Tập trung phát triển nhà ở xã hội, tháo gỡ khó khăn thị trường bất động sản

Sáng 13-10, đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản chủ trì phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo sau khi được kiện toàn. Phiên họp được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến một số địa phương. Tại điểm cầu Khánh Hòa, đồng chí Trần Hòa Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự phiên họp.

Quang cảnh phiên họp tại điểm cầu Khánh Hòa.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, trong 9 tháng năm 2026, cả nước đã hoàn thành 46.962 căn nhà ở xã hội. Lũy kế đến nay, cả nước có 947 dự án với quy mô hơn 910.900 căn đã hoàn thành, đang triển khai hoặc được chấp thuận chủ trương đầu tư, đạt khoảng 91% mục tiêu Đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội. Tuy nhiên, thị trường bất động sản vẫn còn nhiều khó khăn, giá nhà ở mức cao, lượng tồn kho có xu hướng tăng, nhiều dự án vướng mắc về pháp lý, đất đai và nguồn vốn.

Đồng chí Trần Hòa Nam phát biểu tại phiên họp.

Phát biểu tại điểm cầu Khánh Hòa, đồng chí Trần Hòa Nam thông tin về tình hình phát triển nhà ở xã hội và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh. Hiện toàn tỉnh có 15 dự án nhà ở xã hội với quy mô 21.790 căn hộ, trong đó 9 dự án đang thi công, 3 dự án đang thực hiện thủ tục chuẩn bị thi công và 3 dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang. Trong 9 tháng năm 2026, Khánh Hòa đã hoàn thành 261 căn nhà ở xã hội; dự kiến đến cuối năm hoàn thành 1.581 căn, đạt 105% chỉ tiêu Chính phủ giao. Đối với thị trường bất động sản, quý III/2026, toàn tỉnh ghi nhận 17.893 giao dịch với tổng giá trị hơn 31.511 tỷ đồng, tăng 61,68% về giá trị so với quý II.

Để bảo đảm tiến độ, tỉnh đang tập trung tháo gỡ khó khăn về quy hoạch, đất đai, giải phóng mặt bằng; đôn đốc các chủ đầu tư huy động nguồn lực đẩy nhanh thi công. Đồng thời, tỉnh kiến nghị Trung ương hoàn thiện chính sách phát triển nhà ở xã hội cho thuê, bổ sung nguồn vốn tín dụng ưu đãi để đáp ứng nhu cầu mua, thuê mua nhà ở xã hội của người dân.

Phát biểu tại phiên họp, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh yêu cầu tập trung phát triển nhà ở xã hội, đặc biệt ưu tiên nhà ở cho thuê nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế của người dân, công nhân và người lao động. Đồng chí yêu cầu các bộ, ngành, địa phương xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm; phân công trách nhiệm cụ thể theo nguyên tắc một việc chỉ giao một cơ quan, một tổ chức, cá thể hóa trách nhiệm trong thực hiện. Đồng thời, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án bất động sản tồn đọng, xử lý dứt điểm những vấn đề thuộc thẩm quyền, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền đối với những nội dung vượt thẩm quyền.