng. Công tác sắp xếp tổ chức bộ máy đạt nhiều kết quả khi giảm từ 19 xuống còn 14 khối phố, tổ chức lại 9 trường học thành 3 trường công lập và kiện toàn các tổ chức đảng trực thuộc. Trong 3 tháng cuối năm 2026, phường Quảng Phú xác định tinh thần "6 rõ" trên các lĩnh vực trọng tâm, đặt mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công. Tại buổi làm việc, lãnh đạo phường Quảng Phú kiến nghị thành phố quan tâm chỉ đạo, kêu gọi đầu tư các dự án động lực trên địa bàn, như: Công viên tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng, Công viên khoa học, Dự án thoát lũ đô thị Tam Kỳ cũ... Đồng thời đề xuất thành phố phân cấp cho phường thực hiện khai thác, đấu giá quyền sử dụng đất đối với các dự án do phường làm chủ đầu tư và khu đất lẻ nhằm tạo nguồn thu, chống lãng phí đất đai.

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng ghi nhận sự nỗ lực, những đóng góp của cấp ủy, chính quyền và nhân dân phường Quảng Phú trong thời gian qua; đồng thời yêu cầu địa phương tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, hoạt động của hệ thống chính trị; nâng cao hiệu lực, hiệu quả vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. "Địa phương tập trung cao độ, hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, nhất là chỉ tiêu giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch được giao. Quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn lực; kịp thời xử lý khó khăn tại các dự án chuyển giao và chủ động chuẩn bị các điều kiện phát triển địa phương trong giai đoạn tới, nhất là về đô thị, quỹ đất và du lịch. Đồng thời rà soát những vấn đề dân sinh bức xúc, các kiến nghị kéo dài, nhất là về giao thông, thoát nước, trường học, cơ sở y tế, môi trường và hạ tầng khu dân cư để có kế hoạch giải quyết phù hợp. Đặc biệt, trong những tháng cuối năm, địa phương chủ động triển khai nghiêm túc các nhiệm vụ phòng, chống thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ; tiếp tục giữ vững quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và chăm lo đời sống nhân dân ngày càng tốt hơn"- đồng chí Nguyễn Đức Dũng đề nghị.