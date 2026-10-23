Tập trung nguồn lực xây dựng và củng cố vững chắc khu vực phòng thủ tỉnh Phú Thọ

Làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo KVPT tỉnh; Đại tá Lương Thanh Hải - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh.

Đại tá Lê Văn Sơn - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 2 phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra.

Đoàn đã kiểm tra Ban Chỉ đạo KVPT tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh; các Sở: Ngoại vụ, Nội vụ, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Dân tộc và Tôn giáo, Công Thương, Y tế; các Ban: Tuyên giáo Tỉnh ủy, Tổ chức Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy; Ủy ban MTTQ tỉnh và phường Việt Trì.

Nội dung kiểm tra tập trung vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kết quả xây dựng và hoạt động KVPT từ năm 2025 đến nay. Đoàn cũng kiểm tra việc thành lập, ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo KVPT tỉnh; kết quả tham mưu ban hành hệ thống văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, quy hoạch, kế hoạch và hướng dẫn tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng, hoạt động KVPT.

Cùng với đó, đoàn kiểm tra hệ thống văn kiện KVPT; kết quả xây dựng thế trận quốc phòng, phát triển các tiềm lực chính trị, văn hóa, xã hội, kinh tế, khoa học và công nghệ, quân sự, an ninh, đối ngoại. Đặc biệt, đoàn đã kiểm tra công tác bảo đảm kinh phí thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng hệ thống công trình phòng thủ trên địa bàn.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu phát biểu tại buổi kiểm tra.

Qua kiểm tra, đoàn đánh giá từ năm 2025 đến nay, Ban Chỉ đạo KVPT tỉnh Phú Thọ đã quán triệt, triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các nội dung. Hoạt động KVPT bảo đảm kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, nhất là từ khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp. Qua đó, góp phần xây dựng KVPT ngày càng vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Kết luận các nội dung kiểm tra, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 2 Lê Văn Sơn ghi nhận, đánh giá cao kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng, hoạt động KVPT của tỉnh.

Đồng chí yêu cầu tỉnh tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quân sự, quốc phòng, an ninh và xây dựng, hoạt động KVPT; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia xây dựng KVPT ngày càng vững chắc.

Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo KVPT tỉnh tiếp tục làm tốt vai trò tham mưu toàn diện cho cấp ủy, chính quyền địa phương, Quân khu và Bộ Quốc phòng trong việc xây dựng và củng cố KVPT tỉnh vững chắc. Chuẩn bị tốt việc tham gia diễn tập tác chiến “Vòm phòng không bền vững” với Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Tiếp tục tham mưu tỉnh đầu tư ngân sách xây dựng các công trình trọng điểm trong KVPT gắn với phát triển kinh tế - xã hội địa phương, tăng cường quốc phòng, an ninh.

Quang cảnh buổi kiểm tra.

Thay mặt Ban Chỉ đạo KVPT tỉnh Phú Thọ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu tiếp thu những đánh giá, định hướng của đoàn kiểm tra. Đồng chí khẳng định Ban Chỉ đạo KVPT tỉnh cùng các sở, ban, ngành sẽ tiếp tục triển khai thực hiện, tập trung nguồn lực xây dựng và củng cố vững chắc tiềm lực trong KVPT.