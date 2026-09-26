Tập trung phát triển hệ thống cấp cứu ngoại viện

Trung tâm Cấp cứu thành phố chuyển bệnh nhân đến bệnh viện cấp cứu. Ảnh LÊ HÙNG

Cần bổ sung nhân lực và thiết bị

Dù được quan tâm đầu tư, từng bước phát triển và đạt được những kết quả nhất định, tuy nhiên, mạng lưới cấp cứu ngoại viện hiện chưa được phân bố đồng đều giữa các khu vực. Nhiều địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo chưa có điểm cấp cứu ngoại viện hoặc chưa kết nối thường xuyên, liên tục với Trung tâm Cấp cứu thành phố. Cùng với đó, nguồn nhân lực thực hiện công tác cấp cứu ngoại viện tại các bệnh viện và trung tâm y tế khu vực hiện còn thiếu về số lượng, hạn chế về chất lượng.

Theo Sở Y tế, phần lớn cán bộ, nhân viên tham gia công tác cấp cứu ngoại viện chủ yếu kiêm nhiệm; chưa được đào tạo chuyên sâu về hồi sức - cấp cứu trước viện; kỹ năng xử trí và phối hợp trong các tình huống cấp cứu ngoài bệnh viện còn chưa đồng đều. Số lượng xe cứu thương chưa đáp ứng nhu cầu thực tế, nhất là tại khu vực trung du, miền núi. Nhiều xe chưa đạt chuẩn kỹ thuật, chưa trang bị đầy đủ thiết bị y tế, vali thuốc, vali dụng cụ cấp cứu, thiết bị định vị GPS và camera giám sát hành trình theo quy định của Bộ Y tế... Bên cạnh đó, người dân chưa có thói quen sử dụng dịch vụ cấp cứu qua số 115.

Đại diện các trung tâm y tế khu vực miền núi cho rằng, hiện nay nhân lực khoa khám - cấp cứu rất mỏng lại vừa phải trực nội viện, vừa cấp cứu ngoại viện. Chưa kể, địa bàn các đơn vị phụ trách rộng, một ca cấp cứu kéo dài 4-10 giờ, có nơi cách hàng chục cây số đường núi; đặc biệt xe cứu thương cũ, không phù hợp địa hình, không tiếp cận được các xã vùng cao mùa mưa… Vì vậy, cần thiết phải được ưu tiên bổ sung biên chế/hợp đồng lao động; chế độ phụ cấp; đầu tư xe cứu thương 4WD, thiết bị y tế cấp cứu ngoại viện, hệ thống GPS/camera hành trình và hạ tầng Telemedicine cho các trạm vệ tinh miền núi...

Điểm cấp cứu Hội An vừa đi vào hoạt động đã đáp ứng các tình huống cấp cứu cho người dân và du khách. Ảnh: ĐVCC

Kiện toàn mạng lưới

Phát triển hệ thống cấp cứu ngoại viện là nhiệm vụ y tế quan trọng, cấp thiết, mang tính liên ngành và liên vùng. Hiện tại, thành phố đang tập trung kiện toàn và mở rộng mạng lưới cấp cứu ngoại viện phù hợp với quy mô, địa hình và phân bố dân cư; bảo đảm khả năng tiếp cận cấp cứu trong “thời gian vàng”.

Sở Y tế cho biết, dự kiến sau khi mở rộng và kiện toàn, mạng lưới cấp cứu ngoại viện của thành phố gồm 12 điểm trạm thuộc Trung tâm Cấp cứu thành phố; trong đó 6 điểm trạm tại khu vực Đà Nẵng (cũ) và 6 điểm trạm tại khu vực Quảng Nam (cũ); 6 trạm cấp cứu vệ tinh đặt tại các trung tâm y tế khu vực miền núi và 3 trạm vệ tinh khác. Theo lộ trình, giai đoạn 1 (2026 - 2027) kiện toàn 9 trạm hiện có, thành lập 3 điểm trạm mới và các trạm vệ tinh; giai đoạn 2 (2028 - 2030) kiện toàn nhân lực đủ số lượng theo kíp thường trực…

BSCKI. Ngô Thị Phương Thảo, Phó Giám đốc Trung tâm Cấp cứu thành phố cho biết, trước mắt ngành y tế sẽ xây dựng định mức trang thiết bị, đề xuất đầu tư và xin tiếp nhận tài trợ các phương tiện cấp cứu chuyên dụng để phân bổ cho các trạm vệ tinh khu vực miền núi. Đồng thời tập trung đào tạo các kỹ năng hồi sức tim phổi, phản ứng nhanh, xử trí cấp cứu ban đầu và cấp cứu chuyên sâu trước viện theo hướng thống nhất, bài bản, gắn lý thuyết với thực hành, bảo đảm năng lực ứng phó trong mọi tình huống khẩn cấp cho đội ngũ y, bác sĩ tại các điểm trạm, trạm vệ tinh. Cũng như, đẩy mạnh công tác đào tạo, tập huấn thực hành sơ cứu, cấp cứu ban đầu cho lực lượng y tế cơ sở và các lực lượng tham gia khác.

“Đến năm 2030, thành phố cơ bản kiện toàn mạng lưới cấp cứu ngoại viện; triển khai mạng lưới sơ cứu, cấp cứu ban đầu và kết nối với hệ thống điều phối cấp cứu ngoại viện trên địa bàn. Từ đó, tiếp tục từng bước hoàn thiện và nâng cấp đạt chuẩn. Theo đó, các điểm trạm thuộc Trung tâm Cấp cứu thành phố sẽ đảm nhiệm công tác cấp cứu tại khu vực đồng bằng, trung du và quốc lộ; 6 trạm vệ tinh tại trung tâm y tế khu vực đảm nhận công tác cấp cứu khu vực miền núi”, BSCKI. Ngô Thị Phương Thảo thông tin.

Song song đó, ngành y tế thành phố chú trọng đẩy mạnh ứng dụng các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn (big data), bản đồ số và nền tảng điện toán đám mây để hỗ trợ tiếp nhận, phân loại và điều phối cấp cứu tự động, giảm thiểu thời gian xử lý và nâng cao độ chính xác trong ra quyết định. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về tầm quan trọng của cấp cứu ngoại viện, hướng dẫn kỹ năng nhận biết các tình huống cấp cứu, thao tác sơ cứu cơ bản và sử dụng hiệu quả số điện thoại và các ứng dụng hỗ trợ cấp cứu. Xây dựng và phát triển mạng lưới tình nguyện viên sơ cứu cộng đồng, qua đó phát huy sức mạnh xã hội trong công tác hỗ trợ cấp cứu, bảo đảm mọi người dân đều có thể trở thành “người cứu hộ đầu tiên” trong các tình huống khẩn cấp.

“Để mạng lưới cấp cứu ngoại viện hoạt động hiệu quả, thành phố sẽ xây dựng hệ điều phối thông minh, phân tích dữ liệu dự báo “điểm nóng” tai nạn, hỗ trợ telemedicine (y tế từ xa). Chuẩn hóa các kíp cấp cứu chuyên sâu (đột quỵ, nhồi máu cơ tim, ngừng tuần hoàn, chấn thương nặng và các tình trạng nguy hiểm đến tính mạng) cho tất cả các trạm vệ tinh; tăng cường đào tạo kỹ năng cho cộng đồng để hỗ trợ nạn nhân trong lúc chờ xe cứu thương”, BSCKI. Ngô Thị Phương Thảo nói.