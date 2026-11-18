Tập trung rà soát, làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện trước ngày 30-11-2026
Thực hiện Kế hoạch của Giám đốc Công an TP Đà Nẵng về "Hành động 100 ngày tổng rà soát, xác minh, cập nhật, làm sạch dữ liệu đăng ký, quản lý phương tiện trên hệ thống đăng ký xe", những ngày qua, cán bộ, chiến sĩ Công an phường Liên Chiểu đã trực tiếp xuống từng khu dân cư, tổ dân phố và các doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Hòa Khánh để đối chiếu, hướng dẫn người dân kê khai, chuẩn hóa thông tin phương tiện theo tiêu chí "Đúng-Đủ-Sạch-Sống".
Thời gian thực hiện đợt cao điểm sẽ hoàn thành trước ngày 30-11-2026, do vậy, để bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân và tránh phát sinh các hệ lụy pháp lý về sau (gánh phạt nguội, liên đới trách nhiệm khi xảy ra tai nạn giao thông, vướng mắc khi đăng ký biển số định danh mới...), Công an phường Liên Chiểu tập trung lực lượng xuống tận cơ sở để hướng dẫn công dân, chủ phương tiện thuộc 4 nhóm trường hợp theo quy định khẩn trương rà soát, xử lý nhằm đảm bảo tiến độ đề ra, góp phần xây dựng nền hành chính minh bạch, hiện đại và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/tap-trung-ra-soat-lam-sach-du-lieu-dang-ky-phuong-tien-truoc-ngay-30-11-2026-post361156.html