Tập trung rà soát, xác định hiện trạng rừng trên địa bàn tỉnh

Sáng 23-9, đồng chí Trịnh Minh Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp nghe báo cáo sơ bộ kết quả điều tra rừng và giải quyết vướng mắc trong việc lập phương án sử dụng đất rừng của các đơn vị chủ rừng trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh cuộc họp.

Đồng chí Trịnh Minh Hoàng phát biểu tại cuộc họp.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường đã báo cáo sơ bộ kết quả điều tra rừng và tình hình, tiến độ lập phương án sử dụng đất rừng của các đơn vị chủ rừng. Theo đó, toàn tỉnh hiện có trên 505.000ha rừng, trong đó diện tích có rừng trên 411.000ha; tỷ lệ che phủ rừng đạt 44,53%. So với năm 2024, diện tích rừng giảm gần 14.000ha. Nguyên nhân chủ yếu do kết quả sai khác trong quá trình kiểm kê giai đoạn trước; diện tích chồng lấn với tỉnh khác gần 4.000ha được xác định, điều chỉnh lại; chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội…

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo tại cuộc họp.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng kiến nghị tỉnh tổ chức nghiệm thu kết quả điều tra rừng cấp tỉnh và chuẩn hóa dữ liệu lâm nghiệp; triển khai quyết liệt các giải pháp bảo vệ diện tích rừng hiện có, đồng thời đề xuất giải pháp nâng tỷ lệ che phủ rừng lên 47% vào năm 2030.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Minh Hoàng yêu cầu các đơn vị khẩn trương rà soát, chuẩn hóa số liệu, làm rõ biến động diện tích rừng trước và sau khi kiểm kê; xác định cụ thể diện tích giảm, nguyên nhân và trách nhiệm của từng đơn vị, chủ rừng. Cùng với đó, tập trung bảo vệ diện tích rừng hiện có, nâng cao chất lượng rừng, làm giàu rừng, phát triển rừng đa tầng, góp phần hạn chế sạt lở, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai. Các đơn vị cần đổi mới phương thức quản lý, đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, quản lý rừng đến từng tiểu khu, khoảnh, lô. Hằng năm, các đơn vị bố trí kinh phí thực hiện hậu kiểm; xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân để xảy ra mất rừng, xem xét thay thế người không hoàn thành nhiệm vụ.

Đối với đất lâm nghiệp giao về địa phương, diện tích còn rừng phải được bàn giao cho ban quản lý rừng hoặc công ty lâm nghiệp liền kề để quản lý, bảo vệ; đối với diện tích không có rừng, rừng nghèo thì xây dựng phương án trồng rừng, khoanh nuôi, xúc tiến tái sinh. Đối với diện tích người dân đang sản xuất, sinh sống ổn định nhưng chồng lấn với đất lâm nghiệp, cần rà soát, đề xuất đưa ra khỏi quy hoạch theo quy định. Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường hoàn thiện báo cáo kết quả điều tra, kiểm kê rừng và phương án sử dụng đất lâm nghiệp, hoàn thành trước ngày 10-10.