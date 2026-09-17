Tập trung phân nhóm xử lý dứt điểm các dự án

Tham dự cuộc họp có đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đồng chí Hoàng Gia Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự tại điểm cầu cơ sở 2. Cùng dự có lãnh đạo Đảng ủy UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành - thành viên Tổ công tác tháo gỡ khó khăn (Tổ công tác 1502).

Các đại biểu dự cuộc họp tại Trụ sở chính UBND tỉnh.

Phát biểu khai mạc cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc nhấn mạnh, việc giải quyết các dự án tồn đọng là yêu cầu cấp thiết nhằm tháo gỡ điểm nghẽn và thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; đồng thời yêu cầu các đại biểu tập trung thảo luận, phân loại kỹ lưỡng và đưa ra giải pháp xử lý cụ thể cho từng nhóm dự án: Đối với các công trình đã hoàn thành nhưng thiếu hồ sơ, phải khẩn trương hoàn tất thủ tục để thanh, quyết toán; đối với các công trình dở dang còn khả năng phát huy hiệu quả, cần sắp xếp, bố trí nguồn vốn để tiếp tục đầu tư hoàn thiện. Riêng với các dự án phải dừng thi công, kiên quyết xác định điểm dừng kỹ thuật hợp lý nhằm hạn chế tối đa thất thoát, lãng phí.

Đồng chí Phan Huy Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Theo báo cáo của Tổ công tác 1502, tính đến ngày 8-9-2026, cơ quan chức năng đã tiếp nhận và rà soát 132 dự án sử dụng ngân sách nhà nước tồn đọng, kéo dài. Qua quá trình kiểm tra thực tế và đối chiếu hồ sơ, có 131 dự án đã được phân loại thành 6 nhóm giải pháp trọng tâm: 34 dự án đề nghị đưa ra khỏi danh mục tồn đọng; 42 dự án tiếp tục bố trí vốn, kéo dài thời gian thực hiện để hoàn thiện; 16 dự án áp dụng điểm dừng kỹ thuật, cắt giảm quy mô để quyết toán; 19 dự án dừng thực hiện; 7 dự án chuyển về cấp xã/phường làm chủ đầu tư và 13 dự án có các vướng mắc cần tiếp tục tháo gỡ.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ những khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp thiết thực để tháo gỡ. Các ý kiến đều thống nhất cho rằng, do nhiều dự án kéo dài qua nhiều giai đoạn khác nhau, công tác xử lý đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ và linh hoạt giữa các cơ quan, đơn vị để thực hiện hiệu quả các phương án đã đề ra.Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phan Huy Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương tinh thần làm việc chủ động, trách nhiệm và khoa học của Tổ công tác 1502 cùng các sở, ban, ngành, địa phương trong việc tổng rà soát khối lượng lớn các dự án đầu tư công tồn đọng, kéo dài trên địa bàn.

Đồng chí Hoàng Gia Long, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự tại điểm cầu cơ sở 2.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, việc xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng là nhiệm vụ chính trị trọng tâm nhằm tháo gỡ các "điểm nghẽn" về cơ chế, khơi thông và sử dụng hiệu quả nguồn vốn ngân sách Nhà nước, đồng thời thúc đẩy tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phương án xử lý đối với từng nhóm công trình, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo: Nhóm dự án hoàn thiện thủ tục và tiếp tục bố trí vốn, yêu cầu các chủ đầu tư tập trung cao độ, khẩn trương hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan đến điều chỉnh dự án, gia hạn thời gian thực hiện theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật hiện hành. Với các công trình đã hoàn thành thi công nhưng vướng mắc về hồ sơ nghiệm thu, quyết toán, các đơn vị phải phối hợp chặt chẽ với cơ quan tài chính và các ngành chức năng để tháo gỡ dứt điểm, nhanh chóng đưa công trình vào khai thác, phát huy hiệu quả đầu tư. Nhóm dự án cần điểm dừng kỹ thuật hoặc dừng chủ trương đầu tư, giao các chủ đầu tư phối hợp với các sở chuyên ngành rà soát kỹ lưỡng, xác định chính xác điểm dừng kỹ thuật đối với những hạng mục, dự án không còn hiệu quả hoặc không còn phù hợp để tiến hành lập thủ tục dừng chủ trương đầu tư và thực hiện quyết toán dứt điểm tránh thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước. Với các dự án vướng mắc phức tạp kéo dài nhiều năm hoặc liên quan đến kết luận thanh tra, giao Thanh tra tỉnh và các cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra, rà soát thấu đáo để đề xuất phương án xử lý đúng quy định pháp luật...

Lãnh đạo Thanh tra tỉnh báo cáo phương án giải quyết các dự án.

Đối với các công trình dở dang nhưng vẫn có khả năng phát huy hiệu quả, cần tập trung rà soát, sắp xếp và bố trí nguồn lực để tiếp tục đầu tư hoàn thiện, sớm đưa công trình vào khai thác. Đồng thời, giao các sở, ngành liên quan chủ động hướng dẫn, tạo điều kiện tối đa để UBND các xã, phường tiếp nhận và phát huy tốt vai trò chủ đầu tư đối với các dự án được phân cấp.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các thành viên Tổ công tác 1502 tiếp tục bám sát nhiệm vụ, tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư; các cơ quan, đơn vị, địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp nhịp nhàng, linh hoạt và quyết liệt hơn nữa trong hành động để hiện thực hóa các phương án tháo gỡ, phấn đấu giải quyết dứt điểm các dự án tồn đọng theo đúng kế hoạch đề ra.