Tập trung phát triển đoàn viên, nâng cao chất lượng công đoàn cơ sở và tạo nguồn phát triển Đảng

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa.

Tại điểm cầu LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa có lãnh đạo LĐLĐ tỉnh; Chủ tịch, Phó Chủ tịch công đoàn xã, phường; Chủ tịch các công đoàn cơ sở trực thuộc và công đoàn cơ sở có từ 1.000 công nhân, lao động trở lên.

Theo báo cáo, 9 tháng năm 2026, toàn hệ thống công đoàn đã phát triển 686.035 đoàn viên, đạt 91,47% chỉ tiêu năm; thành lập 15.013 công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn cơ sở. Đến ngày 30/9, toàn hệ thống có hơn 10,59 triệu đoàn viên và 67.999 công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn cơ sở.

Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được chú trọng. Trong 9 tháng, các cấp công đoàn đã giới thiệu 43.728 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng; 14.111 đoàn viên được kết nạp Đảng, đạt 72,88% chỉ tiêu.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá.

Tại Thanh Hóa, 9 tháng năm 2026, toàn tỉnh phát triển 20.097 đoàn viên, đạt 100,5% chỉ tiêu Tổng LĐLĐ Việt Nam giao, nâng tổng số đoàn viên lên 319.274 người. Các cấp công đoàn đã vận động thành lập mới 172 công đoàn cơ sở, đạt 172% chỉ tiêu, nâng tổng số công đoàn cơ sở toàn tỉnh lên 977 đơn vị. Riêng quý III/2026, đã thành lập 98 công đoàn cơ sở và phát triển 6.966 đoàn viên.

Công tác tham gia xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả tích cực. 9 tháng qua, các cấp công đoàn ở Thanh Hóa đã giới thiệu 1.583 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng, đạt 166% chỉ tiêu tỉnh giao; 721 đoàn viên được kết nạp Đảng. Đồng thời, công đoàn phối hợp khảo sát, vận động thành lập 9 chi bộ Đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước, trong đó có 8 chi bộ tại doanh nghiệp FDI.

Những tháng cuối năm, tổ chức công đoàn tiếp tục tập trung thực hiện nhiều giải pháp cụ thể nhằm thực hiện hiệu quả công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp ngoài nhà nước, doanh nghiệp FDI, khu công nghiệp, cụm công nghiệp; đồng thời nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở, quản lý biến động đoàn viên và tạo nguồn phát triển Đảng.

Toàn cảnh lớp tập huấn

Cũng trong ngày 5/10, LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức tập huấn sử dụng Hệ thống quản lý và điều hành Công đoàn tỉnh Thanh Hóa - UMOS nhằm nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ số, phục vụ quản lý đoàn viên, công đoàn cơ sở và đổi mới phương thức hoạt động công đoàn.