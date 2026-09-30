Tập trung quản lý phát thải, thích ứng biến đổi khí hậu, phát triển thị trường carbon

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Trọng Yên trao quyết định bổ nhiệm cho ông Nguyễn Tuấn Quang, Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu. Ảnh: Khương Trung

Đồng thời, Thứ trưởng cũng trao quyết định bổ nhiệm ông Bùi Đức Hiếu, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, giữ chức Phó Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu.

Giao nhiệm vụ cho tân Cục trưởng và tân Phó Cục trưởng, Thứ trưởng Lê Trọng Yên đề nghị tập thể lãnh đạo Cục Biến đổi khí hậu phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao nhất để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Thứ trưởng nêu rõ trong bối cảnh hiện nay, công tác ứng phó với biến đổi khí hậu nhận được sự quan tâm rất lớn từ Đảng, Nhà nước và toàn xã hội, đặc biệt là các nhiệm vụ hợp tác quốc tế, chuẩn bị tham dự Hội nghị COP 31 sắp tới và triển khai ứng phó với biến đổi khí hậu trong tình hình mới.

Về nhiệm vụ trọng tâm trước mắt, Thứ trưởng chỉ đạo Cục tập trung hoàn thiện các quy định về ứng phó với biến đổi khí hậu của Luật Bảo vệ môi trường; xây dựng, hoàn thiện các nghị định, thông tư thuộc phạm vi quản lý của Cục; phối hợp chặt chẽ với Cục Môi trường triển khai hiệu quả các nghị định quy định chi tiết Luật, đặc biệt về phát triển thị trường carbon.

Nhấn mạnh yêu cầu đổi mới phương thức làm việc, Thứ trưởng Lê Trọng Yên lưu ý lãnh đạo Cục cần thể hiện sự bản lĩnh, tự tin và tinh thần trách nhiệm, thực hiện đánh giá công việc bằng các chỉ số cụ thể, đo đếm bằng kết quả, chất lượng và hành động thực tế để tham mưu kịp thời cho Thứ trưởng phụ trách và Bộ trưởng.

Tân Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu Nguyễn Tuấn Quang thay mặt các nhân sự được bổ nhiệm phát biểu.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu Nguyễn Tuấn Quang cho biết Cục sẽ khẩn trương cụ thể hóa thành kế hoạch hành động, phân công nhiệm vụ rõ ràng và tập trung triển khai các nhóm công việc lớn. Theo đó, Cục sẽ tiếp tục hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về ứng phó với biến đổi khí hậu; triển khai quyết liệt các kết luận của Trung ương, trọng tâm là Kết luận số 75-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương về bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới và Kết luận số 71 của Ban Bí thư về quản lý tín chỉ carbon.

Trong công tác chỉ đạo, điều hành, Cục Biến đổi khí hậu sẽ tập trung vào 3 vấn đề lớn: quản lý phát thải, thích ứng với biến đổi khí hậu, phát triển thị trường carbon và bảo vệ tầng ozone. Cục sẽ tăng cường hướng dẫn, đào tạo, tập huấn các địa phương và cộng đồng doanh nghiệp tuân thủ pháp luật về biến đổi khí hậu, nhất là các quy định mới về kiểm kê khí nhà kính và cấp tín chỉ carbon; đồng thời đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định pháp luật để kịp thời chấn chỉnh, phòng ngừa rủi ro và thiếu sót phát sinh.

Cũng trong ngày 30/9, Thứ trưởng Lê Trọng Yên đã chủ trì cuộc họp về tình hình công tác 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2026 của Cục Biến đổi khí hậu. Thứ trưởng Lê Trọng Yên đề nghị Cục Biến đổi khí hậu tập trung cao độ vào các nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, ưu tiên hoàn thiện hồ sơ dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và các dự thảo nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành; đồng thời, đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu xây dựng Luật Biến đổi khí hậu.

Liên quan đến thị trường carbon, Thứ trưởng yêu cầu triển khai thực hiện Kết luận số 71 của Ban Bí thư trên tinh thần gắn chặt với thực tiễn, tạo lập nguồn hàng hóa và cơ chế giao dịch minh bạch để sàn giao dịch vận hành thực chất, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp. Đẩy mạnh hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về biến đổi khí hậu kết nối với Trung tâm dữ liệu quốc gia của Bộ Công an, phục vụ hiệu quả công tác quản lý điều hành và khai thác của xã hội.

Lãnh đạo Bộ cũng yêu cầu Cục tiếp tục phối hợp với các đơn vị kiện toàn vị trí việc làm theo nguyên tắc “một việc chỉ giao một đơn vị chủ trì”, nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, chuẩn bị chu đáo các kịch bản tham gia đàm phán quốc tế tại Hội nghị COP 31 sắp tới, nhằm khẳng định vị thế và đóng góp trách nhiệm của Việt Nam trên trường quốc tế.