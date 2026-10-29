Tập trung phát triển các sản phẩm du lịch có chiều sâu, thu hút khách du lịch Ấn Độ đến Cao Bằng

Các đại biểu dự buổi làm việc tại điểm cầu Cao Bằng.

Dự buổi làm việc, về phía tỉnh Cao Bằng có các đồng chí: Hà Nhật Lệ, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hiệp hội Du lịch; đại điện lãnh đạo phường Thục Phán, Nùng Trí Cao, các xã Đàm Thủy, Trường Hà và đại diện 1 số doanh nghiệp tiêu biểu, có khả năng xây dựng các sản phẩm và đón khách du lịch quốc tế.

Về phía Công ty Oxalis Adventure có ông Nguyễn Châu Á, Tổng Giám đốc Công ty và các thành viên ban lãnh đạo công ty.

Tại buổi làm việc, tỉnh trao đổi về tiềm năng, lợi thế du lịch Non nước Cao Bằng; khả năng đón khách quốc tế, hệ thống sản phẩm du lịch, cơ sở lưu trú, doanh nghiệp lữ hành... Triển vọng khai thác thị trường khách Ấn Độ và định hướng hợp tác với Công ty Oxalis Adventure. Giới thiệu các điểm đến, trong đó chú trọng những địa điểm gắn với bối cảnh phim bom tấn Bollywood SILAA sắp công chiếu tại Ấn Độ. Đồng thời làm rõ những khó khăn, hạn chế cần hỗ trợ và các nội dung hợp tác nhằm nâng cao khả năng đáp ứng nhu cầu khách quốc tế, đặc biệt là khách Ấn Độ.

Theo đó, Cao Bằng có đường biên giới trên 333 km tiếp giáp Quảng Tây (Trung Quốc); nổi bật là Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng, diện tích trên 3.683 km², với hệ thống di sản địa chất, cảnh quan karst, hang động và 4 tuyến du lịch trải nghiệm. Những điểm đến tiêu biểu gồm: thác Bản Giốc, động Ngườm Ngao, Mắt Thần Núi, hồ Thang Hen, Vườn quốc gia Phja Oắc - Phja Đén, Khu bảo tồn loài và sinh cảnh vượn Cao Vít...

Cao Bằng đồng thời có lợi thế về di sản lịch sử - cách mạng và văn hóa các dân tộc. Toàn tỉnh có 267 di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, trong đó 103 di tích đã được xếp hạng; có 3 di tích quốc gia đặc biệt là Pác Bó, Rừng Trần Hưng Đạo và Địa điểm Chiến thắng Biên giới năm 1950. Văn hóa Tày, Nùng, Dao, Mông, Lô Lô cùng các làng du lịch cộng đồng như Khuổi Ky, Hoài Khao, Khuổi Khon tạo điều kiện trải nghiệm văn hoá bản địa gắn với bảo tồn và sinh kế.

Giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh đón khoảng 7,8 triệu lượt khách, tổng thu du lịch trên 6.000 tỷ đồng. Trong 9 tháng đầu năm 2026, Cao Bằng đón trên 2,6 triệu lượt khách, tổng thu đạt trên 2.900 tỷ đồng; thời gian lưu trú bình quân khoảng 1,7 ngày/khách. Hệ thống phục vụ hiện có 13 đơn vị kinh doanh dịch vụ lữ hành (trong đó có 10 đơn vị có dịch vụ lữ hành quốc tế), 89 hướng dẫn viên (11 hướng dẫn viên quốc tế tiếng Anh), 332 cơ sở lưu trú (247 khách sạn, nhà nghỉ, homestay đạt tiêu chuẩn) với 4.479 phòng và 7.282 giường.

Ấn Độ là thị trường khách quốc tế có quy mô lớn, nhu cầu du lịch nước ngoài tiếp tục phát triển. Năm 2025 Việt Nam đón khoảng 746.000 lượt khách Ấn Độ; trong 9 tháng đầu năm 2026 đạt 670.972 lượt. Trong cùng kỳ, Cao Bằng đón 419 lượt khách Ấn Độ trên tổng số 109.931 lượt khách quốc tế, chiếm khoảng 0,38%. Quy mô hiện còn khiêm tốn, song cho thấy dư địa tiếp cận và phát triển thị trường còn lớn.

Tại buổi làm việc, Công ty Oxalis Adventure trao đổi về thị trường khách du lịch Ấn Độ và cơ hội đối với du lịch Cao Bằng từ hiệu ứng bộ phim SILAA; đề xuất các giải pháp cụ thể về phát triển sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ, quảng bá, marketing, kết nối thị trường. Qua đó, góp phần định hướng xây dựng các sản phẩm, tuyến du lịch phù hợp.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa trân trọng mời Công ty Oxalis Adventure mở công ty và tham gia đầu tư tại Cao Bằng. Trong đó, định hướng ưu tiên nhất là mời các đối tác lên thăm và khảo sát tại Cao Bằng, đồng thời kết nối để có những sản phẩm du lịch như du lịch hang động, du lịch trải nghiệm, du lịch thám hiểm… Khẳng định tỉnh sẵn sàng đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp, đối tác có năng lực tham gia đầu tư, phát triển các sản phẩm du lịch mới, nhất là những mô hình kết hợp văn hóa, công nghệ và trải nghiệm.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, phát triển du lịch Cao Bằng cần chuyển mạnh từ tư duy quản lý, quảng bá chung sang tiếp cận thị trường, lấy sản phẩm, trải nghiệm và hiệu quả thực tế làm thước đo. Tỉnh ưu tiên phát triển các sản phẩm du lịch có chiều sâu, chất lượng cao, khai thác lợi thế về lịch sử, văn hóa, cảnh quan thiên nhiên và hệ thống hang động; đồng thời chú trọng thu hút khách quốc tế, trong đó có thị trường Trung Quốc và Ấn Độ. Xác định nhũng sản phẩm du lịch có chọn lọc với những khách hàng khó tính, những tour được chuẩn bị kỹ để định danh điểm đến tốt hơn du lịch kiểu hàng loạt.

Đề nghị đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số gắn với nhu cầu thực tế của du khách, nâng cao chất lượng nội dung quảng bá, phát triển thông tin du lịch bằng tiếng Anh, tăng cường khả năng tiếp cận trên các nền tảng tìm kiếm và đặt dịch vụ trực tuyến. Công tác truyền thông cần bảo đảm thông tin chính xác, có nguồn dữ liệu tin cậy, phản ánh đúng chất lượng sản phẩm và dịch vụ, tránh tạo kỳ vọng vượt quá điều kiện thực tế. Các sở, ngành chủ động phối hợp với doanh nghiệp, tiếp thu kinh nghiệm thực tiễn, xây dựng kế hoạch hợp tác cụ thể, xác định rõ sản phẩm, lộ trình và kết quả đầu ra, phấn đấu tạo chuyển biến thực chất trong phát triển du lịch Cao Bằng.

Mong muốn Công ty Oxalis Adventure giới thiệu cho tỉnh một số đối tác tin cậy triển khai đầu tư ngay một số sản phẩm để không bỏ lỡ cơ hội thu hút khách du lịch Ấn Độ đến với Cao Bằng sau khi bộ phim SILLA công chiếu tại Ấn Độ. Quan tâm đến khu bảo tồn vượn Cao Vít, xây dựng sản phẩm du lịch tổ chức theo nhóm nhỏ để vừa bảo vệ thiên nhiên nhưng vẫn khai thác được kinh tế rừng, từ đó thực hiện tốt hơn nữa công tác bảo tồn.