Sau 40 năm đổi mới, tư duy về văn hóa ở Việt Nam đã có bước phát triển quan trọng, từ nhận thức văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội đến xác định văn hóa, con người là nguồn lực nội sinh, động lực và hệ điều tiết cho phát triển nhanh, bền vững đất nước. Tuy nhiên, để những quan điểm đó thực sự đi vào cuộc sống, yêu cầu đặt ra là tiếp tục đổi mới thể chế, khơi thông nguồn lực, phát triển nhân lực và làm chủ không gian văn hóa số.