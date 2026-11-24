Ông Nguyễn Hòa Hiệp - Phó Trưởng phòng Phổ biến giáo dục pháp luật, đại diện Đoàn công tác Sở Tư pháp tỉnh An Giang - đã có buổi làm việc với UBND phường Châu Đốc về kiểm tra công tác hòa giải ở cơ sở năm 2026 vào tháng 10 vừa qua. Ảnh nhân vật cung cấp

Theo lãnh đạo Sở Tư pháp tỉnh An Giang, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 198/KH-UBND ngày 16/4/2026 thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2024 - 2030” trên địa bàn tỉnh An Giang; Kế hoạch số 208/KH-UBND ngày 20/4/2026 thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2026 - 2030” trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2026; Kế hoạch số 333/KH-UBND ngày 24/6/2026 kiểm tra công tác hòa giải ở cơ sở.

Theo báo cáo đánh giá chung, công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn các xã/phường được quan tâm triển khai, gắn với hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhân dân. Các tổ hòa giải đã phát huy vai trò cầu nối giữa chính quyền với người dân, chủ động phối hợp với các đoàn thể và khu dân cư để kịp thời phát hiện, giải quyết những mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh ngay từ cơ sở, góp phần giữ gìn tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư.

Đến nay, Sở đã tham mưu phối hợp với Hội Luật gia tỉnh tổ chức 4 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở năm 2026 cho 290 lượt hòa giải viên tham dự. Đồng thời, trực tiếp kiểm tra công tác hòa giải ở cơ sở năm 2026 tại các xã, phường.

Tại buổi làm việc, đoàn tập trung kiểm tra việc triển khai Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành; công tác củng cố, kiện toàn đội ngũ hòa giải viên; hoạt động tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ và kỹ năng hòa giải. Đồng thời, kiểm tra việc quản lý hồ sơ, sổ sách, cấp phát tài liệu, hỗ trợ kinh phí, thống kê, đánh giá kết quả hoạt động, cũng như công tác sơ kết, tổng kết và khen thưởng.

Bên cạnh đó, đoàn ghi nhận những khó khăn, hạn chế trong quá trình thực hiện; xem xét việc huy động các tổ chức, cá nhân có chuyên môn pháp luật tham gia hỗ trợ hòa giải, đồng thời tiếp thu những đề xuất, kiến nghị của địa phương nhằm nâng cao hiệu quả công tác hoạt động hòa giải ở cơ sở trên địa bàn phường.

Thông qua đợt kiểm tra, đoàn đánh giá kết quả thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở, kịp thời hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ hòa giải, phát huy vai trò của công tác hòa giải trong giải quyết mâu thuẫn ngay từ cơ sở, giữ gìn an ninh, trật tự và xây dựng cộng đồng dân cư đoàn kết, ổn định, thượng tôn pháp luật

Để thực hiện tốt công tác này trong thời gian tới, Sở Tư pháp sẽ tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác hòa giải ở cơ sở và đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật;

“Sở cũng chú trọng biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác hòa giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định” - ông Nguyễn Hòa Hiệp, Phó Trưởng phòng Phổ biến giáo dục pháp luật (Sở Tư pháp An Giang) cho biết.

Công tác hòa giải cơ sở góp phần quan trọng vào việc tạo dựng không gian khu dân cư văn minh, khu dân cư đoàn kết. Ảnh: N.Lộc

Đồng thời, tham mưu lãnh đạo tỉnh quan tâm chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ về hòa giải ở cơ sở; tăng cường quản lý nhà nước, củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ hòa giải; tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục yêu cầu tòa án công nhận kết quả hòa giải thành ở cơ sở.

Quan tâm bố trí nguồn lực, kinh phí và các điều kiện cần thiết để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở và đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định của pháp luật và khả năng cân đối ngân sách địa phương.

Đồng thời, tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp tại các sở, ban, ngành và địa phương; kịp thời phát hiện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bất cập phát sinh trong quá trình thực hiện; nâng cao chất lượng công tác thông tin, báo cáo, bảo đảm đúng thời gian và yêu cầu đề ra./.