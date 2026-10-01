Tập trung rà soát, xử lý các dự án tồn đọng kéo dài

Quang cảnh buổi làm việc.

Theo báo cáo, trên địa bàn toàn tỉnh Tuyên Quang có 239 dự án sử dụng NSNN tồn đọng, kéo dài. Thời gian qua, với sự chỉ đạo quyết tâm, quyết liệt của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự phối hợp của các sở, ngành, đến nay đã tháo gỡ khó khăn, xử lý được 136 dự án, còn 103 dự án đang được tập trung xử lý.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc phát biểu kết luận buổi làm việc.

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung rà soát, phân tích những khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân khiến một số dự án chậm tiến độ, kéo dài; đồng thời làm rõ trách nhiệm của chủ đầu tư, các sở, ngành, địa phương và cơ quan có thẩm quyền.

Đại diện các sở, ngành và địa phương đã trao đổi cụ thể về tiến độ từng dự án, tập trung làm rõ những khó khăn liên quan đến thủ tục đầu tư, đất đai, giải phóng mặt bằng, nguồn vốn và năng lực của chủ đầu tư. Các đơn vị đồng thời đề xuất giải pháp, lộ trình xử lý đối với từng trường hợp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Gia Long phát biểu tại buổi làm việc.

Trên cơ sở đó, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc yêu cầu các đơn vị liên quan xác định rõ từng nội dung cần tháo gỡ, nhất là các thủ tục về đất đai, đầu tư, xây dựng và những vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của từng cơ quan. Đối với mỗi dự án phải xác định cụ thể tiến độ, thời hạn hoàn thành từng phần việc và trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân liên quan, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu.

Giám đốc Sở Xây dựng Lê Thanh Sơn báo cáo tại buổi làm việc.

Giám đốc Sở Tài chính Phạm Kiều Vân báo cáo tại buổi làm việc.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng cường phối hợp, chủ động tháo gỡ khó khăn trong phạm vi thẩm quyền; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra tiến độ, tránh để các dự án tiếp tục kéo dài, ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng nguồn lực. Đối với các dự án đã hoàn thành nhưng chưa quyết toán, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu khẩn trương hoàn thành thẩm tra, trình phê duyệt quyết toán theo quy định. Các dự án cần xây dựng kế hoạch, thể hiện rõ: phương án xử lý - nhiệm vụ phải thực hiện - cơ quan chủ trì - cơ quan phối hợp - nguồn lực - thời hạn hoàn thành.